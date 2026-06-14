"Dürfte schwerlich einen Markt für ihn geben": FC Bayern bleibt angeblich auf Top-Star sitzen

Der FC Bayern München findet angeblich keinen Abnehmer für Alphonso Davies, der wohl durch Nathaniel Brown auf der Linksverteidiger-Position ersetzt werden soll.

Das berichtet der kicker. Demnach sei das hohe Gehalt des Kanadiers das große Hindernis, das das Interesse anderer Klubs wohl im Keim ersticken werde. "Es dürfte schwerlich einen Markt für Davies geben", bilanziert die Zeitung, denn der Linksverteidiger erhält beim FCB angeblich bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Bei Paris Saint-Germain verdient Nuno Mendes, der auch als einer der weltbesten Linksverteidiger gilt, angeblich rund 14 Millionen Euro. "Kaum ein anderer Klub wird diese Bezüge für einen Linksverteidiger genehmigen", so der kicker mit Blick auf die Beträge, die Davies einstreicht. Ein Abgang sei deshalb auch "ein unwahrscheinlicher Fall".