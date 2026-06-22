"Du hast unserem Fußball großen Schaden zugefügt!" Coach von letztem deutschen WM-Gegner zu Rücktritt aufgefordert

"Deutschland ist im Fußball eine Weltmacht", sagte Beccacece vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag. Aber: "Das Leben hat mir immer gezeigt: Solange es noch eine Chance gibt, muss man daran glauben. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben mehr als 90 Minuten, um uns am Ende doch noch zu belohnen."

Beccacece war im August 2024 als neuer Nationaltrainer Ecuadors vorgestellt worden. Zuvor war er unter anderem Cheftrainer von Elche in Spanien und durfte als Assistent von Jorge Sampaoli sogar schon mit Argentinien an einer WM teilnehmen. Im Zuge der Trennung von Sampaoli nach dem Achtelfinal-Aus in Russland gegen Frankreich musste auch Beccacece seinen Hut nehmen. Sein erstes Spiel mit "El Tri" verlor Beccacece mit 0:1 in der WM-Quali gegen Brasilien, anschließend folgten jedoch 19 Spiele ohne Niederlage in Serie und die souveräne Qualifikation für die WM mit unter anderem einem Sensations-Sieg gegen Argentinien.

Zuletzt trafen Deutschland und Ecuador im Mai 2013 im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Damals gelang einer deutschen B-Elf ein 4:2-Sieg in Boca Raton. Lars Bender und Lukas Podolski trafen bis zur 24. Minute jeweils doppelt.

Auch bei einer Weltmeisterschaft kam es schon zu einem direkten Duell: Vor fast exakt 20 Jahren schlug die DFB-Elf bei der Heim-WM 2006 in Berlin "El Tri" souverän mit 3:0 - ebenfalls beim Abschluss der Vorrunde.