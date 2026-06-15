Diese Statistik ist eigentlich nicht zu glauben: Spanien-Star stellt bei Blamage gegen Kap Verde peinlichen WM-Rekord auf

Oyarzabal, der in Abwesenheit der beiden zuletzt angeschlagenen Superstars Lamine Yamal und Nico Williams zusammen mit Ferran Torres und Gavi Spaniens vorderste Reihe bildete, kam am Ende auf 25 Ballberührungen und fünf Torschüsse und einen xG-Wert von 0,5 (Quelle: flashscore).

Der Baske konnte damit aber Spaniens krachenden Fehlstart in die WM genauso wenig verhindern wie die später eingewechselten Lamine Yamal und Williams.



