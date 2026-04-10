Wie die Reds am Donnerstagabend mitteilten, verlässt Linksverteidiger Andrew Robertson den Klub. Der Schotte war wie Salah vor neun Jahren zur damaligen Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gekommen.
"Du gehst als Legende": Nächster Meisterheld unter Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool im Sommer
"Ich werde immer mit großartigen Erinnerungen an diesen Fußballverein zurückblicken, ich habe neun Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern", sagte Robertson in einem Abschiedsvideo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wohin es den 32-Jährigen zieht, steht noch nicht fest.
Der bevorstehende Abgang weckte auch bei Salah emotionale Worte. "Angesichts dieser Bilder, die unsere Verbundenheit zeigen, hätte ich fast das Gefühl gehabt, ich könnte es mir erlauben, nichts zu deinem Abschied zu sagen", schrieb der Ägypter auf seinem Instagram-Account. "Es war mir eine Ehre, dein Teamkollege und dein Freund zu sein. Du hast alles gewonnen und verlässt den Klub als Legende. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen."
- Getty Images Sport
Robertson gewinnt mit Liverpool die Premier League und die Champions League
Mit Liverpool gewann Robertson in der Saison 2018/19 die Champions League, in der darauffolgenden Spielzeit ließ er den ersehnten ersten Meistertitel nach 30 Jahren folgen. 2024/25 gewann der Publikumsliebling, der durch seine energische Art auf der linken Abwehrseite schnell die Herzen der Fans eroberte, erneut die Premier League. Insgesamt holte Robertson mit Liverpool neun Titel, darunter auch den FA Cup, den Ligapokal und die Klub-WM.
Robertson war 2017 von Hull City an die Mersey gewechselt. 373 Mal kam der schottische Nationalmannschaftskapitän bisher für den LFC zum Einsatz. Unter Teammanager Arne Slot gehörte Robertson in dieser Saison allerdings nur noch selten zum Stammpersonal.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.