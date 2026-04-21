Beim BVB wächst in der Personalie Karim Adeyemi die Angst vor einem "Horrorszenario". Das berichtet die Bild.
"Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen" Loredana meldet sich im BVB-Poker mit Karim Adeyemi zu Wort
Demnach wolle man es bei Borussia Dortmund unbedingt vermeiden, dass der Angreifer mit auslaufendem Vertrag in die kommenden Saison geht und die Möglichkeit eines ablösefreien Transfers im Sommer 2027 noch konkreter wird. Einen solchen "GAU", wie die Zeitung es nennt, zu verhindern, genieße beim Tabellenzweiten der Bundesliga "höchste Priorität".
Zwischen Adeyemi, seinem Berater Jorge Mendes und den BVB-Bossen laufen seit Monaten die Verhandlungen wegen einer Vertragsverlängerung. Der Rechtsaußen soll eine Ausstiegsklausel fordern und mittlerweile sei sein Verein bereit, ihm diese zu geben. Auch, weil man nicht damit rechnet, im Falle eines Verkaufs in diesem Sommer angesichts der kurzen Restlaufzeit von Adeyemis Arbeitspapier noch eine zufriedenstellende Ablöse einstreichen zu können.
Die Rede ist also von einem ähnlichen Verfahren wie bei Nico Schlotterbeck. Der Abwehrchef verlängerte in der vergangenen Woche bis 2031. In seinem Vertrag ist eine festgeschriebene Ablösesumme verankert. Adeyemi soll neben der Klausel auch eine Erhöhung seines Gehalts von aktuell sechs Millionen Euro pro Jahr winken.
- Getty Images
Loredana: Karim Adeyemi "hatte viele Möglichkeiten, zu wechseln"
Während sich also die Verhandlungen zwischen dem BVB und Adeyemi ziehen, hat sich seine Ehefrau Loredana ausführlich zur Situation ihres Mannes geäußert. Am Montagabend stellte die 30 Jahre alte Rapperin in einem Stream auf Twitch klar, dass Adeyemi ein vereinstreuer Spieler sei: "Er hatte viele Möglichkeiten, zu wechseln. Aber Karim ist einfach ein loyaler Mensch."
Loredana führte aus: "Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen und sagen, es ist mega hier zu leben. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle. Wichtig ist doch, dass der Verein dich unterstützt und der Trainer hinter dir steht. Und bis jetzt hat eigentlich alles gut geklappt. Er sagt immer: 'Wenn ich irgendwann von Dortmund gehe, dann mit Dankbarkeit.' Er will das Gefühl haben, dass er wirklich alles für diese Mannschaft gegeben hat."
Adeyemis "Idol" sei Ex-Borusse Marco Reus, verriet sie: "Wenn man sieht, was Marco bei Dortmund gemacht hat, kann man das total verstehen. Er ist eine Legende."
Karim Adeyemi will mit dem BVB Meister werden
Sportlich ist Adeyemi im Moment allerdings nicht über jeden Zweifel erhaben. Der 24-Jährige ist unter Niko Kovac keine Stammkraft mehr und seine Teilnahme an der WM 2026 mit der deutschen Nationalmannschaft in Gefahr. Dass Adeyemi aktuell zwischen Rasen und Ersatzbank pendelt hat für Loredana auch etwas Positives: "Klar, viele sagen manchmal, dass er nicht mehr so oft in der Startelf steht. Aber da müssen wir jetzt durch. Auch wenn Dinge im ersten Moment negativ wirken oder vielleicht unverdient erscheinen, ist es am Ende oft für etwas gut. Egal, was passiert - es wird dir helfen."
Entsprechend gebe es auch keinen Groll gegen Coach Kovac: "Er kommt nach Hause und ich frage: 'Hast du mit dem Trainer gesprochen?' Dann sagt er: 'Was soll ich machen? Er ist der Chef, er entscheidet.' Es gibt Spieler, die wünschen sich sogar, dass die Mannschaft verliert, wenn sie selbst nicht spielen. Bei Karim ist das komplett anders."
Der Angreifer wechselte 2022 für 30 Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg nach Dortmund. In dieser Saison bringt er es auf zehn Tore und fünf Assists in 37 Einsätzen. "Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt", so Loredana.
- Getty Images Sport
Karim Adeyemis Leistungsdaten beim BVB
- Einsätze: 144
- Tore: 36
- Assists: 24
- Gelbe Karten: 27
- Platzverweise: 2
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.