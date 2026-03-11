Borussia Dortmund hat offenbar einen entscheidenden Durchbruch bei Felix Nmecha erzielt. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, sollen sich die beiden Parteien auf eine vorzeitige Verlängerung des im Sommer 2028 auslaufenden Vertrags des Engländers geeinigt haben.
Doch kein Wechsel in die Premier League? BVB offenbar vor Vertragsverlängerung mit Starspieler
Nmechas neuer Vertrag soll nun bis 2030 laufen. Der zentrale Mittelfeldspieler erhält dafür ein deutlich verbessertes Gehalt und soll zu den Topverdienern beim BVB aufsteigen, heißt es.
So eindeutig war die Sache in den vergangenen Wochen jedoch nicht: Zuletzt tauchten vermehrt Berichte auf, wonach zahlreiche Topklubs aus der Premier League Interesse an dem 25-Jährigen gezeigt hätten. Konkret genannt wurden dabei sein früherer Verein Manchester City, für den er in der Jugend spielte, sowie Manchester United.
Auch die Bild hatte berichtet, dass Nmecha mit einem Abschied von Borussia Dortmund im kommenden Sommer kokettiere und die Premier League dabei sein Wunschziel sein soll.
Felix Nmecha gehört zu den Schlüsselspielern beim BVB
Unter Trainer Niko Kovac ist Nmecha in dieser Saison festes Stammpersonal beim BVB. In der Spielzeit 2025/26 kommt er bereits auf wettbewerbsübergreifend 38 Einsätze und steuerte dabei acht Torbeteiligungen bei - fünf Tore und drei Vorlagen.
Seine starken Leistungen im Trikot der Schwarzgelben brachten ihm zuletzt auch vermehrt Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft ein. Bei den WM-Qualifikationsspielen im November gegen Luxemburg und die Slowakei setzte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn. Auch für die Weltmeisterschaft im Sommer gilt er als heißer Kandidat.
Nmecha war 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwarzgelben gewechselt.
Felix Nmecha: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 38
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.