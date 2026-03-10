Drohen dem FC Bayern München jetzt längere Sperren? Joshua Kimmich und Michael Olise holen sich fragwürdige Gelbe Karten ab

Was war passiert? In Minute 77 ließ sich Olise beim Stand von 6:0 für den deutschen Rekordmeister enorm viel Zeit für einen Eckball. Mehr als augenscheinlich aus demselben Grund wie Kimmich, der in der 83. Gelb provozierte, weil er einen Freistoß zu langsam ausführte.

"An sich war es unnötig. Ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht. Man will da nicht ins Pressing reinspielen. Der Gegner hat den Tom (Bischof) ein bisschen freigelassen. Ich hatte das Gefühl, sie lassen ihn nur frei, um dann zu pressen", sagte Kimmich zur entsprechenden Situation bei Prime Video. "Ich glaube, wenn der gegnerische Spieler nicht auf mich zustürmt, gibt er vielleicht auch nicht die Gelbe Karte. Ich wollte dann gerade den Ball rausspielen, das war dann zu spät - ärgerlich."

Beide Spieler standen bei zwei Gelben Karten, nun werden sie im sportlich bedeutungslosen Rückspiel in der kommenden Woche gesperrt fehlen. Was auf den ersten Blick durchaus klug erscheint, hat jedoch eine Vorgeschichte, wegen der dem Duo womöglich größeres Unheil droht.