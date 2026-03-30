Dritte Top-Nation nach Deutschland und Italien hat offenbar großes Interesse an U21-Star Nicolo Tresoldi

Tresoldi wurde auf Sardinien geboren und wuchs zunächst in Italien auf. Als Jugendlicher zog er mit seinen Eltern dann nach Hannover und spielte in der Jugend des Zweitligisten Hannover 96 Fußball. Mit 18 Jahren erhielt er 2022 die deutsche Staatsbürgerschaft und debütierte noch im selben Monat für die U19-Nationalmannschaft des DFB. Seitdem spielt er im Trikot mit dem Adler auf der Brust - doch auch aus Italien gibt es weiterhin Interesse.

Zu einem Wechsel in die Squadra Azzurra sagte Tresoldi im Oktober Sky Sports Italia: "Die Regeln erlauben es, und mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso (Italiens Nationaltrainer, d.Red.) mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen." Er ergänzte jedoch: "Aber im Moment spiele ich für Deutschland, ich habe mich dafür entschieden, auch wenn es nur die U21 ist. Ich fühle mich sehr wohl."