"Droht uns dasselbe": Weltmeister Philipp Lahm warnt Deutschland und die Bundesliga vor dem italienischem Schicksal

Ein Dorn im Auge ist dem 42-Jährigen die Rückkehr der klassischen Manndeckung, die er vermehrt in der Bundesliga beobachtet haben will. Atalanta Bergamo habe diese mit dem Gewinn der Europa League 2024 wieder salonfähig gemacht. "Ich bin überrascht, dass so viele Verteidiger ihre Gegenspieler bis auf die Toilette verfolgen, selbst die Bayern tun es", monierte der Weltmeister von 2014.

Aufgrund ihrer Übermacht in der Bundesliga könne sich das Team von Vincent Kompany eine Manndeckung hierzulande erlauben - und habe zeitweise starke Gegner wie Paris Saint-Germain in der Champions League damit überrascht. Langfristig hält Lahm dies mit dem Verweis auf die erste Saisonniederlage der Bayern beim FC Arsenal jedoch für das falsche Mittel: "Europa war zunächst erstaunt, aber wenige Wochen später war Arsenal gut darauf vorbereitet."