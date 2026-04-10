"Du gehst als Legende": Nächster Meisterheld unter Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool im Sommer

"Ich werde immer mit großartigen Erinnerungen an diesen Fußballverein zurückblicken, ich habe neun Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern", sagte Robertson in einem Abschiedsvideo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wohin es den 32-Jährigen zieht, steht noch nicht fest.

Der bevorstehende Abgang weckte auch bei Salah emotionale Worte. "Angesichts dieser Bilder, die unsere Verbundenheit zeigen, hätte ich fast das Gefühl gehabt, ich könnte es mir erlauben, nichts zu deinem Abschied zu sagen", schrieb der Ägypter auf seinem Instagram-Account. "Es war mir eine Ehre, dein Teamkollege und dein Freund zu sein. Du hast alles gewonnen und verlässt den Klub als Legende. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen."



