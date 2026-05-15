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Daniel Buse

Donnerstag als Tag der Entscheidung: Köln baut bei Said El Mala wohl auf besondere Wahl

Bundesliga
1. FC Köln
S. El Mala

Wenn Said El Mala geht, dann aus Köln-Sicht nur zum Höchstpreis. Und der kann nur unter bestimmten Umständen erreicht werden.

Der 1. FC Köln hofft angeblich darauf, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Offensivspieler mit zur WM nimmt, damit die Transfersumme für den 19-Jährigen steigt. 

Das berichtet der Express. Grundsätzlich wollen die Rheinländer 50 Millionen Euro für El Mala haben, falls dieser im Sommer den Verein verlässt. Im Fall einer WM-Nominierung könnten aus FC-Sicht sogar 60 bis 70 Millionen Euro für ihn drin sein - und entsprechend gespannt warten die Kölner auf die Entscheidung von Bundestrainer Nagelsmann, die er am Donnerstag offiziell verkündet. 

  • Brighton war schon vor einem Jahr an Said El Mala dran

    Zuletzt war der englische Erstligist FC Brentford in den Poker um El Mala eingestiegen. Der Klub bereitet nach Angaben des kicker ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro vor, dass den Kölnern schon genügen könnte, falls El Mala sich bei der Weltmeisterschaft nicht ins internationale Schaufenster stellen kann. 

    Bereits im vergangenen Sommer war mit Brighton ein weiterer Premier-League-Verein hinter El Mala her. Damals ging der Youngster aber lieber in seine erste Bundesliga-Saison, in der er für den FC überzeugen konnte. Mit seinen Leistungen, vor allen in der Hinrunde, rief er die Bundesliga-Topklubs auf den Plan - und auch Chelsea soll lose an ihm interessiert gewesen sein. 

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  • Said El MalaGetty Images

    Said El Mala wartet noch auf Debüt in A-Nationalmannschaft

    Die Eltern von El Mala sollen einen Wechsel innerhalb der Bundesliga für ihren Sohn favorisieren - was sich angesichts der vom FC erhofften Beträge schwierig gestalten dürfte. Zwar haben den Berichten zufolge der FC Bayern München und Borussia Dortmund grundsätzliches Interesse am Teenager, aber Beträge jenseits der 40 Millionen Euro für El Mala dürften für dieses Duo utopisch sein. 

    El Mala war im November 2025 von Nagelsmann für das WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg nominiert worden, blieb jedoch beim 2:0-Auswärtssieg ohne Einsatz. Danach kam er nur noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Einsatz und sammelte in drei Spiele zwei Scorerpunkte (ein Tor, ein Assist). 

  • Die Saison 25/26 von Said El Mala beim 1. FC Köln :

    • Spiele: 35
    • Einsatzminuten: 1958
    • Tore: 12
    • Assists: 5
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