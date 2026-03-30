Auch Argentinien interessiert sich angeblich für Deutschlands U21-Stürmer Nicolo Tresoldi und will ihn von einem Verbandswechsel überzeugen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach habe sich der aktuelle Weltmeister schon bei Tresoldi gemeldet, dessen Mutter Barbara Caffi aus dem südamerikanischen Land stammt.
Dritte Top-Nation nach Deutschland und Italien hat offenbar großes Interesse an U21-Star Nicolo Tresoldi
Verbandswechsel? Tresoldi: "Die Regeln erlauben es"
Tresoldi wurde auf Sardinien geboren und wuchs zunächst in Italien auf. Als Jugendlicher zog er mit seinen Eltern dann nach Hannover und spielte in der Jugend des Zweitligisten Hannover 96 Fußball. Mit 18 Jahren erhielt er 2022 die deutsche Staatsbürgerschaft und debütierte noch im selben Monat für die U19-Nationalmannschaft des DFB. Seitdem spielt er im Trikot mit dem Adler auf der Brust - doch auch aus Italien gibt es weiterhin Interesse.
Zu einem Wechsel in die Squadra Azzurra sagte Tresoldi im Oktober Sky Sports Italia: "Die Regeln erlauben es, und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso (Italiens Nationaltrainer, d.Red.) mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen." Er ergänzte jedoch: "Aber im Moment spiele ich für Deutschland, ich habe mich dafür entschieden, auch wenn es nur die U21 ist. Ich fühle mich sehr wohl."
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Tresoldi entscheidet Spiel gegen Nordirland mit Doppelpack
Nun könnte es zu einem Dreikampf um Tresoldi kommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bestätigte im November, dass er den Angreifer auf dem Schirm hat und nannte ihn bei einer Pressekonferenz auch namentlich. Für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana nominierte er ihn aber nicht.
Tresoldi lief stattdessen für die deutsche U21 auf, für die er beim 3:0 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland doppelt traf. Am Dienstag geht es für das Team gegen Griechenland.
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Leistungen von Nicolo Tresoldi fallen auch Top-Klub auf
Tresoldi wechselte im vergangenen Sommer für 7,5 Millionen Euro Ablöse von Hannover 96 zu Club Brügge und überzeugt bei den Belgiern in seiner Premieren-Saison: In 48 Pflichtspielen gelangen ihm 17 Tore und 5 Vorlagen.
Nach Angaben der Bild-Zeitung hat ihn deshalb schon der FC Arsenal auf dem Zettel.
Der Spielplan der deutschen U21-Nationalmannschaft:
- 31.03.: Griechenland - Deutschland
- 26.09.: Lettland - Deutschland
- 30.09.: Malta - Deutschland
- 06.10.: Deutschland - Georgien
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".