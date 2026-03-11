Diese absurde Regel muss dringend abgeschafft werden! Bayern Münchens "erschlichene" Gelbe Karten für Joshua Kimmich und Michael Olise sollten die UEFA wachrütteln

Was so ärgerlich ist: Es wäre derart einfach zu verhindern, dass Kimmich und Olise überhaupt in die Lage kommen, auf dem Fußballplatz schauspielerisch tätig werden zu müssen. Die UEFA sollte ihre Regularien bezüglich Gelbsperren in ihren internationalen Cup-Wettbewerben schlichtweg drastisch ändern. Eigentlich spräche auch nichts gegen eine komplette Abschaffung, aber man könnte ja auch zunächst einen Kompromiss machen und beispielsweise festlegen: Wer es schafft, in den ersten zehn Spielen einer Champions-League-Saison auf sechs Gelbe Karten zu kommen, wird für eine Partie gesperrt. Und das war's dann aber auch.

Konsequenter wäre ein kompletter Verzicht. Glücklicherweise hat man schon seit Jahren eingelenkt, was Gelbsperren in Finals angeht. Erinnert sei an das CL-Endspiel 2012, als beim FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba und Luiz Gustavo) und beim FC Chelsea (Raul Meireles, Branislav Ivanovic und Ramires) jeweils drei Stammspieler im weltweit größten Spiel des Vereinsfußballs zuschauen mussten, weil sie im Wettbewerb zuvor zu viele Gelbe Karten gesehen hatten.

"Das kann ja nicht im Sinne des Fußball sein", monierte der damalige Bundestrainer Joachim Löw. Und Karl-Heinz Rummenigge, seinerzeit Vorstandsboss bei den Bayern, forderte ein Umdenken von der UEFA, das irgendwann dann auch kam.

Heute wäre es zum Glück nicht mehr möglich, gelbgesperrt ein CL-Finale zu verpassen, da alle Gelben Karten nach dem Viertelfinale der Champions League gelöscht werden. Mittlerweile sollte man aber einen Schritt weiter gehen und Gelbsperren schon vorher eliminieren oder zumindest sehr unwahrscheinlich machen. Und sich stattdessen auf die Konsequenzen einer Verwarnung für das betreffende Spiel beschränken: Ein Spieler, der Gelb sieht, muss schließlich in folgenden Zweikämpfen darauf bedacht sein, nicht ein zweites Mal verwarnt zu werden und dann mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Das muss Einschränkung genug sein!