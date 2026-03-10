Der FC Bayern München hat beim Kantersieg bei Atalanta Bergamo innerhalb von wenigen Minuten zwei Spieler für das Rückspiel verloren. Joshua Kimmich und Michael Olise holten sich offensichtlich absichtlich die dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ab. Droht dem Duo nun sogar eine längere Sperre als nur ein Spiel?
Drohen dem FC Bayern München jetzt längere Sperren? Joshua Kimmich und Michael Olise holen sich fragwürdige Gelbe Karten ab
"An sich war es unnötig": Kmmich spricht über seine Gelbe Karte
Was war passiert? In Minute 77 ließ sich Olise beim Stand von 6:0 für den deutschen Rekordmeister enorm viel Zeit für einen Eckball. Mehr als augenscheinlich aus demselben Grund wie Kimmich, der in der 83. Gelb provozierte, weil er einen Freistoß zu langsam ausführte.
"An sich war es unnötig. Ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht. Man will da nicht ins Pressing reinspielen. Der Gegner hat den Tom (Bischof) ein bisschen freigelassen. Ich hatte das Gefühl, sie lassen ihn nur frei, um dann zu pressen", sagte Kimmich zur entsprechenden Situation bei Prime Video. "Ich glaube, wenn der gegnerische Spieler nicht auf mich zustürmt, gibt er vielleicht auch nicht die Gelbe Karte. Ich wollte dann gerade den Ball rausspielen, das war dann zu spät - ärgerlich."
Beide Spieler standen bei zwei Gelben Karten, nun werden sie im sportlich bedeutungslosen Rückspiel in der kommenden Woche gesperrt fehlen. Was auf den ersten Blick durchaus klug erscheint, hat jedoch eine Vorgeschichte, wegen der dem Duo womöglich größeres Unheil droht.
- Getty
Dient Sergio Ramos als Präsedenzfall?
Im Februar 2019 nämlich hatte für Real Madrids damaligen Verteidiger Sergio Ramos das Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam ein unerwartetes Nachspiel. Der Spanier fehlte seinem Team länger als ursprünglich angenommen, nachdem die UEFA eine zusätzliche Sperre gegen ihn verhängt hatte.
Auslöser war eine Szene im Achtelfinal-Hinspiel, das Real mit 2:1 in Amsterdam gewann. Kurz vor dem Abpfiff foulte Ramos Ajax-Stürmer Kasper Dolberg und kassierte dafür seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb. Damit war automatisch klar, dass er im Rückspiel gesperrt fehlen würde.
Im Anschluss ließ der Spanier jedoch durchblicken, dass die Verwarnung womöglich bewusst in Kauf genommen worden war, um in einer möglichen nächsten Runde wieder ohne Kartenbelastung antreten zu können. "Mit dem Ergebnis im Hinterkopf würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht forciert habe. Es ist etwas, über das ich nachgedacht habe", sagte Ramos laut Marca.
Regelverstoß: UEFA bestrafte Sergio Ramos
Die UEFA wertete diesen Vorgang als Regelverstoß. Laut Artikel 15 der Disziplinarordnung wird ein Spieler zusätzlich bestraft, wenn er sich "offensichtlich absichtlich" eine Gelbe oder Rote Karte einhandelt.
Die zuständige Ethik- und Disziplinarkommission entschied daher auf eine Sperre von insgesamt zwei Spielen. Neben der ohnehin fälligen Pause im Rückspiel musste Ramos somit auch die darauffolgende Partie der Königsklasse pausieren.
Auch ein späterer Versuch des Abwehrchefs, seine Aussagen zu relativieren, änderte nichts mehr an der Entscheidung. Einen Tag nach der Begegnung in Amsterdam hatte Ramos über die Klubwebsite erklärt, er sei "verärgert" darüber, das Rückspiel wegen der Gelbsperre zu verpassen. Die UEFA blieb dennoch bei ihrer Linie, ähnlich wie bereits im Dezember 2017, als sie in einem vergleichbaren Fall gegen seinen Teamkollegen Dani Carvajal durchgriff.