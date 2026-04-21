"Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen" Loredana meldet sich im BVB-Poker mit Karim Adeyemi zu Wort

Demnach wolle man es bei Borussia Dortmund unbedingt vermeiden, dass der Angreifer mit auslaufendem Vertrag in die kommenden Saison geht und die Möglichkeit eines ablösefreien Transfers im Sommer 2027 noch konkreter wird. Einen solchen "GAU", wie die Zeitung es nennt, zu verhindern, genieße beim Tabellenzweiten der Bundesliga "höchste Priorität".

Zwischen Adeyemi, seinem Berater Jorge Mendes und den BVB-Bossen laufen seit Monaten die Verhandlungen wegen einer Vertragsverlängerung. Der Rechtsaußen soll eine Ausstiegsklausel fordern und mittlerweile sei sein Verein bereit, ihm diese zu geben. Auch, weil man nicht damit rechnet, im Falle eines Verkaufs in diesem Sommer angesichts der kurzen Restlaufzeit von Adeyemis Arbeitspapier noch eine zufriedenstellende Ablöse einstreichen zu können.

Die Rede ist also von einem ähnlichen Verfahren wie bei Nico Schlotterbeck. Der Abwehrchef verlängerte in der vergangenen Woche bis 2031. In seinem Vertrag ist eine festgeschriebene Ablösesumme verankert. Adeyemi soll neben der Klausel auch eine Erhöhung seines Gehalts von aktuell sechs Millionen Euro pro Jahr winken.