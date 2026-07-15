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Oliver Maywurm

Droht dem BVB der Abgang eines seiner wichtigsten Spieler? Julian Ryerson offenbar bei Weltklub angeboten

Bundesliga
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Italien Serie A
J. Ryerson
Borussia Dortmund
Inter Mailand

Julian Ryerson war für den BVB zuletzt enorm wichtig. Könnte diesen Sommer dennoch ein Abgang des Rechtsverteidigers anstehen?

Was läuft da zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Julian Ryerson? Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, bestand zuletzt Kontakt zwischen dem Berater des Norwegers und den Verantwortlichen des italienischen Meisters.

  • BVB: Berater bot Julian Ryerson offenbar bei Inter an

    Der Hintergrund: Anan Khalaili vom belgischen Topklub Union Saint-Gilloise, den Inter als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Denzel Dumfries holen wollte, hat den Medizincheck nicht bestanden und wird daher doch nicht zu den Nerazzurri wechseln. Bedeutet also, dass Inters Rechtsverteidigersuche weiter geht. Und dabei soll laut Di Marzio unter anderem Ryerson Thema sein.

    Demnach habe der Berater des Dortmunders jenen bei Inter angeboten. Allerdings war er damit bei weitem nicht alleine, stattdessen wurden Inter wohl zahlreiche weitere Rechtsverteidiger von deren Agenten als mögliche Neuverpflichtungen angepriesen.

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  • Julian Ryerson Dortmund 02132026(C)Getty Images

    Ist Inter Mailand die Ablöse für Julian Ryerson zu hoch?

    Einem Bericht von Sky Italia zufolge ist es derweil nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich, dass Inter konkrete Bemühungen um Ryerson anstellt. Denn demnach fordert der BVB als Ablöse mindestens 30 Millionen Euro, was den Italienern zu viel sei.

    Ryerson steht in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag, war vergangene Saison einer der wichtigsten Spieler des Vizemeisters und glänzte unter anderem mit 18 Assists in wettbewerbsübergreifend 42 Einsätzen. Dennoch scheint der BVB einen Verkauf des 28-Jährigen nicht gänzlich auszuschließen, sollte ein adäquates Angebot eintrudeln. Auch Manchester United gilt als interessiert.

    Aufatmen kann der BVB indes wohl in Sachen Fitnesszustand von Ryerson. Der norwegische Nationalspieler, der bei der WM zuvor schon mitunter hatte kürzertreten müssen, wurde im dramatisch verlorenen Viertelfinale gegen England nach 60 Minuten verletzt ausgewechselt. Laut Ruhr Nachrichten ist die Blessur allerdings nicht allzu schwerwiegend und Ryerson könne Anfang August bereits wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

  • Transferhistorie von Borussia Dortmund: Die Rekordverkäufe des BVB

    Spieler

    Position

    Verkauft an

    Jahr

    Ablöse

    Ousmane Dembele

    Angriff

    FC Barcelona

    2017

    148 Millionen Euro

    Jude Bellingham

    Mittelfeld

    Real Madrid

    2023

    127 Millionen Euro

    Jadon Sancho

    Angriff

    Manchester United

    2021

    85 Millionen Euro

    Christian Pulisic

    Angriff

    FC Chelsea

    2019

    64 Millionen Euro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Angriff

    FC Arsenal

    2018

    63,75 Millionen Euro

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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