Antoine Griezmann (35) verlässt Atletico Madrid am Saisonende und wechselt zum MLS-Klub Orlando City. Dies gaben die beiden Vereine am Dienstag bekannt. Der französische Weltmeister von 2018 und Rekordtorschütze von Atlético hat einen Zweijahresvertrag bei Orlando unterschrieben mit einer Option auf ein weiteres Jahr und ist damit der nächste Topstar, der nach Nordamerika wechselt.
"Dieser Verein ist mein Zuhause": Atletico Madrids Antoine Griezmann verkündet Transfer in die MLS
"Der Stürmer reiste mit Erlaubnis des Vereins während der zweitägigen Spielpause der ersten Mannschaft nach Orlando, um seinen Vertrag mit dem Klub aus Florida abzuschließen", hieß es in einer Mitteilung von Atletico. Griezmann hat für den Hauptstadtklub in bislang 488 Spielen 211 Tore erzielt und den vorherigen Rekord von Luis Aragones damit längst deutlich übertroffen.
Gerüchte über einen Transfer von Griezmann, der momentan seine zehnte Saison für Madrid spielt, gab es schon seit Wochen. Der Angreifer hatte zuletzt erklärt, er wolle die Saison mit Atletico zu Ende spielen. Ziel ist der zweite Titelgewinn mit dem Klub nach der Europa League 2018.
Der elfmalige Meister ist in der Liga Vierter, steht im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick und spielt am 18. April in Sevilla im Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad.
- AFP
Antoine Griezmann: "Fällt mir nicht leicht, das in Worte zu fassen, was ich fühle"
In einem persönlichen Statement bei Instagram äußerte sich auch Griezmann selbst zu seinem Wechsel: "Es fällt mir nicht leicht, das in Worte zu fassen, was ich fühle, denn dieser Verein ist mein Zuhause und ihr seid meine Familie. Es war eine unglaubliche Reise, voller unvergesslicher Spiele, Tore, Freude und einer Leidenschaft, die nur diejenigen von uns, die Atleti im Herzen tragen, wirklich verstehen können", schrieb der Franzose.
"Aber lassen wir die Zukunft vorerst die Zukunft sein, denn ich gehe noch nicht. Ich habe noch einige Monate vor mir, in denen ich dieses Trikot tragen werde, Monate, in denen ich alles geben werde, um die Copa del Rey zu gewinnen und in der Champions League so weit wie möglich zu kommen", ergänzte er.