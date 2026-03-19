Drastischer Gehaltsverzicht für endgültige Rückkehr zum BVB? Jadon Sancho würde bei Borussia Dortmund wohl deutlich weniger verdienen

Demnach müsse sich Sancho von seinem derzeitigen Gehalt bei Manchester United in Höhe von kolportierten 16 Millionen Euro verabschieden. Die BVB-Verantwortlichen würden ihm stattdessen ein Grundgehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro offerieren, das durch stark leistungsbezogene Boni noch steigen könnte.

Die Sport Bild hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass beim BVB intern die Zustimmung für eine Sancho-Rückkehr wachsen würde. Sportdirektor Sebastian Kehl gelte als klarer Befürworter und auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zeige sich zunehmend offen. In der laufenden Diskussionen sollen die Pro-Argumente überwiegen.