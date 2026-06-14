Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Doppelt bitter für Brasilien: DFB-Team nach 7:1 in einer speziellen WM-Statistik jetzt die Nummer 1

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
Brasilien

Keine andere Mannschaft hat bei Weltmeisterschaften nun so viele Tore erzielt wie die DFB-Elf.

In einer historischen WM-Statistik ist Deutschland mit dem 7:1-Erfolg gegen Curacao am Sonntag an Brasilien vorbeigezogen und hat Platz eins übernommen.

Mit nunmehr 239 Treffern überholte das DFB-Team den Rekordweltmeister als die Mannschaft mit den meisten Toren bei WM-Endrunden. Die Brasilianer stehen aktuell bei 238 Toren.

  • Dass Deutschland der Sprung vorbei an Brasilien mit einem 7:1 gelingt, ist mit Blick auf die Geschichte ziemlich speziell. Schließlich fügte das DFB-Team im Halbfinale der WM 2014 dem damaligen Gastgeber eine der schmerzhaftesten Niederlagen aller Zeiten zu, schlug die Brasilianer auf dem Weg zum WM-Titel vor heimischer Kulisse mit 7:1.

    Zum Auftakt in die WM 2026 hatte Felix Nmecha die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Underdog Curacao in der 6. Minute in Führung gebracht. Der WM-Neuling sorgte eine Viertelstunde später dann zunächst für einen Schockmoment beim viermaligen Weltmeister, als Livano Comenencia in der 21. Minute völlig überraschend zum Ausgleich traf.

    Das hoch überlegene DFB-Team schüttelte sich kurz und ging in der 38. Minute durch Nico Schlotterbeck wieder in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff führte Kai Havertz mit seinem zum zwischenzeitlichen 3:1 verwandelten Elfmeter dann bereits eine Vorentscheidung herbei.

    In Hälfte zwei legten Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav und wiederum Havertz noch vier Tore zu Deutschlands souveränem Auftaktsieg nach. Weiter geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am kommenden Samstag, zum Vorrundenabschluss wartet schließlich noch das Duell mit Ecuador.

    • Werbung
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Zieht Brasilien gegen Haiti wieder am DFB-Team vorbei?

    Brasilien könnte derweil im Ranking der meisten Tore bei WM-Endrunden in der Nacht von Freitag auf Samstag (deutsche Zeit) vorerst wieder an Deutschland vorbeiziehen. Dann sind Vinicius Junior und Co. in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Haiti der haushohe Favorit.

    Zum Start in die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hatte die Selecao nur ein Tor erzielt. Vinicius traf beim 1:1 gegen Geheimfavorit Marokko, nach dem Spiel gegen Haiti bekommt es Brasilien in der dritten Vorrundenpartie noch mit Schottland zu tun.

    Das DFB-Team hat für seine bisher 239 WM-Tore übrigens 113 Spiele bei 21 Turnierteilnahmen benötigt. Brasilien steht bei 23 Teilnahmen und 115 WM-Partien.

    "Da sind sie wieder", schrieb Globoesporte in Brasilien und kommentierte: "Deutschland erlebt einen Schreckmoment gegen Curacao, legt aber in der zweiten Halbzeit los und wiederholt das historische Ergebnis von 2014." Bei O Tempo hieß es: "Deutschland beschert Curacao einen 'Brasilien-Tag'."

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

Weltmeisterschaft
Brasilien crest
Brasilien
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI
Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Elfenbeinküste crest
Elfenbeinküste
ELF