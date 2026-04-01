Dreckige Aktion von Gianluigi Donnarumma bei WM-Drama sorgt für Fassungslosigkeit! Bundesliga-Torhüter schäumt bei Elfmeterschießen vor Wut

Der Spickzettel, auf dem sämtliche italienischen Schützen samt ihrer bevorzugten Ecken vermerkt waren, war anschließend sichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Offensichtlich hatte Donnarumma versucht, das Stück Papier zu zerreißen - seine Torwarthandschuhe waren wohl jedoch ein Hindernis.

Auch DAZN-Kommentator Mario Rieker ging sofort auf die schmutzige Aktion des 27-Jährigen ein. "Hat Donnarumma jetzt den Zettel zerrissen? Er hat ihn sich selber mal angeguckt, würde ich mal so sagen", sagte er in der Konferenz des Streaminganbieters.

Als Vasilj bemerkte, was mit seiner Vorarbeit passierte, brannten ihm derweil die Sicherungen durch. Der Hamburger suchte sofort die Konfrontation mit seinem Gegenüber. Schiedsrichter Clement Turpin sah sich sogar dazu gezwungen, einzugreifen - und zeigte dem Pauli-Schlussmann die Gelbe Karte wegen Meckerns. Der bereits verwarnte Donnarumma kam hingegen ohne Konsequenzen davon.

"Dieser Kerl ist eine Schande für den Fußball: Donnarummas beispielloser und unfairer Schachzug beim Elfmeterschießen!", lautete das Urteil des größten nationalen Sportportals in Bosnien-Herzegowina SportsSport.