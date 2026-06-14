Doppelt bitter für Brasilien: DFB-Team nach 7:1 in einer speziellen WM-Statistik jetzt die Nummer 1

Dass Deutschland der Sprung vorbei an Brasilien mit einem 7:1 gelingt, ist mit Blick auf die Geschichte ziemlich speziell. Schließlich fügte das DFB-Team im Halbfinale der WM 2014 dem damaligen Gastgeber eine der schmerzhaftesten Niederlagen aller Zeiten zu, schlug die Brasilianer auf dem Weg zum WM-Titel vor heimischer Kulisse mit 7:1.

Zum Auftakt in die WM 2026 hatte Felix Nmecha die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Underdog Curacao in der 6. Minute in Führung gebracht. Der WM-Neuling sorgte eine Viertelstunde später dann zunächst für einen Schockmoment beim viermaligen Weltmeister, als Livano Comenencia in der 21. Minute völlig überraschend zum Ausgleich traf.

Das hoch überlegene DFB-Team schüttelte sich kurz und ging in der 38. Minute durch Nico Schlotterbeck wieder in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff führte Kai Havertz mit seinem zum zwischenzeitlichen 3:1 verwandelten Elfmeter dann bereits eine Vorentscheidung herbei.

In Hälfte zwei legten Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav und wiederum Havertz noch vier Tore zu Deutschlands souveränem Auftaktsieg nach. Weiter geht es im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am kommenden Samstag, zum Vorrundenabschluss wartet schließlich noch das Duell mit Ecuador.