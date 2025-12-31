Drei Trainer, null Scorerpunkte: Heißer BVB-Transferkandidat wird eiskalt abserviert

Die "Tricky Trees", die es in der abgelaufenen Spielzeit noch als Überraschungsteam in die Europa League schafften, befinden sich aktuell in der Premier League auf dem viertletzten Tabellenplatz. Die Folge: Klub-Besitzer Evangelos Marinakis, der sich schon vorher mit seinem Verhalten in den Boulevard-Medien den zweifelhaften Titel "Skandal-Boss" erarbeitet hatte, entließ erst Trainer Nuno Espirito Santo und dann dessen glücklosen Nachfolger Ange Postecoglou nach nicht einmal sechs Wochen. Mittlerweile ist Sean Dyche für das Team verantwortlich – aber für James McAtee war es bislang ganz egal, wer an der Seitenlinie die Anweisungen gab: Er muss regelmäßig zuschauen.

428 Minuten durfte der 23-Jährige in dieser Saison bislang erst ran; den Großteil seiner Einsatzzeiten sammelte er in der Europa League, wenn der jeweilige Trainer bei der Aufstellung mit Blick auf die wichtigere Premier League rotierte. Auf seine erste Tor-Beteiligung wartet er immer noch. Seit Anfang Oktober kam McAtee in der Liga nur auf 22 kümmerliche Minuten – und das für einen Spieler, den sich sein neuer Verein immerhin die Grund-Ablöse in Höhe von 25,5 Millionen Euro kosten ließ.