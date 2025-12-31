James McAtee war im August überglücklich und sagte die klassischen Sätze, die man sagt, wenn man zu einem neuen Klub kommt: "Ich fühle mich für diese neue Herausforderung bereit. Der Klub hat eine tolle letzte Saison gespielt – und ich will dabei mithelfen, darauf aufzubauen, und zeigen, was ich draufhabe", erklärte er, als er im August bei Nottingham Forest vorgestellt wurde. Knapp fünf Monate später ist klar, dass es alles ganz anders gekommen ist, sowohl für McAtee als auch seinen neuen Verein.
Drei Trainer, null Scorerpunkte: Heißer BVB-Transferkandidat wird eiskalt abserviert
James McAtee: 22 Liga-Minuten seit Anfang Oktober
Die "Tricky Trees", die es in der abgelaufenen Spielzeit noch als Überraschungsteam in die Europa League schafften, befinden sich aktuell in der Premier League auf dem viertletzten Tabellenplatz. Die Folge: Klub-Besitzer Evangelos Marinakis, der sich schon vorher mit seinem Verhalten in den Boulevard-Medien den zweifelhaften Titel "Skandal-Boss" erarbeitet hatte, entließ erst Trainer Nuno Espirito Santo und dann dessen glücklosen Nachfolger Ange Postecoglou nach nicht einmal sechs Wochen. Mittlerweile ist Sean Dyche für das Team verantwortlich – aber für James McAtee war es bislang ganz egal, wer an der Seitenlinie die Anweisungen gab: Er muss regelmäßig zuschauen.
428 Minuten durfte der 23-Jährige in dieser Saison bislang erst ran; den Großteil seiner Einsatzzeiten sammelte er in der Europa League, wenn der jeweilige Trainer bei der Aufstellung mit Blick auf die wichtigere Premier League rotierte. Auf seine erste Tor-Beteiligung wartet er immer noch. Seit Anfang Oktober kam McAtee in der Liga nur auf 22 kümmerliche Minuten – und das für einen Spieler, den sich sein neuer Verein immerhin die Grund-Ablöse in Höhe von 25,5 Millionen Euro kosten ließ.
Fünf Klubs aus der Premier League wollen angeblich James McAtee
Nottingham setzte sich im Poker um McAtee unter anderem auch gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt durch. Bei beiden Bundesligisten schaute der Engländer im Sommer vorbei, um den Klub, das Trainingsgelände und die Stadt zu inspizieren. Seine Wahl fiel dann jedoch auf Nottingham, das darauf hoffte, den nächsten Cole Palmer zu holen. Denn auch Palmer stammt aus der City-Jugend, ist auf der Zehn oder dem rechten Flügel einsetzbar und tat sich in Manchester mit dem Durchbruch schwer. Bei Palmer wirkte der Wechsel zum FC Chelsea Wunder – und im Idealfall sollte auch McAtee bei Forest richtig durchstarten. Vom Idealfall ist seine aktuelle Situation aber so weit entfernt, dass er nun schon wieder mit einem Abschied aus Nottingham in Verbindung gebracht wird.
Eine Leihe im Winter steht im Raum – und diesmal sind es englischen Medienberichten zufolge ausschließlich Premier-League-Klubs, die ihr Glück mit McAtee versuchen wollen: Chelsea, Leeds, Bournemouth, Fulham und Sunderland werden als Kandidaten gehandelt. In den vergangenen Jahren probierte es der BVB zwar auch immer wieder mit Leihen von Premier-League-Spielern wie Jadon Sancho, Ian Maatsen oder Carney Chukwuemeka, doch auch die Dortmunder dürften sich fragen, warum McAtee in einem Team, das unterperformt, keine richtige Chance erhält.
James McAtee muss auf Leihe oder Trainerwechsel hoffen
McAtee selbst deutete an, dass es bei Forest durchaus an der turbulenten Saison liegen könnte: "Ich will einfach nur regelmäßig Fußball spielen. Das konnte ich in den letzten drei Jahren nicht – und es ist schwer, immer sofort schnell seinen Rhythmus zu finden", erklärte er im November. Im für ihn besten Fall sammelt er seine regelmäßigen Einsatzminuten bald im zweiten Saisonteil bei einem Leihklub, der ihn dann für eine etwas geringere Ablösesumme als die von Nottingham gezahlten 25,5 Millionen Euro fest übernimmt. Im schlechtesten Fall jedoch geht es für ihn mit seinem bis 2030 gültigen Vertrag bei den "Tricky Trees" weiter – mit der Hoffnung, dass vielleicht der nächste Trainerwechsel für ihn die Wende bringt.
Die Karrieredaten von James McAtee:
- Premier-League-Spiele: 54
- Premier-League-Tore: 6
- Premier-League-Assists: 3
- U21-Spiele für England: 24
- U21-Tore für England: 8