Doch kein Wechsel in die Premier League? BVB offenbar vor Vertragsverlängerung mit Starspieler

Nmechas neuer Vertrag soll nun bis 2030 laufen. Der zentrale Mittelfeldspieler erhält dafür ein deutlich verbessertes Gehalt und soll zu den Topverdienern beim BVB aufsteigen, heißt es.

So eindeutig war die Sache in den vergangenen Wochen jedoch nicht: Zuletzt tauchten vermehrt Berichte auf, wonach zahlreiche Topklubs aus der Premier League Interesse an dem 25-Jährigen gezeigt hätten. Konkret genannt wurden dabei sein früherer Verein Manchester City, für den er in der Jugend spielte, sowie Manchester United.

Auch die Bild hatte berichtet, dass Nmecha mit einem Abschied von Borussia Dortmund im kommenden Sommer kokettiere und die Premier League dabei sein Wunschziel sein soll.