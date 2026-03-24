"Drum herum ist absolut nichts los": Große Zweifel an DFB-Quartier bei der WM 2026 in den USA

Ihr Fazit fällt dabei eher ernüchternd aus. Bei einem Medientermin für Magenta TV am Montag erklärte die Moderatorin: "Wir waren dort. Ich würde mal ein Fragezeichen dahinter packen. Es ist eine interessante Auswahl des Quartiers. Ich glaube, man kann sich da gut vorbereiten und fokussiert sein, aber drum herum ist absolut nichts los. Das ist immer so ein bisschen die Frage."

Der ebenfalls bei der Medienrunde anwesende Ex-Nationalspieler Mats Hummels entgegnete daraufhin: "Ich finde es geil, dass bei dir da eine große Skepsis durchklingt." Für ihn als ehemaligen Profi sei es bei einem Turnier immer wichtig gewesen "einen guten Spirit" innerhalb der Mannschaft zu bekommen: "Dass alle die Zeit miteinander verbringen."

Besonders hervorgestochen habe dabei das Campo Bahia, wo die deutsche Nationalmannschaft während der siegreichen WM 2014 weilte. "Alle waren gemeinsam draußen, haben sich getroffen und Sachen gemacht. Das hat einen großen Teamspirit erzeugt", sagte Hummels.