"Dieser Verein ist mein Zuhause": Atletico Madrids Antoine Griezmann verkündet Transfer in die MLS

"Der Stürmer reiste mit Erlaubnis des Vereins während der zweitägigen Spielpause der ersten Mannschaft nach Orlando, um seinen Vertrag mit dem Klub aus Florida abzuschließen", hieß es in einer Mitteilung von Atletico. Griezmann hat für den Hauptstadtklub in bislang 488 Spielen 211 Tore erzielt und den vorherigen Rekord von Luis Aragones damit längst deutlich übertroffen.

Gerüchte über einen Transfer von Griezmann, der momentan seine zehnte Saison für Madrid spielt, gab es schon seit Wochen. Der Angreifer hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atletico zu Ende spielen. Ziel ist der zweite Titelgewinn mit dem Klub nach der Europa League 2018.

Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter, steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick und spielt am 18. April in Sevilla im Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad.