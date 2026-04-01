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Tim Ursinus

Dreckige Aktion von Gianluigi Donnarumma bei WM-Drama sorgt für Fassungslosigkeit! Bundesliga-Torhüter schäumt bei Elfmeterschießen vor Wut

WM-Qualifikation
Bosnien und Herzegowina - Italien
Bosnien und Herzegowina
Italien
G. Donnarumma
N. Vasilj

Gianluigi Donnarumma hat beim WM-Desaster von Italien für Fassungslosigkeit und Wut gesorgt.

Vor dem dramatischen Ausscheiden Italiens im Finale der WM-Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina spielten sich im Elfmeterschießen kuriose Szenen zwischen den beiden Torhütern ab. Der italienische Keeper Gianluigi Donnarumma machte sich am Notizzettel von Nikola Vasilj vom FC St. Pauli zu schaffen, während Italiens erster Schütze Pio Esposito gerade vom Punkt antrat und den Ball über die Querlatte zimmerte. 

  • "Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball"

    Der Spickzettel, auf dem sämtliche italienischen Schützen samt ihrer bevorzugten Ecken vermerkt waren, war anschließend sichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Offensichtlich hatte Donnarumma versucht, das Stück Papier zu zerreißen - seine Torwarthandschuhe waren wohl jedoch ein Hindernis.

    Auch DAZN-Kommentator Mario Rieker ging sofort auf die schmutzige Aktion des 27-Jährigen ein. "Hat Donnarumma jetzt den Zettel zerrissen? Er hat ihn sich selber mal angeguckt, würde ich mal so sagen", sagte er in der Konferenz des Streaminganbieters. 

    Als Vasilj bemerkte, was mit seiner Vorarbeit passierte, brannten ihm derweil die Sicherungen durch. Der Hamburger suchte sofort die Konfrontation mit seinem Gegenüber. Schiedsrichter Clement Turpin sah sich sogar dazu gezwungen, einzugreifen - und zeigte dem Pauli-Schlussmann die Gelbe Karte wegen Meckerns. Der bereits verwarnte Donnarumma kam hingegen ohne Konsequenzen davon. 

    "Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball: Donnarummas beispielloser und unfairer Schachzug beim Elfmeterschießen!", lautete das Urteil des größten nationalen Sportportals in Bosnien-Herzegowina SportsSport.

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  • Gianluigi Donnarumma Getty

    Donnarumma hätte vor Elfmeterschießen Rot sehen können

    Dass Donnarumma überhaupt noch zwischen den Pfosten stehen durfte, ist alles andere als selbstverständlich. Nach der Roten Karte von Alessandro Bastoni in der 41. Minute war er mit Gegenspieler Amar Dedic aneinandergeraten, woraufhin es zu einem leichten Kopfstoß kam. 

    Die Gelbe Karte sah Donnarumma allerdings erst in der 81. Minute, kurz nach dem Ausgleichstreffer durch den Gladbacher Haris Tabakovic. Der genaue Grund war auf den TV-Bildern nicht zu sehen. Und damit nicht genug! Auch nach Abpfiff stand Donnarumma im Mittelpunkt, als er sich eine verbale Auseinandersetzung mit dem inzwischen an der Schulter bandagierten Edin Dzeko lieferte.

    Doch das alles half nichts. Italien verlor letztlich mit 2:5 nach Elfmeterschießen. Donnarumma ließ alle vier Elfmeter passieren. Auf Italiens Seite verschoss neben Esposito auch Bryan Cristante, dessen Versuch von der Unterlatte klar vor der Linie auf den Boden prallte. Für die Squadra Azzurra ist es die dritte verpasste WM in Serie! 

  • WM 2026: Alle Gruppen im Überblick

    • Gruppe A:
    Mexiko
    Südafrika
    Südkorea
    Tschechien
    • Gruppe B:
    Kanada
    Bosnien und Herzegowina
    Katar
    Schweiz
    • Gruppe C:
    Brasilien
    Marokko
    Haiti
    Schottland
    • Gruppe D:
    USA
    Paraguay
    Australien
    Türkei

    Gruppe E:

    Deutschland
    Curacao
    Elfenbeinküste
    Ecuador
    • Gruppe F:
    Niederlande
    Japan
    Schweden
    Tunesien
    • Gruppe G:
    Belgien
    Ägypten
    Iran
    Neuseeland
    • Gruppe H:
    Spanien
    Kap Verde
    Saudi-Arabien
    Uruguay
    • Gruppe I:
    Frankreich
    Senegal
    Irak
    Norwegen
    • Gruppe J:
    Argentinien
    Algerien
    Österreich
    Jordanien
    • Gruppe K:
    Portugal
    DR Kongo
    Usbekistan
    Kolumbien
    • Gruppe L:
    England
    Kroatien
    Ghana
    Panama