Doch kein BVB-Abschied? Anzeichen auf Verbleib von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund verdichten sich

Laut Bild können Top-Klubs wie Real Madrid, der FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Manchester City und Arsenal den Guineer für 35 Millionen Euro verpflichten - doch sie werden nach einer durchwachsenen Saison des Angreifers wohl eher nicht Gebrauch davon machen.

Nach dem Stichtag können die Dortmunder die Ablösesumme frei mit Interessenten verhandeln - und genau darauf bauen sie. Den Berichten zufolge ist aktuell jedoch nur Fenerbahce Istanbul an Guirassy dran.