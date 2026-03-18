Was lange nur Spekulation war, entwickelt sich nun angeblich zu einer echten Option: Eine Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund gewinnt spürbar an Fahrt.
"Dieses Thema ist brandheiß!" BVB kann sich mit erneuter Rückholaktion wohl immer mehr anfreunden
Der Offensivspieler steht aktuell bei Manchester United unter Vertrag und ist an Aston Villa ausgeliehen. Beide Engagements laufen im Sommer aus, womit er ablösefrei wäre. Sportlich konnte er zuletzt kaum Akzente setzen.
In Dortmund hingegen hatte Sancho seine stärkste Phase: Zwischen 2017 und 2021 entwickelte er sich dort zum Topspieler, später kehrte er noch einmal kurzzeitig per Leihe zurück und erreichte mit dem Team das Champions-League-Finale.
Vereinsintern scheint sich die Haltung laut Informationen der Bild inzwischen zu drehen. Während es lange unterschiedliche Meinungen gab, wächst die Zustimmung für eine Rückholaktion. Vor allem Sportdirektor Sebastian Kehl gilt als klarer Befürworter, doch auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zeigt sich zunehmend offen. Die Diskussionen laufen intensiv, aktuell überwiegen die Pro-Argumente.
- AFP
Auch Kovac wohl positiv gegenüber Sancho eingestellt
Auch Dortmunds Trainer Niko Kovac wurde bereits einbezogen. Trotz Sanchos Ruf als schwieriger Charakter bewertet er die Personalie nüchtern und erkennt dessen sportliches Potenzial. Ein Deal würde wohl nicht am Coach scheitern, heißt es. Allerdings müsste sich Sancho in Sachen Disziplin deutlich anpassen.
Direkter Kontakt zum Spieler bestehe noch nicht, doch aus seinem Umfeld heißt es, dass er sich eine Rückkehr gut vorstellen kann. Zudem wäre er offenbar bereit, finanziell Abstriche zu machen: Sein aktuelles Gehalt liegt bei rund 15 Millionen Euro jährlich, in Dortmund wäre wohl etwa die Hälfte realistisch.
Für den weiteren Verlauf von Sanchos steil begonnener Karriere selbst geht es um viel. Er braucht dringend wieder Konstanz und Erfolg. Und den hatte er bislang vor allem in Dortmund.
Jadon Sancho: Leistungsdaten während seiner BVB-Zeit
- Pflichtspiele: 158
- Tore: 53
- Vorlagen: 67
- Gelbe Karten: 7
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.