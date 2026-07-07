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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

Doch kein BVB-Abschied? Anzeichen auf Verbleib von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund verdichten sich

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

Ein Wechsel von Serhou Guirassy wird immer unwahrscheinlicher. Ganz zur Freude des BVB.

Die Ausstiegsklausel im Vertrag von Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy kann angeblich nur noch bis zum 15. Juli aktiviert werden. Das berichtet Sky.

  • Topklubs könnten Guirassy für 35 Millionen Euro verpflichten

    Laut Bild können Top-Klubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester City und Arsenal den Guineer für 35 Millionen Euro verpflichten - doch sie werden nach einer durchwachsenen Saison des Angreifers wohl eher nicht Gebrauch davon machen.

    Nach dem Stichtag können die Dortmunder die Ablösesumme frei mit Interessenten verhandeln - und genau darauf bauen sie. Den Berichten zufolge ist aktuell jedoch nur Fenerbahce Istanbul an Guirassy dran.

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  • GuirassyGetty Images

    Guirassy hat wohl keine Lust auf die Süper Lig

    Ob der türkische Vizemeister die vom BVB erhofften 50 Millionen Euro zahlt, erscheint aber momentan auch sehr fraglich. Guirassy selbst soll sich für einen Wechsel in die Süper Lig nicht begeistern können.

    Der 30-Jährige kam in der vergangenen Saison in 46 Pflichtspielen auf 22 Tore und sechs Vorlagen für den BVB.

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