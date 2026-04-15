Harry Kane vom FC Bayern München hat im Kampf um den Gewinn des diesjährigen Ballon d'Or angeblich einen großen Nachteil, findet Deutschlands Ex-Nationalspieler Robert Huth.
"Diese unvergesslichen Tore schießt er einfach nicht": Deutscher Ex-Nationalspieler sieht Harry Kane vom FC Bayern im Kampf um den Ballon d'Or aus einem bestimmten Grund hinten dran
Ballon d'Or? Robert Huth sieht großen Nachteil bei Harry Kane
Kane wurde aufgrund seiner erneut überragenden Tor-Quote beim FCB zuletzt für die Auszeichnung des weltbesten Kickers als einer der Favoriten ins Spiel gebracht - unter anderem von Peter Crouch.
"Andere Spieler wie Lionel Messi oder Kylian Mbappe, früher Cristiano Ronaldo, machen oft etwas Außergewöhnliches. Sie nehmen den Ball in ihrer eigenen Hälfte, spielen fünf Gegner aus, machen einen Übersteiger und setzen den Ball oben in den Winkel. Harry macht das nicht wirklich", sagte Huth Casino.org. "Er schießt eben nicht viele 'sexy' Tore", ergänzte er.
Ex-Nationalspieler über Bayern Münchens Harry Kane: "Ich finde ihn großartig, aber ..."
Grundsätzlich habe Huth, der seine gesamte Profikarriere in England verbrachte und unter anderem für den FC Chelsea, Stoke City und Leicester City spielte, an Kane überhaupt nichts auszusetzen: "Ich kritisiere ihn überhaupt nicht, ich finde ihn großartig", beteuerte er. "Aber diese Momente, bei denen man sagt 'Wow!', die fehlen einfach hin und wieder."
Kane steht nach 41 Pflichtspielen in allen Wettbewerben für den FC Bayern München aktuell bei 49 Toren und fünf Assists. "Es klingt verrückt, weil ich wirklich schätze, wie gut er ist. Aber diese herausragenden, unvergesslichen Tore – die schießt er einfach nicht", meinte Huth.
Am Mittwochabend trifft Kane mit den Bayern im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals auf Real Madrid. Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel hat der FCB eine sehr gute Ausgangsposition, in einem möglichen Halbfinale würde mit Paris Saint-Germain der nächste dicke Brocken warten.
- Getty Images Sport
Harry Kane beim FC Bayern: Seine Zahlen in dieser Saison
Spiele
41
Tore
49
Assists
5
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.