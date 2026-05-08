Disziplinarverfahren gegen zwei Starspieler: Bei Real Madrid liegen die Nerven blank

Es sei "erneut zu einer Meinungsverschiedenheit" gekommen, schrieb der Mittelfeldspieler von Real Madrid: "Während der Diskussion stieß ich versehentlich gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde an der Stirn zu, weshalb ich vorsorglich ins Krankenhaus musste."

Dabei wolle er ausdrücklich klarstellen: "Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich habe das ebenfalls nicht getan. Auch wenn es für euch vielleicht einfacher ist zu glauben, dass wir uns geprügelt hätten oder dass es absichtlich gewesen sei – das ist nicht passiert." Es gebe "offensichtlich jemanden im Hintergrund, der solche Geschichten schnell weitererzählt", führte der Uruguayer aus. In einer "normalen Kabine" würden solche Dinge unter sich geregelt.

Trotzdem könnte es für die beiden Streithähne noch Konsequenzen von ihrem Arbeitgeber geben. Der Klub teilte offiziell mit: "Der Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass er nach den Vorfällen, die sich heute Vormittag während des Trainings der ersten Mannschaft ereignet haben, beschlossen hat, Disziplinarverfahren gegen unsere Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouameni einzuleiten. Der Verein wird über den Ausgang beider Verfahren informieren, sobald die entsprechenden internen Abläufe abgeschlossen sind."