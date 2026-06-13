Duell um den Stammplatz verloren und die ganz große Ungewissheit: Für Leon Goretzka könnte die WM bitter enden

Beim FC Bayern kam Goretzka in den Topspielen dieser Saison nie über die Reservistenrolle hinaus. Ungeachtet dessen vertraute ihm Nagelsmann zunächst plötzlich konsequent. In der WM-Qualifikation im Herbst stand Goretzka in fünf von sechs Spielen in der Startelf und zeigte dabei überwiegend gute Leistungen. Den wichtigen Sieg gegen Nordirland führte Nagelsmann in seinem aufsehenerregenden kicker-Interview Anfang März sogar maßgeblich auf Goretzkas Mitwirken zurück: "Wenn er da nicht gespielt hätte, hätten wir garantiert nicht gewonnen, weil er 60 Bälle weggeköpft hat."

Dazu stellte ihm der Bundestrainer einen Stammplatz bei der WM in Aussicht: "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali." Goretzka solle den "offensiveren Part" einer Doppelsechs übernehmen neben Pavlovic oder Nmecha. Über sein nun favorisiertes Duo sagte Nagelsmann damals lediglich: "Einer von beiden hat auf jeden Fall gute Chancen zu spielen."

Bei den darauffolgenden März-Testspielen stand Goretzka einmal in der Startelf und wurde einmal eingewechselt. Anschließend erlebte er beim FC Bayern seine beste Phase dieser Saison. Weil Trainer Vincent Kompany die Topelf für die wichtigen K.-o.-Spiele in den Pokalwettbewerben schonte, war Goretzka in der bereits entschiedenen Bundesliga gesetzt. An den letzten sechs Spieltagen gelangen ihm fünf Scorerpunkte, einmal trug er sogar die Kapitänsbinde. Just nach dieser Phase verlor Goretzka seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft.