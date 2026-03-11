Es hatte absurde Züge, was sich in der zweiten Halbzeit des Champions-League-Achtelfinals zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern München ereignete. Joshua Kimmich und Michael Olise sahen sich zu unsportlichem Verhalten gezwungen, woraus ihnen aber kein Nach-, sondern ein Vorteil entstand. Ja überspitzt gesagt könnte man fast sagen: Dafür hätte man sie eher direkt für eines der sehr, sehr wahrscheinlichen Champions-League-Viertelfinalspiele gegen Real Madrid oder Manchester City sperren sollen als für eine weitere "echte" Gelbe Karte.
Diese absurde Regel muss dringend abgeschafft werden! Bayern Münchens "erschlichene" Gelbe Karten für Joshua Kimmich und Michael Olise sollten die UEFA wachrütteln
Was so ärgerlich ist: Es wäre derart einfach zu verhindern, dass Kimmich und Olise überhaupt in die Lage kommen, auf dem Fußballplatz schauspielerisch tätig werden zu müssen. Die UEFA sollte ihre Regularien bezüglich Gelbsperren in ihren internationalen Cup-Wettbewerben schlichtweg drastisch ändern. Eigentlich spräche auch nichts gegen eine komplette Abschaffung, aber man könnte ja auch zunächst einen Kompromiss machen und beispielsweise festlegen: Wer es schafft, in den ersten zehn Spielen einer Champions-League-Saison auf sechs Gelbe Karten zu kommen, wird für eine Partie gesperrt. Und das war's dann aber auch.
Konsequenter wäre ein kompletter Verzicht. Glücklicherweise hat man schon seit Jahren eingelenkt, was Gelbsperren in Finals angeht. Erinnert sei an das CL-Endspiel 2012, als beim FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba und Luiz Gustavo) und beim FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic und Ramires) jeweils drei Stammspieler im weltweit größten Spiel des Vereinsfußballs zuschauen mussten, weil sie im Wettbewerb zuvor zu viele Gelbe Karten gesehen hatten.
"Das kann ja nicht im Sinne des Fußball sein", monierte der damalige Bundestrainer Joachim Löw. Und Karl-Heinz Rummenigge, seinerzeit Vorstandsboss bei den Bayern, forderte ein Umdenken von der UEFA, das irgendwann dann auch kam.
Heute wäre es zum Glück nicht mehr möglich, gelbgesperrt ein CL-Finale zu verpassen, da alle Gelben Karten nach dem Viertelfinale der Champions League gelöscht werden. Mittlerweile sollte man aber einen Schritt weiter gehen und Gelbsperren schon vorher eliminieren oder zumindest sehr unwahrscheinlich machen. Und sich stattdessen auf die Konsequenzen einer Verwarnung für das betreffende Spiel beschränken: Ein Spieler, der Gelb sieht, muss schließlich in folgenden Zweikämpfen darauf bedacht sein, nicht ein zweites Mal verwarnt zu werden und dann mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Das muss Einschränkung genug sein!
- AFP
Das gelbe Kuriosum des FC Bayern zeigt es: Die UEFA muss ihre Gelbsperren überdenken
Für eine Abschaffung oder Anpassung von Gelbsperren spricht auch der immer vollere Spielplan – vor allem von Top-Mannschaften, die in der Champions League weit kommen. Dass sich zu verletzungsbedingten Ausfällen oder Rotsperren auch noch Gelbsperren gesellen, sollte tunlichst vermieden werden. Und wäre auch in dieser Hinsicht absolut im Sinne des Fußballs.
Und dann wären da noch die beiden expliziten Fälle vom Dienstagabend in Bergamo. Spätestens, nachdem Olise in der 64. Minute zum 5:0 getroffen hatte und das Duell damit nach dem ersten Drittel der insgesamt 180 Minuten vorentschieden war, wandte sich der Fokus vom Fußballerischen ab und hin zur Frage: Wie schaffen es Olise, Kimmich und Dayot Upamecano, sich ihre dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb abzuholen und damit das rein sportlich nun ziemlich bedeutungslose Rückspiel gegen Atalanta und nicht einen der Kracher gegen Real oder City zu verpassen?
