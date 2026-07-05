Der türkische Spitzenklub Besiktas arbeitet offenbar intensiv an zwei namhaften Transfers.
Doppelter Transferhammer in der Türkei? Besiktas schnappt sich wohl WM-Star vom FC Arsenal und könnte auch beim FC Bayern zuschlagen
Bald bei Besiktas? Leandro Trossard wurde vergangene Saison Meister mit dem FC Arsenal
Zunächst einmal steht Besiktas einem Bericht von The Athletic zufolge kurz vor der Verpflichtung von Offensivspieler Leandro Trossard vom FC Arsenal. Und was läuft da jetzt mit Torhüter Alexander Nübel, der nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart vorerst zum FC Bayern München zurückkehrt?
Über den Trossard-Transfer hat Besiktas laut The Athletic mittlerweile eine Einigung mit Arsenal erzielt. 20 Millionen Euro Ablöse sollen für den 31-Jährigen nach London fließen, dessen Vertrag bei den Gunners 2027 ausläuft.
In Trossard würde Besiktas nicht etwa einen Reservisten eines internationalen Topklubs bekommen, sondern einen belgischen Nationalspieler, der auf Arsenals Weg zum englischen Meistertitel vergangene Saison eine wichtige Rolle einnahm. Trainer Mikel Arteta vertraute dem wendigen Dribbler häufig in der Startelf, wettbewerbsübergreifend kam Trossard 2025/26 in 50 Einsätzen auf acht Tore und elf Assists.
Auch bei der WM in Nordamerika kann der Noch-Arsenal-Star aktuell überzeugen. Bei Achtelfinalist Belgien ist Trossard gesetzt, in bisher vier Turniereinsätzen gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists. Jüngst sorgte er im Sechzehntelfinale gegen Senegal (3:2 n.V.) zunächst mit einem Scharmützel mit Teamkollege Youri Tielemans (Aston Villa) auf dem Rasen für Wirbel. Doch wenig später schlug Trossard dann die schöne Flanke, die ausgerechnet Tielemans in der 89. Minute per Kopf zum 2:2 verwertete, womit es die Belgier gerade noch so in die Verlängerung schafften. In dieser brachte schließlich ein Elfmetertreffer Tielemans' kurz vor dem Ende die Entscheidung zugunsten der Roten Teufel, die im Achtelfinale auf Co-Gastgeber USA treffen.
- AFP
Was läuft zwischen Besiktas und Alexander Nübel?
Besiktas will nach einem enttäuschenden vierten Platz in der Vorsaison in der Süper Lig künftig wieder weiter oben anklopfen. Mit Vincenzo Italiano kam dafür ein renommierter Trainer nach Istanbul, der in den vergangenen Jahren bei der AC Florenz und dem FC Bologna erfolgreiche Arbeit geleistet hatte.
Mit Linksverteidiger Kassoum Ouattara, der für acht Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco geholt wurde, gab es bei Besiktas bisher einen Sommerneuzugang. Zudem wurde Mittelfeldspieler Orkun Kökcü, vergangene Saison bereits von Benfica ausgeliehen, für 30 Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet.
Mit Trossard könnte der zweite echte Neuzugang demnächst dazu kommen. Und mit Nübel gibt es Spekulationen über einen weiteren namhaften Besiktas-Transfer. Wie der renommierte türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, soll sich der deutsche Keeper nun doch mit den Türken einig sein. Ende Juni hieß es bei der Bild noch, dass Nübel kein Interesse an einem Wechsel zu Besiktas habe und stattdessen ausschließlich zu einem absoluten europäischen Spitzenklub wolle.
Nun könnte der 29-Jährige, der als Nummer drei Teil des deutschen Kaders bei der WM 2026 war, offenbar doch noch umdenken. Bei Bayern steht Nübel zwar noch bis 2029 unter Vertrag - die FCB-Verantwortlichen betonten aber bereits mehrfach, dass der dreimalige deutsche Nationalspieler keine Zukunft an der Säbener Straße hat. Die Suche nach einem geeigneten Abnehmer läuft daher schon seit längerem.
Ob Besiktas' aktuelle Offerte ausreicht, darf bezweifelt werden. Dem Vernehmen nach bietet der Süper-Lig-Klub eine Sockelablöse in Höhe von fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von weiteren fünf Millionen Euro. Bayern soll sich allerdings um die 20 Millionen Euro als Nübel-Ablöse vorstellen.
- Getty Images
Leandro Trossard wohl vor Wechsel zu Besiktas: Seine bisherigen Stationen als Profi
Zeitraum
Verein
Einsätze
2012 und 2016 bis 2019
KRC Genk
120 (39 Tore)
Januar bis Juni 2013 / 2014/15 (jeweils Leihe)
Lommel United
54 (24 Tore)
2013/14 (Leihe)
KVC Westerlo
21 (5 Tore)
2015/16 (Leihe)
OH Leuven
31 (9 Tore)
2019 bis 2023
Brighton & Hove Albion
121 (25 Tore)
seit 2023
FC Arsenal
174 (36 Tore)
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