Vor dem dramatischen Ausscheiden Italiens im Finale der WM-Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina spielten sich im Elfmeterschießen kuriose Szenen zwischen den beiden Torhütern ab. Der italienische Keeper Gianluigi Donnarumma machte sich am Notizzettel von Nikola Vasilj vom FC St. Pauli zu schaffen, während Italiens erster Schütze Pio Esposito gerade vom Punkt antrat und den Ball über die Querlatte zimmerte.
Dreckige Aktion von Gianluigi Donnarumma bei WM-Drama sorgt für Fassungslosigkeit! Bundesliga-Torhüter schäumt bei Elfmeterschießen vor Wut
"Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball"
Der Spickzettel, auf dem sämtliche italienischen Schützen samt ihrer bevorzugten Ecken vermerkt waren, war anschließend sichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Offensichtlich hatte Donnarumma versucht, das Stück Papier zu zerreißen - seine Torwarthandschuhe waren wohl jedoch ein Hindernis.
Auch DAZN-Kommentator Mario Rieker ging sofort auf die schmutzige Aktion des 27-Jährigen ein. "Hat Donnarumma jetzt den Zettel zerrissen? Er hat ihn sich selber mal angeguckt, würde ich mal so sagen", sagte er in der Konferenz des Streaminganbieters.
Als Vasilj bemerkte, was mit seiner Vorarbeit passierte, brannten ihm derweil die Sicherungen durch. Der Hamburger suchte sofort die Konfrontation mit seinem Gegenüber. Schiedsrichter Clement Turpin sah sich sogar dazu gezwungen, einzugreifen - und zeigte dem Pauli-Schlussmann die Gelbe Karte wegen Meckerns. Der bereits verwarnte Donnarumma kam hingegen ohne Konsequenzen davon.
"Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball: Donnarummas beispielloser und unfairer Schachzug beim Elfmeterschießen!", lautete das Urteil des größten nationalen Sportportals in Bosnien-Herzegowina SportsSport.
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Donnarumma hätte vor Elfmeterschießen Rot sehen können
Dass Donnarumma überhaupt noch zwischen den Pfosten stehen durfte, ist alles andere als selbstverständlich. Nach der Roten Karte von Alessandro Bastoni in der 41. Minute war er mit Gegenspieler Amar Dedic aneinandergeraten, woraufhin es zu einem leichten Kopfstoß kam.
Die Gelbe Karte sah Donnarumma allerdings erst in der 81. Minute, kurz nach dem Ausgleichstreffer durch den Gladbacher Haris Tabakovic. Der genaue Grund war auf den TV-Bildern nicht zu sehen. Und damit nicht genug! Auch nach Abpfiff stand Donnarumma im Mittelpunkt, als er sich eine verbale Auseinandersetzung mit dem inzwischen an der Schulter bandagierten Edin Dzeko lieferte.
Doch das alles half nichts. Italien verlor letztlich mit 2:5 nach Elfmeterschießen. Donnarumma ließ alle vier Elfmeter passieren. Auf Italiens Seite verschoss neben Esposito auch Bryan Cristante, dessen Versuch von der Unterlatte klar vor der Linie auf den Boden prallte. Für die Squadra Azzurra ist es die dritte verpasste WM in Serie!
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