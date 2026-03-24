Für die Magenta-Dokureihe 'Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.' war Wontorra zusammen mit ihrem Vater Jörg bereits vorab in den USA, Kanada und Mexiko unterwegs und besuchte dabei unter anderem auch das DFB-Quartier in Winston-Salem, North Carolina.
"Drum herum ist absolut nichts los": Große Zweifel an DFB-Quartier bei der WM 2026 in den USA
Ihr Fazit fällt dabei eher ernüchternd aus. Bei einem Medientermin für Magenta TV am Montag erklärte die Moderatorin: "Wir waren dort. Ich würde mal ein Fragezeichen dahinter packen. Es ist eine interessante Auswahl des Quartiers. Ich glaube, man kann sich da gut vorbereiten und fokussiert sein, aber drum herum ist absolut nichts los. Das ist immer so ein bisschen die Frage."
Der ebenfalls bei der Medienrunde anwesende Ex-Nationalspieler Mats Hummels entgegnete daraufhin: "Ich finde es geil, dass bei dir da eine große Skepsis durchklingt." Für ihn als ehemaligen Profi sei es bei einem Turnier immer wichtig gewesen "einen guten Spirit" innerhalb der Mannschaft zu bekommen: "Dass alle die Zeit miteinander verbringen."
Besonders hervorgestochen habe dabei das Campo Bahia, wo die deutsche Nationalmannschaft während der siegreichen WM 2014 weilte. "Alle waren gemeinsam draußen, haben sich getroffen und Sachen gemacht. Das hat einen großen Teamspirit erzeugt", sagte Hummels.
DFB für WM-Quartiere in Russland und Katar scharf kritisiert
Bei den blamablen WM-Turnieren 2018 und 2022 stand die Quartier-Auswahl ebenfalls im Fokus. Das deutsche Quartier im russischen Watutinki brachte dem damaligen DFB-Manager Oliver Bierhoff große Kritik ein, die sich auf die trostlose Umgebung und abgeschiedene Lage bezog. "Der einst als exklusiver Rückzugsort für die Partei-Elite geplante Komplex besticht mehr durch Militär-Optik als Strand-Kulisse", urteilte etwa die Süddeutsche Zeitung im Vergleich zur "Wohlfühloase" des Campo Bahia vier Jahre zuvor. Bundestrainer Joachim Löw sprach selbst vom "Charme einer guten Sportschule".
Auch das Quartier während der WM in Katar in Al-Ruwais war aufgrund der Abgeschiedenheit höchst umstritten. Als einzige Nation campierte das DFB-Team quasi am anderen Ende des Landes, während die meisten Teilnehmer in der Hauptstadt Doha untergebracht waren. Der kicker schrieb etwa von einer "einmaligen Einsamkeit": "Wohl nie zuvor war die Umgebung eines DFB-Quartiers kilometerweit so trist und ausladend wie 2022."
Das brachte auch logistische Probleme mit sich. Für die verpflichtenden Pressekonferenzen der FIFA vor den Spielen musste Trainer Hansi Flick regelmäßig eine Stunde mit dem Auto nach Doha reisen. Vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien nahm kein Spieler aufgrund der Anreise teil, was dem DFB Ärger mit der FIFA einbrachte.
DFB-Team bezieht Quartier im 'The Graylyn Estate'
Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) wird während des WM-Turniers im Sommer nun im Hotel 'The Graylyn Estate' in Winston-Salem wohnen. Das Anwesen erinnert optisch an eine mittelalterliche Burg. 85 individuell gestaltete Zimmer verteilen sich über das 55 Hektar große Gelände. Vor fast 100 Jahren wurde das Gebäude als Privatanwesen errichtet, heute besitzt und betreibt es die benachbarte Universität.
Nagelsmann selbst hatte sich mehrfach vor Ort umgesehen und sei schließlich ein Faktor bei der Auswahl gewesen. "Wir als Mannschaft haben mit dem Adidas Home Ground in Herzogenaurach einen Ort gefunden, der es ermöglicht, dass man immer wieder zusammenkommt, aber trotzdem auch die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat. Diese Kombination haben wir jetzt im The Graylyn Estate auch vorgefunden", meinte er bei der Bekanntgabe des Quartiers.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".