Die Zeitlupe beweist das Gegenteil! Alvaro Arbeloa giftet nach "Enttäuschung" für Real Madrid gegen den Schiedsrichter

Unmittelbar vor dem umjubelten 1:1 soll Antony im Strafraum der Madrilenen Verteidiger Ferland Mendy nach Auffassung von Arbeloa regelwidrig zu Boden gebracht haben. Aus den Zeitlupen geht jedoch ziemlich eindeutig hervor, dass abgesehen von einem kurzen Halten an Mendys rechter Hand kein klarer Kontakt vorhanden war, der dessen theatralischen Sturz begründet. Stattdessen lehnte sich der Franzose schlichtweg nach hinten, um den Betis-Angreifer abzuschirmen und fiel dabei ins Leere.

Arbeloa bewertete die Aktion auf der anschließenden Pressekonferenz jedoch als Stürmer-Foul und unterstellte Schiedsrichter Cesar Soto Grado kurzerhand Ahnungslosigkeit. "Für mich ist das sehr klar. Es braucht nicht viel, wenn man solche Situationen hat, in denen der Körper eingesetzt wird. Schon eine kleine Destabilisierung kann dazu führen, dass man zu Boden geht. Das ist nicht das erste Mal, dass uns sowas passiert. Das Problem ist, dass die Leute, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, Fußball verstehen müssen, und das tun sie offensichtlich nicht."