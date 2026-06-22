Doppelrolle für Top-Talent? Spannende Details zum Transfer von Kennet Eichhorn zu Bayer 04 Leverkusen enthüllt

"Wir kennen die Familie schon länger, das war ein großes Pfund in den Gesprächen. Sie waren letztes Jahr schon mal hier, sie haben Bayer 04 eng verfolgt und eine gute Verbindung zu verschiedenen Mitarbeitern aus dem Nachwuchs und aus dem Profibereich aufgebaut", erklärte Rolfes gegenüber Bild. "Wir haben als gesamter Verein um Kennet geworben und gekämpft. Das hat beeindruckt. Kennets Eltern haben gesagt, dass dies etwas ganz Besonderes war."

Besonders dürfte auch Eichhorns Rolle in Leverkusen werden, denn der Youngster ist nicht nur als aktiver Fußballer ins Rheinland gewechselt, sondern wird dort aller Voraussicht nach auch ein Praktikum absolvieren.

Rolfes zu Bild: "Kennet muss nach dem Fachabitur noch ein Praktikumsjahr absolvieren, das wird er vermutlich bei uns im Verein machen. Seine Eltern kommen mit aus Berlin hierher."