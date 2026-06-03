Ehemaligen-Trio des FC Bayern als Investoren? Thomas Müller und Mats Hummels wollen bei Erstligist einsteigen

Der Klub war in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen und soll sich mit Hilfe der ehemaligen Bayern-Stars perspektivisch in den Top-8 Portugals etablieren. Müller, Hummels und Sommer sollen als "strategische Investoren" auftreten und sich "mit ihren Expertisen, ihrem Netzwerk und ihrer Außendarstellung engagieren", heißt es.

Treiber hinter dem Projekt soll nach Bild-Angaben Johannes Mösmang sein. Der 35-Jährige ist aktuell "Player-Manager" beim FC Bayern und seit rund zehn Jahren für den Rekordmeister im Lizenzspielerbereich tätig.

Mösmang würde den FCB für das Projekt in Portugal sogar verlassen und bei Estrela einen Posten im Management des Klubs übernehmen. Die Vereinsführung sei über den Vorgang informiert und würde Mösmang keine Steine in den Weg legen.

Während Hummels seine aktive Karriere nach der Saison 2024/25 beendet hatte und mittlerweile unter anderem als TV-Experte bei Amazon Prime und Magenta Sport arbeitet, haben Müller und Sommer noch Verpflichtungen als Spieler. Müller lässt seine Karriere in der MLS bei den Vancouver Whitecaps ausklingen, Sommers Vertrag bei Inter Mailand läuft im Sommer aus. Die Nerazzurri wollen mit ihm zwar verlängern, ihn aber nur noch als Ersatzkeeper halten. Die Gazzetta dello Sport hatte berichtet, dass Inter großes Interesse an Tottenhams Guglielmo Vicario habe.

Sommer will erst im Juni entscheiden, wie es mit seiner Laufbahn weiter geht. Ein Karriereende sei neben einer Rückkehr zum FC Basel ebenfalls möglich.