Doch keine Doppelrolle beim gestürzten Giganten: Ralf Rangnick soll eigenen Trainer aus Saudi-Arabien zu AC Milan mitnehmen wollen

Falls die AC Milan und Ralf Rangnick sich tatsächlich auf eine Zusammenarbeit einigen können, soll der aktuelle Nationaltrainer Österreichs die sportliche Verantwortung im Management des gefallenen Giganten erhalten. Dies berichtet die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. Als Trainer der Rossoneri soll Rangnick einen Landsmann favorisieren, der aktuell in Saudi-Arabien durchaus erfolgreich tätig ist: Rangnick soll sich für Matthias Jaissle als Nachfolger für den am Montag nach der verpassten Qualifikation zur Champions League geschassten Max Allegri ausgesprochen haben, den aktuellen Coach von Al-Ahli.
Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass Rangnick bei Milan eine Doppelrolle als Manager und Trainer übernehmen solle. Doch dies scheint nun ausgeschlossen.