Federico Valverde hat nach einer Auseinandersetzung mit Teamkollege Aurelien Tchouameni aus seiner Sicht eine Erklärung für seine Kopfverletzung geliefert.
Disziplinarverfahren gegen zwei Starspieler: Bei Real Madrid liegen die Nerven blank
Es sei "erneut zu einer Meinungsverschiedenheit" gekommen, schrieb der Mittelfeldspieler von Real Madrid: "Während der Diskussion stieß ich versehentlich gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde an der Stirn zu, weshalb ich vorsorglich ins Krankenhaus musste."
Dabei wolle er ausdrücklich klarstellen: "Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich habe das ebenfalls nicht getan. Auch wenn es für euch vielleicht einfacher ist zu glauben, dass wir uns geprügelt hätten oder dass es absichtlich gewesen sei – das ist nicht passiert." Es gebe "offensichtlich jemanden im Hintergrund, der solche Geschichten schnell weitererzählt", führte der Uruguayer aus. In einer "normalen Kabine" würden solche Dinge unter sich geregelt.
Trotzdem könnte es für die beiden Streithähne noch Konsequenzen von ihrem Arbeitgeber geben. Der Klub teilte offiziell mit: "Der Real Madrid C. F. gibt bekannt, dass er nach den Vorfällen, die sich heute Vormittag während des Trainings der ersten Mannschaft ereignet haben, beschlossen hat, Disziplinarverfahren gegen unsere Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouameni einzuleiten. Der Verein wird über den Ausgang beider Verfahren informieren, sobald die entsprechenden internen Abläufe abgeschlossen sind."
- Getty Images
Nach Streit mit Tchouameni: Valverde fällt rund zwei Wochen lang aus
Valverde war infolge des Streits mit einer Platzwunde im Krankenhaus gelandet und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Real verkündete am Donnerstagabend, dass beim 27-Jährigen ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich "zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen", hieß es in der Mitteilung. Damit wird Valverde den Clasico am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) definitiv verpassen.
"Es tut mir von Herzen leid, denn die Situation schmerzt mich, und mich schmerzt die Phase, die wir gerade durchmachen", schrieb der 73-malige uruguayische Nationalspieler: "Das Ergebnis ist eine Ansammlung vieler Dinge, die schließlich in einem sinnlosen Streit endeten, der meinem Image schadet und Raum für Zweifel lässt, damit Geschichten erfunden, verleumdet und ausgeschmückt werden wegen eines Unfalls." Er sei sicher, dass mögliche Spannungen zwischen ihm und Tchouameni schnell wieder "verschwinden" werden.