Diese lag gut sichtbar neben Olises Designer-Kulturbeutel und direkt unter seinem blauen Nationaltrikot mit der Rückennummer 11. Bei dem Inhalt der Dose handelt es sich um tabakfreie orale Nikotinbeutel, auch als Snus bekannt oder damit verwandt.

Was in den Vereinigten Staaten vollkommen legal erworben werden kann, besitzt in Frankreich seit dem 1. April eine gänzlich andere juristische Relevanz: Dort haben die Behörden den Verkauf und den Besitz dieser Nikotinbeutel mit einem kompletten Verbot belegt.

Die Problematik für den Bayern-Profi ist somit rein geografischer Natur. Während die Beutel in weiten Teilen der Welt legal konsumiert werden dürfen, versteht die Justiz in Frankreich keinen Spaß mehr. Für Olise bedeutet dies, dass er die verbliebenen Vorräte dringend in den USA entsorgen sollte, bevor er die Heimreise antritt.