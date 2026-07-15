Was läuft da zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Julian Ryerson? Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, bestand zuletzt Kontakt zwischen dem Berater des Norwegers und den Verantwortlichen des italienischen Meisters.
Droht dem BVB der Abgang eines seiner wichtigsten Spieler? Julian Ryerson offenbar bei Weltklub angeboten
BVB: Berater bot Julian Ryerson offenbar bei Inter an
Der Hintergrund: Anan Khalaili vom belgischen Topklub Union Saint-Gilloise, den Inter als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Denzel Dumfries holen wollte, hat den Medizincheck nicht bestanden und wird daher doch nicht zu den Nerazzurri wechseln. Bedeutet also, dass Inters Rechtsverteidigersuche weiter geht. Und dabei soll laut Di Marzio unter anderem Ryerson Thema sein.
Demnach habe der Berater des Dortmunders jenen bei Inter angeboten. Allerdings war er damit bei weitem nicht alleine, stattdessen wurden Inter wohl zahlreiche weitere Rechtsverteidiger von deren Agenten als mögliche Neuverpflichtungen angepriesen.
- (C)Getty Images
Ist Inter Mailand die Ablöse für Julian Ryerson zu hoch?
Einem Bericht von Sky Italia zufolge ist es derweil nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich, dass Inter konkrete Bemühungen um Ryerson anstellt. Denn demnach fordert der BVB als Ablöse mindestens 30 Millionen Euro, was den Italienern zu viel sei.
Ryerson steht in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag, war vergangene Saison einer der wichtigsten Spieler des Vizemeisters und glänzte unter anderem mit 18 Assists in wettbewerbsübergreifend 42 Einsätzen. Dennoch scheint der BVB einen Verkauf des 28-Jährigen nicht gänzlich auszuschließen, sollte ein adäquates Angebot eintrudeln. Auch Manchester United gilt als interessiert.
Aufatmen kann der BVB indes wohl in Sachen Fitnesszustand von Ryerson. Der norwegische Nationalspieler, der bei der WM zuvor schon mitunter hatte kürzertreten müssen, wurde im dramatisch verlorenen Viertelfinale gegen England nach 60 Minuten verletzt ausgewechselt. Laut Ruhr Nachrichten ist die Blessur allerdings nicht allzu schwerwiegend und Ryerson könne Anfang August bereits wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.
Transferhistorie von Borussia Dortmund: Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler
Position
Verkauft an
Jahr
Ablöse
Ousmane Dembele
Angriff
FC Barcelona
2017
148 Millionen Euro
Jude Bellingham
Mittelfeld
Real Madrid
2023
127 Millionen Euro
Jadon Sancho
Angriff
Manchester United
2021
85 Millionen Euro
Christian Pulisic
Angriff
FC Chelsea
2019
64 Millionen Euro
Pierre-Emerick Aubameyang
Angriff
FC Arsenal
2018
63,75 Millionen Euro
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.