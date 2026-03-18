"Dieses Thema ist brandheiß!" BVB kann sich mit erneuter Rückholaktion wohl immer mehr anfreunden

Der Offensivspieler steht aktuell bei Manchester United unter Vertrag und ist an Aston Villa ausgeliehen. Beide Engagements laufen im Sommer aus, womit er ablösefrei wäre. Sportlich konnte er zuletzt kaum Akzente setzen.

In Dortmund hingegen hatte Sancho seine stärkste Phase: Zwischen 2017 und 2021 entwickelte er sich dort zum Topspieler, später kehrte er noch einmal kurzzeitig per Leihe zurück und erreichte mit dem Team das Champions-League-Finale.

Vereinsintern scheint sich die Haltung laut Informationen der Bild inzwischen zu drehen. Während es lange unterschiedliche Meinungen gab, wächst die Zustimmung für eine Rückholaktion. Vor allem Sportdirektor Sebastian Kehl gilt als klarer Befürworter, doch auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zeigt sich zunehmend offen. Die Diskussionen laufen intensiv, aktuell überwiegen die Pro-Argumente.