Wie die Bild berichtet, wollen Hummels und Müller gemeinsam mit dem ehemaligen Bayern-Keeper Yann Sommer und einer Investoren-Gruppe den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora übernehmen.
Ehemaligen-Trio des FC Bayern als Investoren? Thomas Müller und Mats Hummels wollen bei Erstligist einsteigen
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FC Bayern droht Verlust von langjährigem Mitarbeiter
Der Klub war in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen und soll sich mit Hilfe der ehemaligen Bayern-Stars perspektivisch in den Top-8 Portugals etablieren. Müller, Hummels und Sommer sollen als "strategische Investoren" auftreten und sich "mit ihren Expertisen, ihrem Netzwerk und ihrer Außendarstellung engagieren", heißt es.
Treiber hinter dem Projekt soll nach Bild-Angaben Johannes Mösmang sein. Der 35-Jährige ist aktuell "Player-Manager" beim FC Bayern und seit rund zehn Jahren für den Rekordmeister im Lizenzspielerbereich tätig.
Mösmang würde den FCB für das Projekt in Portugal sogar verlassen und bei Estrela einen Posten im Management des Klubs übernehmen. Die Vereinsführung sei über den Vorgang informiert und würde Mösmang keine Steine in den Weg legen.
Während Hummels seine aktive Karriere nach der Saison 2024/25 beendet hatte und mittlerweile unter anderem als TV-Experte bei Amazon Prime und Magenta Sport arbeitet, haben Müller und Sommer noch Verpflichtungen als Spieler. Müller lässt seine Karriere in der MLS bei den Vancouver Whitecaps ausklingen, Sommers Vertrag bei Inter Mailand läuft im Sommer aus. Die Nerazzurri wollen mit ihm zwar verlängern, ihn aber nur noch als Ersatzkeeper halten. Die Gazzetta dello Sport hatte berichtet, dass Inter großes Interesse an Tottenhams Guglielmo Vicario habe.
Sommer will erst im Juni entscheiden, wie es mit seiner Laufbahn weiter geht. Ein Karriereende sei neben einer Rückkehr zum FC Basel ebenfalls möglich.
Drama um Estrelea Amadora am letzten Spieltag
Amadora legte in der abgelaufenen Saison einen verheerenden Endspurt hin und verbuchte in den letzten sieben Ligaspielen keinen einzigen Sieg, kassierte dabei fünf Niederlagen in Folge. Erst zwei Unentschieden an den letzten beiden Spieltagen gegen Braga und Famalicao sorgten für die Rettung. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Stefan Lekovic gegen Braga den Ausgleich und flog anschließend mit Gelb-Rot vom Platz, weil er sich beim Jubel das Trikot ausgezogen hatte. Der Punktgewinn reichte am Ende, weil Konkurrent Casa Pia nicht über ein Remis gegen Rio Ave hinauskam.
Erst vor drei Jahren war Estrela Amadora nach zwei Spielzeiten in der Zweitklassigkeit ins portugiesische Oberhaus zurückgekehrt. Dort ging es in jeder Saison ausschließlich gegen den Abstieg. Seine Heimspiele trägt der Klub im knapp 10.000 Zuschauer fassenden Estadio Jose Gomes aus.