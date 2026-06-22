"Hör auf, heiße Luft zu verkaufen, und tritt bei La Tri zurück! Hab ein bisschen Würde, du hast unserem Fußball mit einer Generation, die die beste der Geschichte sein sollte, großen Schaden zugefügt", pestete der ehemalige ecuadorianische Nationalspieler Jefferson Montero auf X gegen Beccacece.
"Du hast unserem Fußball großen Schaden zugefügt!" Coach von letztem deutschen WM-Gegner zu Rücktritt aufgefordert
Ecuador ist der tiefgefallene WM-"Geheimfavorit"
Zuvor hatten es die Südamerikaner versäumt, nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste Wiedergutmachung zu betreiben und Fußball-Zwerg Curacao zu schlagen. Reihenweise scheiterten Enner Valencia und Co. an Torhüter Eloy Room, der mit 15 Paraden in 90 Minuten sogar einen neuen WM-Rekord aufstellte.
Nun droht dem mit so großen Vorschusslorbeeren gestarteten und gar als "Geheimfavoriten" titulierten Ecuadorianern um Stars wie Willian Pacho von PSG, Piero Hincapie von Arsenal oder Moises Caicedo von Chelsea das frühe WM-Aus. Ecuador hatte während der gesamten WM-Qualifikation nur vier Gegentreffer kassiert und löste am Ende als Zweiter hinter Argentinien das Ticket für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.
Dort präsentierte man sich zwar beim Auftaktspiel gegen die Elfenbeinküste absolut auf Augenhöhe, kassierte aber in der Nachspielzeit den Lucky Punch. Nach dem 0:0 gegen Curacao muss nun im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland ein Sieg her, um noch den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen.
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Beccacece erlebte schon mit Messis Argentinien ein WM-Desaster
"Deutschland ist im Fußball eine Weltmacht", sagte Beccacece vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag. Aber: "Das Leben hat mir immer gezeigt: Solange es noch eine Chance gibt, muss man daran glauben. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben mehr als 90 Minuten, um uns am Ende doch noch zu belohnen."
Beccacece war im August 2024 als neuer Nationaltrainer Ecuadors vorgestellt worden. Zuvor war er unter anderem Cheftrainer von Elche in Spanien und durfte als Assistent von Jorge Sampaoli sogar schon mit Argentinien an einer WM teilnehmen. Im Zuge der Trennung von Sampaoli nach dem Achtelfinal-Aus in Russland gegen Frankreich musste auch Beccacece seinen Hut nehmen. Sein erstes Spiel mit "El Tri" verlor Beccacece mit 0:1 in der WM-Quali gegen Brasilien, anschließend folgten jedoch 19 Spiele ohne Niederlage in Serie und die souveräne Qualifikation für die WM mit unter anderem einem Sensations-Sieg gegen Argentinien.
Zuletzt trafen Deutschland und Ecuador im Mai 2013 im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Damals gelang einer deutschen B-Elf ein 4:2-Sieg in Boca Raton. Lars Bender und Lukas Podolski trafen bis zur 24. Minute jeweils doppelt.
Auch bei einer Weltmeisterschaft kam es schon zu einem direkten Duell: Vor fast exakt 20 Jahren schlug die DFB-Elf bei der Heim-WM 2006 in Berlin "El Tri" souverän mit 3:0 - ebenfalls beim Abschluss der Vorrunde.