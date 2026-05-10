"Dreckige Spielchen" vor Harry Kanes historischem Fehlschuss: Vincent Kompany zeigt Verständnis - Spieler des FC Bayern München sauer

"Was erwarten Sie, was die machen? Einfach klatschen, wenn wir ein Tor machen, und sagen: Das war gut gespielt? Klar muss man das anschauen, und vielleicht kann man da etwas sagen oder machen. Aber was sollen die Spieler von Wolfsburg machen? Einfach absteigen, ohne alles zu versuchen? Das geht nicht", sagte der Trainer von Bayern München bei Sky.

Was war passiert? Wie TV-Bilder zeigten, bearbeitete Wolfsburgs Verteidiger Jeanuel Belocian in der ersten Halbzeit des Bundesliga-Duells (0:1) den Elfmeterpunkt, bevor Bayerns Torjäger Harry Kane beim folgenden Strafstoß leicht wegrutschte und rechts neben das Tor schoss (36.). Es war der erste Elfmeter überhaupt, den der Engländer in der Bundesliga vergab. "Das sind natürlich dreckige Spielchen, die man vielleicht auch anwenden muss, wenn man da unten drinsteht", sagte Wolfsburgs Patrick Wimmer.