Michael Olise vom FC Bayern München drohen wegen des Besitzes von in Frankreich verbotenen Nikotinbeuteln möglicherweise juristische Konsequenzen, wie ein brisanter Fotofund aus der Kabine der Nationalmannschaft offenbart. Der bittere Halbfinal-K.o. mit Frankreich gegen Spanien steckt Michael Olise noch in den Knochen, da droht dem 24-jährigen Offensivspieler abseits des grünen Rasens bereits der nächste Nackenschlag. Wie die englische Boulevardzeitung The Sun anhand eines Kabinen-Schnappschusses bei Instagram berichtet, hortete der Nationalspieler während der WM ein Produkt in seinem Spind, das in seinem Heimatland unter strengen rechtlichen Sanktionen steht.
Droht ihm nun juristischer Ärger? Brisantes Foto aus der Kabine bringt Star des FC Bayern München womöglich in die Bredouille
Sollte der Techniker versuchen, die Substanz über die Grenze zu schmuggeln, droht im schlimmsten Fall eine drastische Strafe: Wer von den französischen Behörden mit der Einfuhr der illegalen Ware erwischt wird, dem drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.
Der Vorfall geht auf ein Foto zurück, das im Vorfeld des Achtelfinalduells gegen Paraguay am 4. Juli auf Instagram geteilt worden war. Auf der Aufnahme aus der Umkleidekabine der Equipe Tricolore war eine auffällige hellblaue, runde Packung zu erkennen.
- Getty Images
Illegale Substanz neben Kulturbeutel von Michael Olise
Diese lag gut sichtbar neben Olises Designer-Kulturbeutel und direkt unter seinem blauen Nationaltrikot mit der Rückennummer 11. Bei dem Inhalt der Dose handelt es sich um tabakfreie orale Nikotinbeutel, auch als Snus bekannt oder damit verwandt.
Was in den Vereinigten Staaten vollkommen legal erworben werden kann, besitzt in Frankreich seit dem 1. April eine gänzlich andere juristische Relevanz: Dort haben die Behörden den Verkauf und den Besitz dieser Nikotinbeutel mit einem kompletten Verbot belegt.
Die Problematik für den Bayern-Profi ist somit rein geografischer Natur. Während die Beutel in weiten Teilen der Welt legal konsumiert werden dürfen, versteht die Justiz in Frankreich keinen Spaß mehr. Für Olise bedeutet dies, dass er die verbliebenen Vorräte dringend in den USA entsorgen sollte, bevor er die Heimreise antritt.
Nikotinbeutel sind Usus unter Fußballprofis
Unter Profisportlern gelten die kleinen Beutel, die diskret unter die Ober- oder Unterlippe geschoben werden, längst als Lifestyle-Produkt. Viele Fußballer nutzen die stimulierende Wirkung der Nikotinbomben gezielt, um vor wichtigen Partien die Konzentration und Wachheit hochzuhalten.
Nach dem Abpfiff wiederum werden die Beutel zur Entspannung und Bewältigung des psychischen Drucks eingesetzt. Medizinische Experten stützen den Konsum insofern, als die Beutel im direkten Vergleich zum klassischen Rauchen als weitaus weniger schädlich eingestuft werden.
Sportlich war die Weltmeisterschaft für den ehemaligen Akteur von Crystal Palace eigentlich eine einzige Erfolgsgeschichte. Olise avancierte zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Nationaltrainer Didier Deschamps und sammelte im Turnierverlauf beeindruckende fünf Torvorlagen. Das Ausscheiden im Halbfinale gegen Spanien konnte Olise jedoch auch nicht verhindern, gegen die Furia roja erwischte besonders er einen rabenschwarzen Tag.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname