Nachdem er auch als WM-Fahrer bei der deutschen Nationalmannschaft gehandelt worden war, steht Nicolo Tresoldi von Club Brügge vor einem Wechsel zu einem größeren Klub. Nun soll Atletico Madrid anklopfen.
Dominoeffekt bei Mega-Transfer von Julian Alvarez? Atletico Madrid offenbar scharf auf deutschen Stürmer
Alvarez vor Transfer zu Barca? Tresoldi könnte Lücke bei Atletico stopfen
Nach Informationen von Sportitalia hat der Verein von Trainer Diego Simeone Verhandlungen wegen einer Verpflichtung des Stürmers aufgenommen. Schon Ende Mai hatte es erste Gerüchte um ein Interesse der Madrilenen gegeben. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro.
Tresoldis Vertrag bei dem belgischen Spitzenteam ist noch bis 2029 datiert. In Madrid könnte er Julian Alvarez ersetzen, der dem Vernehmen nach von einem Wechsel zum FC Barcelona träumt. Die Katalanen suchen derweil nach einem Nachfolger für den zu MLS-Klub Chicago Fire abgewanderten Robert Lewandowski. Erst am Mittwoch bekräftigte Barca-Präsident Joan Laporta das Vorhaben nochmal, den Argentinier von Atletico loseisen zu wollen.
"Ich habe direkt mit Atletico gesprochen. Sie wollen ihn nicht verkaufen, weil sie noch keinen Ersatz haben, aber wir haben klargemacht, dass unser Angebot weiterhin gültig ist", sagte Laporta auf einer Pressekonferenz und ging damit auf das Angebot in Höhe von angeblich 120 Millionen Euro ein, das Barca im Juni abgegeben hatte - und bei den Rojiblancos daraufhin viel Spott erntete. Alvarez selbst verkündete zuletzt, Atletico trotz seines bis 2030 laufenden Vertrags nach zwei Jahren wieder verlassen zu wollen. "Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle. Ich möchte mir meine Träume erfüllen", sagte er bei ESPN.
Vor der WM hatte sich auch Real Madrid in den Poker um den Angreifer eingeschaltet. Die Königlichen teilten per offizieller Presseerklärung mit, dass sie ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Alvarez abgegeben hätten, das aber von Atletico abgelehnt worden sei. Wobei sich die Frage stellte, ob sich dabei ausschließlich um einen Seitenhieb gegen den verhassten Erzrivalen Barca handelte. Die Colchoneros pochen offenbar auf die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 500 Millionen Euro - ein Betrag, den kein Klub der Welt auf den Verhandlungstisch legen wird.
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Nagelsmann sagte Tresoldi für WM ab: Wechselt er jetzt den Verband?
Tresoldi könnte der von Laporta angesprochene Ersatz von Alvarez sein. In der abgelaufenen Saison stellte der 21-Jährige eindrucksvoll unter Beweis, dass er für den nächsten Schritt in seiner Karriere bereit ist. In 58 Partien war Tresoldi an 32 Treffern direkt beteiligt, weshalb der deutsche U21-Nationalspieler auch in den Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann gerückt war. Beide standen in regem Austausch, eine Nominierung für die WM sprang aber nicht heraus.
Deshalb hat Tresoldi ohne Länderspiel für die A-Nationalmannschaft auch weiterhin die Möglichkeit, dem DFB abzusagen. Aufgrund der Herkunft seiner Eltern könnte er in Zukunft auch unter einer anderen Nationalflagge auflaufen. Der ehemalige Jugendspieler von Hannover 96 wurde als Sohn einer Argentinierin und eines Italieners 2004 in Cagliari geboren und übersiedelte mit seiner Familie 2017 nach Deutschland. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport verriet er einmal seinen Wunschklub - der nicht etwa aus der Bundesliga stammt oder Atletico Madrid heißt. "Der Traum, für Milan zu spielen, ist in meinem Kopf. Ich denke daran jeden Morgen nach dem Aufstehen", sagte Tresoldi. "Das ist der Traum, der mich dazu bringt, jeden Tag hart zu arbeiten."
Deshalb hatte es in der jüngeren Vergangenheit auch Gerüchte über einen potenziellen Wechsel in die Serie A gegeben. Doch auch dem BVB, Bayer Leverkusen und FC Arsenal wurde schon Interesse nachgesagt.
Nicolo Tresoldi und Julian Alvarez im Vergleich: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Spieler Einsätze Tore Vorlagen Spielminuten Julian Alvarez (Atletico Madrid) 45 20 10 3.207 Nicolo Tresoldi (Club Brügge) 51 22 6 3.064