Unter den Prime-TV-Experten und Weltmeistern Mats Hummels und Christoph Kramer war die Schlussphase jedenfalls vom Mitfiebern bestimmt, ob es auch Upamecano noch gelingen würde, sich die ersehnte Sperre abzuholen. Der Franzose "versagte" letztlich, während Schiedsrichter Espen Eskas bei Olise in der 77. Minute ein Einsehen hatte, als jener sich bei der Ausführung eines Eckballs aufreizend viel Zeit ließ.
Bei Kimmich verlief die Erlösung deutlich turbulenter. Der Mittelfeldspieler sträubte sich in der 83. Minute partout, einen Freistoß auszuführen und täuschte die vergebliche Suche nach einer Anspielstation vor. Da Eskas, der natürlich Bescheid wusste, sehr lange zögerte, ehe er einlenkte, kam ihm Atalantas Yunus Musah zuvor, rannte fuchsteufelswild auf Kimmich zu und rempelte ihn um. Man konnte verstehen, dass Musah, der ebenfalls Gelb sah, Kimmichs ewiges Warten mit eindeutigem Hintergedanken möglicherweise als Mangel an Respekt empfand. Und wenngleich es natürlich nachvollziehbar ist, dass Kimmich und Olise sich so verhielten, zeugt es aus Atalantas Perspektive tatsächlich in gewisser Weise von fehlendem Sportsgeist. Umso ärgerlicher ist es, dass die UEFA ihnen die Leitplanken für ihr Handeln aufgezwungen hat.
FC Bayern: Droht Kimmich und Olise das gleiche Schicksal wie einst Ramos?
Was die Sache noch etwas absurder machte: Nach Abpfiff konnte Kimmich noch nicht einmal dazu stehen und seine Aktion mit einem Augenzwinkern erklären, sondern musste stocknüchtern ein offensichtlich zurechtgelegtes Statement ins Mikrofon diktieren. "An sich war es unnötig. Ich habe nach einer passenden Anspielstation gesucht. Man will da nicht ins Pressing reinspielen. Der Gegner hat den Tom (Bischof) ein bisschen freigelassen. Ich hatte das Gefühl, sie lassen ihn nur frei, um dann zu pressen", sagte der Bayern-Star bei Prime.
Der Hintergrund: Kimmich und auch alle anderen Bayern-Verantwortlichen durften keinesfalls zugeben, dass man sich die Gelben Karten absichtlich abgeholt hat. Denn 2019 sperrte die UEFA den damaligen Real-Madrid-Verteidiger Sergio Ramos für zwei Spiele, da jener nach einem 2:1-Sieg im Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Ajax Amsterdam angedeutet hatte, sich kurz vor Schluss absichtlich seine dritte Gelbe Karte eingehandelt zu haben. Der Schuss ging damals doppelt nach hinten los: Ramos wähnte sich zu sicher, mit Real ins Viertelfinale einzuziehen und wollte daher lieber das Rückspiel gegen Ajax gelbgesperrt verpassen. Doch er wurde nicht nur entlarvt und für zwei Partien aus dem Verkehr gezogen, sondern die Madrilenen verloren ohne ihn auch noch das Rückspiel zuhause mit 1:4 und schieden aus.
Das wird den Bayern ohne Kimmich und Olise kommende Woche gegen Atalanta nach dem überragenden 6:1-Auswärtserfolg sicherlich nicht passieren. Und es wäre eine Farce seitens der UEFA, sollte es tatsächlich so weit kommen, dass sie bei den Bayern-Stars ebenso handelt wie seinerzeit bei Ramos und möglicherweise dafür sorgt, dass zwei der besten FCB-Spieler in einem Viertelfinalkracher gegen Real oder City zum Zuschauen gezwungen sind. Stattdessen muss man ganz dringend an die Regel ran, die das Kuriositätenkabinett für Kimmich und Olise erst attraktiv gemacht hat.
- AFP
Der mögliche Weg des FC Bayern München ins Champions-League-Finale
Datum Runde Gegner 18. März Achtelfinale, Rückspiel Atalanta Bergamo (Heim) 7. oder 8. April Viertelfinale, Hinspiel Real Madrid oder Manchester City (Auswärts) 14. oder 15. April Viertelfinale, Rückspiel Real Madrid oder Manchester City (Heim) 28. oder 29. April Halbfinale, Hinspiel PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (Auswärts) 5. oder 6. Mai Halbfinale, Rückspiel PSG / Chelsea / Galatasaray / Liverpool (Heim)