Dreierpack beim Jubiläumsspiel! Lamine Yamal lässt Hansi Flick und den FC Barcelona jubeln

Nach der Zwei-Tore-Führung zur Pause verkürzte Villarreal durch Pape Gueye (49.). Doch Yamal machte mit seinem dritten Treffer alles klar. Robert Lewandowski setzte den Schlusspunkt (90.+3).

Der ehemalige Bundestrainer Flick hatte den Posten in Barcelona im Sommer 2024 übernommen und in seiner ersten Saison direkt das Double geholt. Zudem führte der 61-Jährige Barca zu zwei Triumphen im spanischen Supercup.