Donnerstag als Tag der Entscheidung: Köln baut bei Said El Mala wohl auf besondere Wahl

Der 1. FC Köln hofft angeblich darauf, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Offensivspieler mit zur WM nimmt, damit die Transfersumme für den 19-Jährigen steigt.

Das berichtet der Express. Grundsätzlich wollen die Rheinländer 50 Millionen Euro für El Mala haben, falls dieser im Sommer den Verein verlässt. Im Fall einer WM-Nominierung könnten aus FC-Sicht sogar 60 bis 70 Millionen Euro für ihn drin sein - und entsprechend gespannt warten die Kölner auf die Entscheidung von Bundestrainer Nagelsmann, die er am Donnerstag offiziell verkündet.