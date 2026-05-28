Der Wechsel des englischen Nationalspielers Anthony Gordon von Newcastle United zum LaLiga-Meister FC Barcelona nimmt konkrete Formen an. Für den ebenfalls interessierten FC Bayern München sind das keine guten Nachrichten.
Dramatischer Poker mit Newcastle United: Wie der FC Bayern bei Antony Gordon gegen Barcelona den Kürzeren zog
Nachdem zunächst Mundo Deportivo von Gesprächen zwischen Gordon und Barcas Bossen um Sportdirektor Deco in London geschrieben hatte, nahmen die Berichte um einen nahenden Transfer des Angreifers nach Katalonien im Laufe des Mittwochs immer mehr Fahrt auf.
Mittlerweile berichten englische, spanische und deutsche Medien übereinstimmend, dass sich nicht nur Gordon mit Barca auf einen Transfer in diesem Sommer verständigt habe, sondern dass auch zwischen den Klubs Einigung herrsche und der Transfer demnach so gut wie fix sei.
Laut Guardian reist Gordon am Donnerstag zum Medizincheck nach Barcelona, ein Vollzug soll anschließend schnell erfolgen. Ziel sei es, den Deal bis Montag einzutüten. Dann reist Gordon mit der englischen Nationalmannschaft nach Florida und beginnt dort die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Zwar öffnet das Transferfenster erst am 15. Juni, dennoch sollen alle Formalitäten und der Papierkram vorher erledigt werden.
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Anthony Gordon winkt beim FC Barcelona eine Gehaltsverdopplung
Zu den Rahmenbedingungen des Transfers ähneln sich die Meldungen ebenfalls. So sei Barcelona bereit gewesen, mehr Ablöse zu zahlen als die Bayern. Gemäß The Athletic sollen rund 80 Millionen Euro Ablöse für Gordon nach Newcastle fließen. Außerdem hätten sich die Magpies eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Das kommt der Forderung Newcastles für den noch bis 2030 unter Vertrag stehenden Flügelstürmer recht nahe und ist mehr, als die Münchener angeblich für den 25-Jährigen bereit waren zu zahlen.
Der Guardian schreibt, Gordon solle bei den Blaugrana künftig rund 18 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dies bedeutet eine Verdopplung seines Newcastle-Gehalts. Gordons aktueller Klub hat eine enttäuschende Saison hinter sich und verpasste mit Platz zwölf in der Endabrechnung der Premier League das internationale Geschäft. Auch deshalb war der Verkauf mindestens eines Starspielers wie Gordon in diesem Sommer wahrscheinlich, um Strafen im Zuge des Financial Fair Play zu vermeiden. Ihm winkt in Spanien ein bis 2031 gültiger Kontrakt.
In Barcelona wäre Gordon der erste hochkarätige Neuzugang für die kommende Spielzeit und die gewünschte hochwertige Ergänzung für die Offensive der Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick. Dort verlässt nicht nur Robert Lewandowski den Klub, auch die Zukunft von Gordons bislang von Manchester United ausgeliehenem Landsmann Marcus Rashford ist weiter offen.
Gordon kann sowohl auf der linken Außenbahn als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden und ist damit eine sinnvolle Lösung.
FC Barcelona bot höhere Ablöse für Anthony Gordon
Für die Bayern dürfte das schnelle Vorpreschen Barcelonas im Gordon-Poker eine Hiobsbotschaft sein. Seit einigen Wochen gilt der FCB als interessiert und soll mit dem 17-fachen Nationalspieler auch bereits einig gewesen sein. Allein: Die Bayern sollen am Mittwoch ihrerseits noch ein Angebot abgegeben haben, seien jedoch nicht bereit gewesen, bei der Ablöse ähnlich tief wie Barcelona in die Tasche zu greifen. Entsprechend wurde ihre Offerte abgelehnt. Anschließend hätte der FCB sich aus dem Poker zurückgezogen.
Hinter Gordon, an dem auch der FC Liverpool interessiert gewesen sein soll, liegt eine durchwachsene Saison, die am Ende auch von Verletzungen (Hüfte, Oberschenkel) geprägt war. In 26 Spielen der Premier League erzielte er sechs Tore und lieferte zwei Vorlagen. Herausragend war dagegen seine Quote in der Champions League: Bis zum Aus im Achtelfinale gegen seinen designierten neuen Arbeitgeber gelangen ihm in zwölf Partien satte zehn Treffer und zwei Assists. Fünf Tore erzielte er dabei aber auch per Elfmeter.
Sollte der Wechsel nach Barcelona wie geplant über die Bühne gehen, endet Gordons Zeit in Newcastle nach zweieinhalb Jahren. Anfang 2023 verpflichtete ihn der Klub nach langem Transfertheater für 46,5 Millionen Euro vom FC Everton.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.