"Dieser Trainer ist Jürgen Klopp": Florentino Perez' Gegenkandidat plant bei Real Madrid mit Raul den ganz großen Coup

Riquelme schrieb: "Wir wissen, dass Jürgen Klopp öffentlich erklärt hat, dass er nicht die Absicht hat, kurzfristig auf die Trainerbank zurückzukehren, und dass er zahlreiche Angebote abgelehnt hat. Genau deshalb glauben wir, dass die Herausforderung bei Real Madrid eine andere ist. Denn es gibt viele große Vereine, aber es gibt nur ein Real Madrid. Es gibt nur eine Institution, die in der Lage ist, Tradition und Zukunft, Werte und Ehrgeiz, Leidenschaft und Spitzenleistungen zu vereinen."

Der 37 alte Geschäftsmann kündigte an, dass sein designierter Sportchef, der ehemalige Real-Kapitän und Schalke-Torjäger Raul, sich nach gewonnener Wahl sofort um die Personalie Klopp kümmern würde: "Wenn die Mitglieder mir also an diesem Sonntag ihr Vertrauen schenken, wird Raul Gonzalez Blanco am kommenden Montag, dem 8. Juni, Kontakt zu Jürgen Klopp aufnehmen, um ihm persönlich unser sportliches Projekt vorzustellen und unseren Wunsch zu äußern, dass er von der Trainerbank aus eine neue Ära für Real Madrid einleitet."

Die Entscheidung, sich um Klopp zu bemühen, spiegele den Wunsch von "Tausenden von Mitgliedern und Madridistas" wieder, mit denen er in den vergangenen zwei Wochen gesprochen habe, so Riquelme. Real brauche einen Coach, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp."