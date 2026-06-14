"Dürfte schwerlich einen Markt für ihn geben": FC Bayern bleibt angeblich auf Top-Star sitzen

Der Rekordmeister plant einen Tausch auf der Linksverteidiger-Position. Was passiert dann mit Alphonso Davies?
Der FC Bayern München findet angeblich keinen Abnehmer für Alphonso Davies, der wohl durch Nathaniel Brown auf der Linksverteidiger-Position ersetzt werden soll.
Das berichtet der kicker. Demnach sei das hohe Gehalt des Kanadiers das große Hindernis, das das Interesse anderer Klubs wohl im Keim ersticken werde. "Es dürfte schwerlich einen Markt für Davies geben", bilanziert die Zeitung, denn der Linksverteidiger erhält beim FCB angeblich bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Bei Paris Saint-Germain verdient Nuno Mendes, der auch als einer der weltbesten Linksverteidiger gilt, angeblich rund 14 Millionen Euro. "Kaum ein anderer Klub wird diese Bezüge für einen Linksverteidiger genehmigen", so der kicker mit Blick auf die Beträge, die Davies einstreicht. Ein Abgang sei deshalb auch "ein unwahrscheinlicher Fall".
Dass überhaupt über einen Abschied von Davies spekuliert wird, hängt damit zusammen, dass sich die Münchner übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt verstärken werden - und damit für mehr als 50 Millionen Euro Ablösesumme mit einem weiteren Linksverteidiger, der wohl im direkten Duell mit Davies die Nase vorne haben würde. Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen und noch während der WM finalisiert werden.
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Alphonso Davies zuletzt oft verletzt
Davies verlängerte im Februar 2025 seinen Vertrag bis 2030 - und kassierte dafür angeblich auch ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe. Dem Klub sei nun aber daran gelegen, Davies abzugeben, um im Gegenzug eine ordentliche Ablösesumme einstreichen zu können, doch das Gehalt, das dem Kanadier damals genehmigt wurde, erweise sich nun als Problem.
In der abgelaufenen Saison fehlte Davies oft verletzt, sodass Josip Stanisic oder Raphael Guerreiro auf seiner linken Seite in der Abwehrkette aushelfen mussten. Auch Kanadas WM-Auftakt verpasste er vor einigen Tagen aufgrund einer Blessur.
Die Saison 2025/26 von Alphonso Davies beim FC Bayern München:
Spiele: 23
Einsatzminuten: 841
Tore: 1
Assists: 5
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.