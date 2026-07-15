Einem Bericht von Sky Italia zufolge ist es derweil nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich, dass Inter konkrete Bemühungen um Ryerson anstellt. Denn demnach fordert der BVB als Ablöse mindestens 30 Millionen Euro, was den Italienern zu viel sei.

Ryerson steht in Dortmund noch bis 2028 unter Vertrag, war vergangene Saison einer der wichtigsten Spieler des Vizemeisters und glänzte unter anderem mit 18 Assists in wettbewerbsübergreifend 42 Einsätzen. Dennoch scheint der BVB einen Verkauf des 28-Jährigen nicht gänzlich auszuschließen, sollte ein adäquates Angebot eintrudeln. Auch Manchester United gilt als interessiert.

Aufatmen kann der BVB indes wohl in Sachen Fitnesszustand von Ryerson. Der norwegische Nationalspieler, der bei der WM zuvor schon mitunter hatte kürzertreten müssen, wurde im dramatisch verlorenen Viertelfinale gegen England nach 60 Minuten verletzt ausgewechselt. Laut Ruhr Nachrichten ist die Blessur allerdings nicht allzu schwerwiegend und Ryerson könne Anfang August bereits wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.