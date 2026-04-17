"Du kannst noch ein Stück Apfelkuchen essen, aber du bekommst keinen Xavi": Uli Hoeneß plaudert "große Auseinandersetzungen" beim FC Bayern München aus

In puncto Transferplanung habe es "wirklich eine echte Streitkultur" gegeben, verriet Hoeneß im Podcast Auf eine weiß-blaue Tasse im Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. "Es gab sehr große Auseinandersetzungen, weil der eine oder andere bei uns noch richtig einkaufen wollte für 100 oder 150 Millionen", so Hoeneß weiter.

Zwar nannte Bayerns Klubpatron keine Namen, er dürfte dabei allerdings Sportvorstand Max Eberl im Sinn gehabt haben. Jener soll vereinsintern trotz des aktuellen sportlichen Erfolgs mehr und mehr umstritten sein, auch über Eberls Verhältnis zu Sportdirektor Christoph Freund schrieb der kicker jüngst von einer "Zwangsehe".

Allen voran Eberl pochte vergangenen Sommer beim Aufsichtsrat um Ex-Präsident Hoeneß wohl auf teure externe Verstärkungen - angesichts der Abgänge von Leroy Sane (Galatasaray) und Kingsley Coman (Al-Nassr) speziell für die Offensive. Allerdings hätten sich "vor allen Dingen die Alten bei uns dann durchgesetzt, weil wir gesagt haben: Wenn man den Jungen mal eine Chance geben will, muss man Platz schaffen. Wenn man noch zwei, drei Spieler für 100 bis 150 Millionen gekauft hätte, dann hätte der Trainer die natürlich auch aufstellen müssen", blickte Hoeneß zurück.

Eberl setzte sich offenbar besonders stark für eine Verpflichtung von Xavi Simons ein. Der Niederländer sollte eine zusätzliche Option in der Offensive bieten, sowohl Spitze als auch Breite des Kaders verstärken. Hoeneß und Co. vertraten jedoch den klaren Standpunkt, statt weiterer teurer Neuverpflichtungen stattdessen auf Talente aus dem eigenen Stall zu setzen.