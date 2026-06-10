Doch kein Zweikampf! Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben im Transferpoker um Kennet Eichhorn wohl weiter Konkurrenz

Außerdem genießt der neue Coach Carles Martinez einen ausgezeichneten Ruf als Talenteförderer, der Ähnlichkeiten zu Bayers einstigem Erfolgscoach Xabi Alonso aufweist. Seine ballbesitzorientierte Spielidee würde Eichhorns Spielweise, der im defensiven Mittelfeld seine großen Stärken hat, ebenfalls zugutekommen.

Leipzig glänzt derweil vor allem mit den vielen erfolgreichen Beispielen aus der Vergangenheit. Ein Wechsel zu den Sachsen erwies sich schon für einige Talente als goldrichtig - unter anderem für Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai oder aktuell Yan Diomande. Doch auch Leverkusen kann dahingehend punkten. Ibrahim Maza, der erst im vergangenen Sommer aus Berlin unters Bayer-Kreuz wechselte, lebt die Entwicklung aktuell vor. Beide sollen in engem Austausch stehen.

In Liverpool dürfte Eichhorn wegen seines Alters indes zunächst gar nicht spielen. Stattdessen müssten ihn die Reds bei einem Leih-Klub bis zu dessen 18. Lebensjahr parken.

Als Ablösesumme für Eichhorn werden gemäß der Ausstiegsklausel rund zehn Millionen Euro fällig. Den Wechsel lassen sich der Teenager und seine Entourage mit einem hohen Handgeld vergolden, heißt es.