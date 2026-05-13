Interview-Aussagen von Uli Hoeneß in Richtung von Konrad Laimer sollen beim Österreicher gar nicht gut angekommen sein. Das berichtet die Sport Bild. Auslöser ist ein Gespräch mit DAZN, das Hoeneß einen Tag vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain gab. In gewohnt kerniger Manier setzte der 74-Jährige eine Duftmarke, die Laimers Wertschätzung empfindlich untergrub und den aktuellen Vertragspoker in eine Sackgasse führen könnte.
Diese Aussagen kamen gar nicht gut an! Interview von Boss des FC Bayern soll Konrad Laimer irritiert haben
Dadurch herrscht nun offenbar auf der Seite des österreichischen Nationalspielers massive Irritation.
Hoeneß ließ vor laufender Kamera keine Zweifel daran aufkommen, wo für ihn die finanzielle Schmerzgrenze bei der angestrebten Vertragsverlängerung (aktueller Kontrakt bis 2027) liegt. Zwar lobte der Patron den nimmermüden Österreicher, schob aber direkt eine Einordnung hinterher: "Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona."
Hoeneß' Herabstufung könnte Kalkül sein
Doch damit nicht genug: Hoeneß zog zusätzlich die Parallele zu Superstar Harry Kane, um die Hierarchie im Gehaltsgefüge zu zementieren. Laut Hoeneß sei Laimers sportliche und wirtschaftliche Wertigkeit zwar hoch, er sei "aber eben kein Harry Kane".
Diese öffentliche Herabstufung ist vermutlich Kalkül. Die Bayern-Bosse wollen nach den kostspieligen Deals mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies ein Exempel statuieren. Die Botschaft: Der FC Bayern lässt sich nicht mehr jeden Wunsch diktieren, nur um Leistungsträger zu halten.
- AFP
Will Laimer bis zu 20 Millionen Euro haben?
Hinter den Kulissen scheint der Graben derweil tiefer zu sein als bislang angenommen. Während Sky zuletzt berichtete, Laimer fordere rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt (statt der bisherigen ca. zehn Millionen Euro inklusive Prämien), sickern nun noch extremere Zahlen durch.
Intern heißt es laut es Berichts, dass die 15-Millionen-Marke der Laimer-Seite gar nicht mehr ausreiche. Inklusive Boni und eines fälligen Signing Fee soll das geforderte Gesamtpaket in Sphären von bis zu 20 Millionen Euro vorstoßen - ein Gehaltsniveau, das eigentlich den absoluten Unterschiedsspielern vorbehalten ist.
Hoeneß stellte dazu klar: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max und Christoph ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."
Laimer mit toller Entwicklung bei Bayern
Sportlich ist Laimer unter Trainer Vincent Kompany über jeden Zweifel erhaben. Im Sommer 2023 noch ablösefrei aus Leipzig als Backup für die Zentrale gekommen, hat er sich zum unverzichtbaren Defensiv-Allrounder entwickelt. Ob rechts hinten oder auf der linken Seite, Laimers Laufstärke und Intensität sind stets beeindruckend.
Doch sportlicher Wert und finanzieller Status klaffen an der Säbener Straße gerade weit auseinander. Die Gespräche stocken, eine Einigung ist in weite Ferne gerückt.
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Die Saison 2025/26 von Konrad Laimer in Zahlen
Spiele 45 Einsatzminuten 3162 Tore 3 Assists 13
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.