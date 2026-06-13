Egal wo Leon Goretzka auftaucht - ob an der Säbener Straße in München, bei internationalen Auswärtsspielen mit dem FC Bayern oder im WM-Camp der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem - überall steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und zwar wegen eines etwas skurrilen Trends, der nun schon weit über ein Jahr anhält: Sobald ihn Fans erkennen, rufen sie langgezogen seinen Namen: "Goreeetzkaaa!"
Duell um den Stammplatz verloren und die ganz große Ungewissheit: Für Leon Goretzka könnte die WM bitter enden
Dem 31-Jährigen selbst und auch seinen Kollegen soll das mittlerweile ordentlich auf die Nerven gehen. Entkommen gibt es aber keines. Übrigens auch nicht in den sozialen Netzwerken, wo sämtliche Beiträge Goretzkas mit hunderten entsprechenden Kommentaren versehen werden.
Während er dadurch ungewollt im Fokus steht, bleibt ihm in der Nationalmannschaft sportlich aktuell nur eine Nebenrolle. Goretzka hat während der WM-Vorbereitung den Konkurrenzkampf mit Borussia Dortmunds Felix Nmecha um den Platz an Aleksandar Pavlovics Seite auf der Doppelsechs verloren. Bundestrainer Julian Nagelsmann gewichtet Nmechas Passqualität und Agilität höher als Goretzkas Physis und Erfahrung. Neben Linksverteidiger David Raum ist der scheidende Münchner somit der größte Verlierer der Vorbereitung.
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Leon Goretzka hat den Konkurrenzkampf mit Felix Nmecha verloren
In den beiden finalen Testspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand Goretzka insgesamt nur zehn Minuten auf dem Platz. Beim WM-Auftakt gegen Curacao am Sonntag wird er zunächst auf der Bank sitzen. Goretzka startet somit auch in sein viertes großes Turnier lediglich als Reservist. Das muss für ihn persönlich aber gar nichts heißen, denn in den bisherigen dreien rückte er im Turnierverlauf früher oder später stets in die Startelf (was jedoch nie zum Erfolg führte).
Bei der WM 2018 begann Goretzka erstmals beim abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea - und zwar als Rechtsaußen! Deutschland verlor 0:2 und schied blamabel aus. 2021 schoss Goretzka Deutschland als Joker gegen Ungarn ins EM-Achtelfinale und verdiente sich damit einen Startplatz gegen England. Deutschland scheiterte mit 0:2. Bei der WM 2022 rückte Goretzka nach der Auftaktpleite gegen Japan in die Startelf. Trotz eines Remis gegen Spanien und eines Sieges gegen Costa Rica war wieder nach der Vorrunde Endstation.
2024 nominierte ihn Nagelsmann nicht für die Heim-EM. Dass Goretzka anschließend noch einmal in die Nationalmannschaft zurückkehrte und sogar zum Stammspieler avancierte, war insgesamt ähnlich überraschend wie seine jetzige Degradierung.
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Leon Goretzka schien seinen Stammplatz für die WM sicher zu haben
Beim FC Bayern kam Goretzka in den Topspielen dieser Saison nie über die Reservistenrolle hinaus. Ungeachtet dessen vertraute ihm Nagelsmann zunächst plötzlich konsequent. In der WM-Qualifikation im Herbst stand Goretzka in fünf von sechs Spielen in der Startelf und zeigte dabei überwiegend gute Leistungen. Den wichtigen Sieg gegen Nordirland führte Nagelsmann in seinem aufsehenerregenden kicker-Interview Anfang März sogar maßgeblich auf Goretzkas Mitwirken zurück: "Wenn er da nicht gespielt hätte, hätten wir garantiert nicht gewonnen, weil er 60 Bälle weggeköpft hat."
Dazu stellte ihm der Bundestrainer einen Stammplatz bei der WM in Aussicht: "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali." Goretzka solle den "offensiveren Part" einer Doppelsechs übernehmen neben Pavlovic oder Nmecha. Über sein nun favorisiertes Duo sagte Nagelsmann damals lediglich: "Einer von beiden hat auf jeden Fall gute Chancen zu spielen."
Bei den darauffolgenden März-Testspielen stand Goretzka einmal in der Startelf und wurde einmal eingewechselt. Anschließend erlebte er beim FC Bayern seine beste Phase dieser Saison. Weil Trainer Vincent Kompany die Topelf für die wichtigen K.-o.-Spiele in den Pokalwettbewerben schonte, war Goretzka in der bereits entschiedenen Bundesliga gesetzt. An den letzten sechs Spieltagen gelangen ihm fünf Scorerpunkte, einmal trug er sogar die Kapitänsbinde. Just nach dieser Phase verlor Goretzka seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft.
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Nach Abschied vom FC Bayern: Wo spielt Leon Goretzka in der kommenden Saison?
Das ist aber nicht die einzige Entwicklung, die Goretzka aktuell belasten dürfte. Da ist auch noch das große Fragezeichen hinsichtlich seiner Zukunft. Goretzkas Vertrag beim FC Bayern wird nicht verlängert und endet am 30. Juni, also zwischen einem möglichen Sechzehntel- und Achtelfinale bei der WM. Ab diesem Zeitpunkt ist er Stand jetzt vereinslos.
Mitte Mai schien seine Unterschrift bei der AC Milan nur noch Formsache zu sein. Doch dann verpasste Milan am letzten Spieltag in dramatischer Manier die Qualifikation für die Champions League und schmiss die sportliche Führung um Trainer Massimiliano Allegri, Sportdirektor Igli Tare und Vorstandschef Giorgio Furlani raus.
Eine Verpflichtung Goretzkas genießt beim italienischen Traditionsklub seitdem keine Priorität mehr. Der Fokus liegt auf der Suche nach neuen Verantwortungsträgern. Eigentlich sollten Österreichs Teamchef Ralf Rangnick als Technischer Direktor und Oliver Glasner als Trainer kommen - bei beiden scheinen die Verhandlungen aber ins Stocken geraten sein. Offen ist zudem, ob sie - oder wer auch immer die vakanten Posten übernimmt - überhaupt Interesse an Goretzka hätten.
Er wird derweil weiterhin auch bei Atletico Madrid gehandelt, die Spanier hatten sich schon im Winter vergeblich um einen Transfer bemüht. Zudem sollen einige Klubs aus der Premier League Goretzkas Situation beobachten. Am Freitag vermeldete The Athletic, dass sich auch der MLS-Klub Chicago Fire um ihn bemüht.
Goretzka selbst wich Nachfragen zu seiner Zukunft zuletzt stets aus und gab sich betont gelassen. Gute Optionen dürfte Goretzka letztlich auf jeden Fall haben. Ungünstig sind derartige offene Zukunftsfragen samt potenziell ablenkender Verhandlungen während einer WM aber dennoch.