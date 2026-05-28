Dramatischer Poker mit Newcastle United: Wie der FC Bayern bei Antony Gordon gegen Barcelona den Kürzeren zog

Zu den Rahmenbedingungen des Transfers ähneln sich die Meldungen ebenfalls. So sei Barcelona bereit gewesen, mehr Ablöse zu zahlen als die Bayern. Gemäß The Athletic sollen rund 80 Millionen Euro Ablöse für Gordon nach Newcastle fließen. Außerdem hätten sich die Magpies eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Das kommt der Forderung Newcastles für den noch bis 2030 unter Vertrag stehenden Flügelstürmer recht nahe und ist mehr, als die Münchener angeblich für den 25-Jährigen bereit waren zu zahlen.

Der Guardian schreibt, Gordon solle bei den Blaugrana künftig rund 18 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dies bedeutet eine Verdopplung seines Newcastle-Gehalts. Gordons aktueller Klub hat eine enttäuschende Saison hinter sich und verpasste mit Platz zwölf in der Endabrechnung der Premier League das internationale Geschäft. Auch deshalb war der Verkauf mindestens eines Starspielers wie Gordon in diesem Sommer wahrscheinlich, um Strafen im Zuge des Financial Fair Play zu vermeiden. Ihm winkt in Spanien ein bis 2031 gültiger Kontrakt.

In Barcelona wäre Gordon der erste hochkarätige Neuzugang für die kommende Spielzeit und die gewünschte hochwertige Ergänzung für die Offensive der Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick. Dort verlässt nicht nur Robert Lewandowski den Klub, auch die Zukunft von Gordons bislang von Manchester United ausgeliehenem Landsmann Marcus Rashford ist weiter offen.

Gordon kann sowohl auf der linken Außenbahn als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden und ist damit eine sinnvolle Lösung.