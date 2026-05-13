Diese Aussagen kamen gar nicht gut an! Interview von Boss des FC Bayern soll Konrad Laimer irritiert haben

Hinter den Kulissen scheint der Graben derweil tiefer zu sein als bislang angenommen. Während Sky zuletzt berichtete, Laimer fordere rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt (statt der bisherigen ca. zehn Millionen Euro inklusive Prämien), sickern nun noch extremere Zahlen durch.

Intern heißt es laut es Berichts, dass die 15-Millionen-Marke der Laimer-Seite gar nicht mehr ausreiche. Inklusive Boni und eines fälligen Signing Fee soll das geforderte Gesamtpaket in Sphären von bis zu 20 Millionen Euro vorstoßen - ein Gehaltsniveau, das eigentlich den absoluten Unterschiedsspielern vorbehalten ist.

Hoeneß stellte dazu klar: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max und Christoph ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."