Dominoeffekt bei Mega-Transfer von Julian Alvarez? Atletico Madrid offenbar scharf auf deutschen Stürmer

Nach Informationen von Sportitalia hat der Verein von Trainer Diego Simeone Verhandlungen wegen einer Verpflichtung des Stürmers aufgenommen. Schon Ende Mai hatte es erste Gerüchte um ein Interesse der Madrilenen gegeben. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro.

Tresoldis Vertrag bei dem belgischen Spitzenteam ist noch bis 2029 datiert. In Madrid könnte er Julian Alvarez ersetzen, der dem Vernehmen nach von einem Wechsel zum FC Barcelona träumt. Die Katalanen suchen derweil nach einem Nachfolger für den zu MLS-Klub Chicago Fire abgewanderten Robert Lewandowski. Erst am Mittwoch bekräftigte Barca-Präsident Joan Laporta das Vorhaben nochmal, den Argentinier von Atletico loseisen zu wollen.

"Ich habe direkt mit Atletico gesprochen. Sie wollen ihn nicht verkaufen, weil sie noch keinen Ersatz haben, aber wir haben klargemacht, dass unser Angebot weiterhin gültig ist", sagte Laporta auf einer Pressekonferenz und ging damit auf das Angebot in Höhe von angeblich 120 Millionen Euro ein, das Barca im Juni abgegeben hatte - und bei den Rojiblancos daraufhin viel Spott erntete. Alvarez selbst verkündete zuletzt, Atletico trotz seines bis 2030 laufenden Vertrags nach zwei Jahren wieder verlassen zu wollen. "Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle. Ich möchte mir meine Träume erfüllen", sagte er bei ESPN.

Vor der WM hatte sich auch Real Madrid in den Poker um den Angreifer eingeschaltet. Die Königlichen teilten per offizieller Presseerklärung mit, dass sie ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Alvarez abgegeben hätten, das aber von Atletico abgelehnt worden sei. Wobei sich die Frage stellte, ob sich dabei ausschließlich um einen Seitenhieb gegen den verhassten Erzrivalen Barca handelte. Die Colchoneros pochen offenbar auf die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 500 Millionen Euro - ein Betrag, den kein Klub der Welt auf den Verhandlungstisch legen wird.