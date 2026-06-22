Nun sind Details bekannt geworden, wie der Werksklub den 16-Jährigen gegen hochkarätige Konkurrenz aus dem In- und Ausland von sich überzeugen konnte.
Doppelrolle für Top-Talent? Spannende Details zum Transfer von Kennet Eichhorn zu Bayer 04 Leverkusen enthüllt
Laut der Bild-Zeitung war Eichhorns Transfer ein "monatelanges Gemeinschaftsprojekt", bei dem mehrere Leverkusener Verantwortliche in sehr engem Kontakt zur Familie des Mittelfeldspielers standen, der bei Hertha BSC ausgebildet wurde und nur wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag im August 2025 als Profi in der 2. Bundesliga debütierte.
Namentlich genannt werden Kim Falkenberg, der Direktor Profifußball, Jugend-Kaderplaner Bernd Korzynietz und Verbindungstrainer Markus Daun. Den letzten Ausschlag zugunsten Bayers habe ein persönliches Treffen mit Leverkusens neuem Cheftrainer Carles Martinez und Simon Rolfes, dem Geschäftsführer Sport, gegeben.
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Wird Eichhorn bei Leverkusen auch Praktikant?
"Wir kennen die Familie schon länger, das war ein großes Pfund in den Gesprächen. Sie waren letztes Jahr schon mal hier, sie haben Bayer 04 eng verfolgt und eine gute Verbindung zu verschiedenen Mitarbeitern aus dem Nachwuchs und aus dem Profibereich aufgebaut", erklärte Rolfes gegenüber Bild. "Wir haben als gesamter Verein um Kennet geworben und gekämpft. Das hat beeindruckt. Kennets Eltern haben gesagt, dass dies etwas ganz Besonderes war."
Besonders dürfte auch Eichhorns Rolle in Leverkusen werden, denn der Youngster ist nicht nur als aktiver Fußballer ins Rheinland gewechselt, sondern wird dort aller Voraussicht nach auch ein Praktikum absolvieren.
Rolfes zu Bild: "Kennet muss nach dem Fachabitur noch ein Praktikumsjahr absolvieren, das wird er vermutlich bei uns im Verein machen. Seine Eltern kommen mit aus Berlin hierher."
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Auch Bayern und er BVB an Eichhorn interessiert
Auch die englischen Großklubs Manchester City und FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an dem Berliner Juwel interessiert gewesen sein. Die Entscheidung soll letztendlich zwischen Bayer und RB gefallen sein.
In Berlin besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolviert hatte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstiegen war, noch einen Kontrakt bis 2029.
Sein Vertrag in Leverkusen soll laut Sky bis 2031 datiert sein. Laut der Sport Bild verdient der 16-Jährige zum Start rund 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt beziehen. Die Ausstiegsklausel in Eichhorns Vertrag in Berlin, die letztlich Bayer zog, lag angeblich in der Nähe von zehn Millionen Euro.