Doch keine Doppelrolle beim gestürzten Giganten: Ralf Rangnick soll eigenen Trainer aus Saudi-Arabien zu AC Milan mitnehmen wollen

Matthias Jaissle ist wie Rangnick Schwabe, er kam im April 1988 in Nürtingen zur Welt. Er ist erst 38 Jahre alt, steht aber schon seit zehn Jahren als Trainer an der Seitenlinie.

Nach vier Jahren als Jugendtrainer in Salzburg und einer zweijährigen Station als Co-Trainer bei Brøndby in Dänemark übernahm er mit 31 Jahren das Salzburger Farmteam Liefering. Kurz darauf rückte er zum Cheftrainer der Salzburger auf.

Sein Chef damals: Ralf Rangnick. In den vergangenen drei Jahren war Jaissle in Saudi-Arabien erfolgreich und gewann mit Al-Ahli zweimal die asiatische Champions League.

Bevor er nach Saudi-Arabien wechselte, gewann Jaissle mit Salzburg zwei Meisterschaften.

Sollte Milan Jaissle allerdings wirklich verpflichten wollen, würde eine Ablöse fällig werden.