Auch wenn zuletzt vor allem von einem Duell zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen berichtet wurde, beobachten die Dortmunder die Situation demnach nach wie vor genau und haben ihr Interesse an dem Spieler keineswegs aufgegeben.
Doch kein Zweikampf! Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben im Transferpoker um Kennet Eichhorn wohl weiter Konkurrenz
Dem Bericht zufolge könnte sich bis zum Ablauf einer wichtigen Frist sogar ein Dreikampf entwickeln. Hintergrund ist die Ausstiegsklausel des Talents, die nur noch bis zum 15. Juni gültig sein soll.
Beim BVB gilt insbesondere Cheftrainer Niko Kovac als großer Befürworter einer Verpflichtung des 16-Jährigen. Auch innerhalb der BVB-Vereinsführung soll man überzeugt sein, dass Eichhorn bereits jetzt das Potenzial besitzt, einer Mannschaft auf hohem Niveau unmittelbar weiterzuhelfen und nicht erst über mehrere Jahre aufgebaut werden muss.
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Auslandswechsel bei Eichhorn wohl vom Tisch
Ein Wechsel ins Ausland spielt in den aktuellen Überlegungen offenbar keine Rolle mehr, heißt es. Das passt zu einem Bericht des kicker, wonach der ebenfalls interessierte FC Liverpool entgegen anderweitiger Berichte schlechte Karten auf den Zuschlag von Eichhorn hat.
Die Klärung der Trainerfrage in Leverkusen am vergangenen Freitag könnte letzte Zweifel bei Eichhorn beiseitegeschoben haben, hieß es zudem zuletzt. Der 16-Jährige hatte dem Vernehmen nach geduldig gewartet, wer die Nachfolge von Kasper Hjulmand bei der Werkself antreten wird. Ein solches Commitment ist durchaus als Indiz für einen bevorstehenden Wechsel zu werten.
Eichhorn-Seite fordert wohl üppiges Handgeld
Außerdem genießt der neue Coach Carles Martinez einen ausgezeichneten Ruf als Talenteförderer, der Ähnlichkeiten zu Bayers einstigem Erfolgscoach Xabi Alonso aufweist. Seine ballbesitzorientierte Spielidee würde Eichhorns Spielweise, der im defensiven Mittelfeld seine großen Stärken hat, ebenfalls zugutekommen.
Leipzig glänzt derweil vor allem mit den vielen erfolgreichen Beispielen aus der Vergangenheit. Ein Wechsel zu den Sachsen erwies sich schon für einige Talente als goldrichtig - unter anderem für Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai oder aktuell Yan Diomande. Doch auch Leverkusen kann dahingehend punkten. Ibrahim Maza, der erst im vergangenen Sommer aus Berlin unters Bayer-Kreuz wechselte, lebt die Entwicklung aktuell vor. Beide sollen in engem Austausch stehen.
In Liverpool dürfte Eichhorn wegen seines Alters indes zunächst gar nicht spielen. Stattdessen müssten ihn die Reds bei einem Leih-Klub bis zu dessen 18. Lebensjahr parken.
Als Ablösesumme für Eichhorn werden gemäß der Ausstiegsklausel rund zehn Millionen Euro fällig. Den Wechsel lassen sich der Teenager und seine Entourage mit einem hohen Handgeld vergolden, heißt es.
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Kennet Eichhorn: Leistungsdaten und Statistiken für Hertha BSC
Einsätze 19 Einsätze über 90 Minuten 2 Tore 2 Assists 0 Gelbe Karten 7 Rote Karten 1
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.