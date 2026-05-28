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Doch keine Doppelrolle beim gestürzten Giganten: Ralf Rangnick soll eigenen Trainer aus Saudi-Arabien zu AC Milan mitnehmen wollen

Transfers
M. Jaissle
AC Mailand
R. Rangnick

Ralf Rangnick könnte bei der AC Milan die sportliche Verantwortung erhalten. Trainieren soll die Mannschaft dann aber ein Landsmann, der zuletzt zweimal die asiatische Champions League gewonnen hat.

Falls die AC Milan und Ralf Rangnick sich tatsächlich auf eine Zusammenarbeit einigen können, soll der aktuelle Nationaltrainer Österreichs die sportliche Verantwortung im Management des gefallenen Giganten erhalten. Dies berichtet die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. Als Trainer der Rossoneri soll Rangnick einen Landsmann favorisieren, der aktuell in Saudi-Arabien durchaus erfolgreich tätig ist: Rangnick soll sich für Matthias Jaissle als Nachfolger für den am Montag nach der verpassten Qualifikation zur Champions League geschassten Max Allegri ausgesprochen haben, den aktuellen Coach von Al-Ahli.

Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass Rangnick bei Milan eine Doppelrolle als Manager und Trainer übernehmen solle. Doch dies scheint nun ausgeschlossen.

  • Matthias Jaissle ist wie Rangnick Schwabe, er kam im April 1988 in Nürtingen zur Welt. Er ist erst 38 Jahre alt, steht aber schon seit zehn Jahren als Trainer an der Seitenlinie.

    Nach vier Jahren als Jugendtrainer in Salzburg und einer zweijährigen Station als Co-Trainer bei Brøndby in Dänemark übernahm er mit 31 Jahren das Salzburger Farmteam Liefering. Kurz darauf rückte er zum Cheftrainer der Salzburger auf.

    Sein Chef damals: Ralf Rangnick. In den vergangenen drei Jahren war Jaissle in Saudi-Arabien erfolgreich und gewann mit Al-Ahli zweimal die asiatische Champions League.

    Bevor er nach Saudi-Arabien wechselte, gewann Jaissle mit Salzburg zwei Meisterschaften.

    Sollte Milan Jaissle allerdings wirklich verpflichten wollen, würde eine Ablöse fällig werden.

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