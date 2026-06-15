Gegen einen defensiven und kompakten Gegner ließen die Iberer Tempo, Kreativität und Durchschlagskraft vermissen. Symptomatisch dafür steht ein sehr unrühmlicher WM-Rekord, den Angreifer Mikel Oyarzabal beim Spiel in Atlanta aufstellte.
Diese Statistik ist eigentlich nicht zu glauben: Spanien-Star stellt bei Blamage gegen Kap Verde peinlichen WM-Rekord auf
Mikel Oyarzabal: Eine Ewigkeit ohne Ballkontakt
Der 29-Jährige vom spanischen Pokalsieger Real Sociedad San Sebastian ist laut dem Datenanbieter Opta der erste Spieler seit 1966, der in den ersten 30 Minuten eines WM-Spiels keinen Ballkontakt hatte. Nochmal: keinen. Null. Zero.
Mikel Oyarzabal bildet Offensivtrio mit Gavi und Ferran Torres
Oyarzabal, der in Abwesenheit der beiden zuletzt angeschlagenen Superstars Lamine Yamal und Nico Williams zusammen mit Ferran Torres und Gavi Spaniens vorderste Reihe bildete, kam am Ende auf 25 Ballberührungen und fünf Torschüsse und einen xG-Wert von 0,5 (Quelle: flashscore).
Der Baske konnte damit aber Spaniens krachenden Fehlstart in die WM genauso wenig verhindern wie die später eingewechselten Lamine Yamal und Williams.
EM-Held und schon eine Legende bei Real Sociedad
Oyarzabal, der seit seiner Jugend für Real Sociedad spielt, absolvierte bislang 54 Länderspiele für Spanien, in denen er starke 25 Tore und elf Vorlagen verbuchte. Mit dem Siegtor im EM-Endspiel 2024 gegen England machte er sich in seiner Heimat unsterblich.
Im zweiten Gruppenspiel trifft Spanien am kommenden Sonntag auf Saudi-Arabien. Letzter Gegner der Vorrunde ist am Samstag darauf Uruguay.