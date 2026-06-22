Ehemaliger Defensiv-Star des FC Bayern kommt! RB Leipzig regelt Nachfolge von Ole Werner

Demichelis selbst setzt sich das Ziel, eine Mannschaft zu "formen, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und die Menschen in Leipzig mit ihrer Leidenschaft begeistert. Außerdem freue ich mich sehr darauf, mit RB Leipzig in der Champions League anzutreten."

Der Argentinier hatte 2017 seine aktive Karriere beendet, später übernahm er bei seinem Jugendverein River Plate erstmals als Cheftrainer eine Profimannschaft. Schon in seiner Debütsaison führte er den Klub aus Buenos Aires zur argentinischen Meisterschaft. Anschließend trainierte er auch den CF Monterrey in Mexiko, erstmals in Europa heuerte er im vergangenen Februar dann auf Mallorca an. Dort konnte er den Abstieg in die 2. Liga nicht verhindern.