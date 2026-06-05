Real Madrids Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme will im Falle eines Wahlsiegs am Sonntag Red Bulls Fußballboss Jürgen Klopp als neuen Cheftrainer zum spanischen Vizemeister holen. Das kündigte der Herausforderer von Amtsinhaber Florentino Perez am Freitagabend in einem Statement an.
"Dieser Trainer ist Jürgen Klopp": Florentino Perez' Gegenkandidat plant bei Real Madrid mit Raul den ganz großen Coup
Riquelme schrieb: "Wir wissen, dass Jürgen Klopp öffentlich erklärt hat, dass er nicht die Absicht hat, kurzfristig auf die Trainerbank zurückzukehren, und dass er zahlreiche Angebote abgelehnt hat. Genau deshalb glauben wir, dass die Herausforderung bei Real Madrid eine andere ist. Denn es gibt viele große Vereine, aber es gibt nur ein Real Madrid. Es gibt nur eine Institution, die in der Lage ist, Tradition und Zukunft, Werte und Ehrgeiz, Leidenschaft und Spitzenleistungen zu vereinen."
Der 37 alte Geschäftsmann kündigte an, dass sein designierter Sportchef, der ehemalige Real-Kapitän und Schalke-Torjäger Raul, sich nach gewonnener Wahl sofort um die Personalie Klopp kümmern würde: "Wenn die Mitglieder mir also an diesem Sonntag ihr Vertrauen schenken, wird Raul Gonzalez Blanco am kommenden Montag, dem 8. Juni, Kontakt zu Jürgen Klopp aufnehmen, um ihm persönlich unser sportliches Projekt vorzustellen und unseren Wunsch zu äußern, dass er von der Trainerbank aus eine neue Ära für Real Madrid einleitet."
Die Entscheidung, sich um Klopp zu bemühen, spiegele den Wunsch von "Tausenden von Mitgliedern und Madridistas" wieder, mit denen er in den vergangenen zwei Wochen gesprochen habe, so Riquelme. Real brauche einen Coach, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp."
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Jürgen Klopp arbeitet seit 2025 bei Red Bull
Er und Perez überbieten sich in einem Wahlkampf, der bisweilen merkwürdige Blüten treibt, mit Versprechen, Startrainer und -spieler zu den Königlichen zu lotsen. So will Perez unter anderem nicht nur Jose Mourinho von Benfica für die Trainerbank zurückholen, sondern gleich noch Ibrahima Konate (27, FC Liverpool) und Denzel Dumfries (20, Inter Mailand) für die Abwehr verpflichten. Und dann kündigte er einen 150-Millionen-Euro-Transfer an, bei dem es sich laut übereinstimmenden Medienberichten trotz eines Dementis um Bayern Münchens Michael Olise (24) handeln soll.
Auch Riquelme machte schon vollmundige Ankündigungen. Unter anderem will er ManCitys Torjäger Erling Haaland (25) holen und dessen spanischen Klubkameraden Rodri (29) gleich mit. Vom öffentlichen Flirt mit Haaland war City wenig begeistert und drohte sogar mir rechtlichen Schritten.
Ob Red Bull dies angesichts des Werbens um Klopp auch tun wird, ist nicht überliefert. Allerdings stehen die Chancen für einen Wechsel des ehemaligen Liverpool-Erfolgstrainers vom österreichischen Brausehersteller zum spanischen Rekordmeister nicht besonders gut. Zum einen gilt Riquelme bei der Wahl am Sonntag als Außenseiter. Und zum anderen hat Klopp in der Vergangenheit immer wieder betont, kurz- und mittelfristig nicht als Trainer arbeiten zu wollen. Tatsächlich sei es realistischer, dass er keine Mannschaft mehr übernimmt. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer arbeitet der 58-Jährige als TV-Experte bei MagentaTV.
Klopp, der zuvor Mainz 05 und den BVB erfolgreich trainiert hatte, arbeitete von 2015 bis 2024 beim FC Liverpool. Nach seinem freiwilligen Abgang dort nahm er sich zunächst eine Auszeit und heuerte im Januar 2025 schließlich als Global Head of Soccer bei Red Bull an. Dort läuft sein Vertrag noch bis 31. Dezember 2029.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro