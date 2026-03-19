Für eine erneute Rückkehr zum BVB müsste Jadon Sancho offenbar auf eine ordentliche Stange Geld verzichten. Die mögliche Rückholaktion von Borussia Dortmund wäre nach Informationen der Bild-Zeitung mit einem enormen Gehaltsverzicht des englischen Flügelspielers verbunden.
Drastischer Gehaltsverzicht für endgültige Rückkehr zum BVB? Jadon Sancho würde bei Borussia Dortmund wohl deutlich weniger verdienen
Sancho würde beim BVB wohl weniger als die Hälfte verdienen
Demnach müsse sich Sancho von seinem derzeitigen Gehalt bei Manchester United in Höhe von kolportierten 16 Millionen Euro verabschieden. Die BVB-Verantwortlichen würden ihm stattdessen ein Grundgehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro offerieren, das durch stark leistungsbezogene Boni noch steigen könnte.
Die Sport Bild hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass beim BVB intern die Zustimmung für eine Sancho-Rückkehr wachsen würde. Sportdirektor Sebastian Kehl gelte als klarer Befürworter und auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zeige sich zunehmend offen. In der laufenden Diskussionen sollen die Pro-Argumente überwiegen.
- AFP
Sancho mit einer enttäuschenden Saison für Aston Villa
Ein Deal würde auch nicht an Trainer Niko Kovac scheitern, allerdings müsste sich Sancho in Sachen Disziplin deutlich anpassen. Zudem müsste der BVB-Coach von seinem System mit einer Dreierkette und ohne klare Flügelspieler nicht unbedingt abweichen, da der Engländer in Dortmund auch schon in der Rolle des Halbstürmers zu überzeugen wusste.
Sancho ist aktuell von den Red Devils an Aston Villa ausgeliehen, beide Engagements laufen im Sommer allerdings aus. Damit wäre der 25-Jährige ablösefrei zu haben. Sportliche Akzente konnte er auf der Insel aber nur kaum setzen. In der laufenden Spielzeit stehen nach 29 Einsätzen lediglich zwei Torbeteiligungen (je ein Treffer und Assist) zu Buche.
Sancho kehrte schon einmal zum BVB zurück
In Dortmund hatte Sancho zweifellos seine beste Phase. Zwischen 2017 und 2021 entwickelte er sich dort zum Topspieler, später kehrte er noch einmal kurzzeitig per Leihe zurück und erreichte mit dem Team das Champions-League-Finale.
Ein direkter Kontakt zur Sancho-Seite sei zwar noch nicht hergestellt worden. Aus seinem Umfeld sei jedoch zu hören, dass er sich eine Rückkehr gut vorstellen kann. Auch zu den drohenden finanziellen Abstriche sei Sancho bereit.
Statistiken und Leistungsdaten von Jadon Sancho beim BVB
- Pflichtspiele: 158
- Tore: 53
- Assists: 67
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.