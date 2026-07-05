Doppelter Transferhammer in der Türkei? Besiktas schnappt sich wohl WM-Star vom FC Arsenal und könnte auch beim FC Bayern zuschlagen

Zunächst einmal steht Besiktas einem Bericht von The Athletic zufolge kurz vor der Verpflichtung von Offensivspieler Leandro Trossard vom FC Arsenal. Und was läuft da jetzt mit Torhüter Alexander Nübel, der nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart vorerst zum FC Bayern München zurückkehrt?

Über den Trossard-Transfer hat Besiktas laut The Athletic mittlerweile eine Einigung mit Arsenal erzielt. 20 Millionen Euro Ablöse sollen für den 31-Jährigen nach London fließen, dessen Vertrag bei den Gunners 2027 ausläuft.

In Trossard würde Besiktas nicht etwa einen Reservisten eines internationalen Topklubs bekommen, sondern einen belgischen Nationalspieler, der auf Arsenals Weg zum englischen Meistertitel vergangene Saison eine wichtige Rolle einnahm. Trainer Mikel Arteta vertraute dem wendigen Dribbler häufig in der Startelf, wettbewerbsübergreifend kam Trossard 2025/26 in 50 Einsätzen auf acht Tore und elf Assists.

Auch bei der WM in Nordamerika kann der Noch-Arsenal-Star aktuell überzeugen. Bei Achtelfinalist Belgien ist Trossard gesetzt, in bisher vier Turniereinsätzen gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Jüngst sorgte er im Sechzehntelfinale gegen Senegal (3:2 n.V.) zunächst mit einem Scharmützel mit Teamkollege Youri Tielemans (Aston Villa) auf dem Rasen für Wirbel. Doch wenig später schlug Trossard dann die schöne Flanke, die ausgerechnet Tielemans in der 89. Minute per Kopf zum 2:2 verwertete, womit es die Belgier gerade noch so in die Verlängerung schafften. In dieser brachte schließlich ein Elfmetertreffer Tielemans' kurz vor dem Ende die Entscheidung zugunsten der Roten Teufel, die im Achtelfinale auf Co-Gastgeber USA treffen.