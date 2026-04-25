Nach dem enttäuschenden Remis gegen Real Betis hat Real Madrid in Person von Trainer Alvaro Arbeloa erneut die Schuld beim Schiedsrichtergespann gesucht. Insbesondere die Szene vor dem späten Ausgleichstreffer von Hector Bellerin in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte aufseiten der Königlichen für Kopfschütteln gesorgt.
Die Zeitlupe beweist das Gegenteil! Alvaro Arbeloa giftet nach "Enttäuschung" für Real Madrid gegen den Schiedsrichter
Arbeloa: Schiedsrichter "verstehen nichts von Fußball"
Unmittelbar vor dem umjubelten 1:1 soll Antony im Strafraum der Madrilenen Verteidiger Ferland Mendy nach Auffassung von Arbeloa regelwidrig zu Boden gebracht haben. Aus den Zeitlupen geht jedoch ziemlich eindeutig hervor, dass abgesehen von einem kurzen Halten an Mendys rechter Hand kein klarer Kontakt vorhanden war, der dessen theatralischen Sturz begründet. Stattdessen lehnte sich der Franzose schlichtweg nach hinten, um den Betis-Angreifer abzuschirmen und fiel dabei ins Leere.
Arbeloa bewertete die Aktion auf der anschließenden Pressekonferenz jedoch als Stürmer-Foul und unterstellte Schiedsrichter Cesar Soto Grado kurzerhand Ahnungslosigkeit. "Für mich ist das sehr klar. Es braucht nicht viel, wenn man solche Situationen hat, in denen der Körper eingesetzt wird. Schon eine kleine Destabilisierung kann dazu führen, dass man zu Boden geht. Das ist nicht das erste Mal, dass uns sowas passiert. Das Problem ist, dass die Leute, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, Fußball verstehen müssen, und das tun sie offensichtlich nicht."
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Real Madrid: Arbeloa beschwert sich auch über nicht gegebenen Handelfmeter
In Folge des vermeintlichen Foulspiels von Antony an Mendy war Chaos in Reals Strafraum ausgebrochen. Letztlich klärte Nationalspieler Antonio Rüdiger nicht entscheidend und legte den Ball Torschütze Bellerin mustergültig vor. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Blancos hatte Vinicius Junior (17.) nach einem Torwartfehler erzielt.
Außerdem wurde Real laut Arbeloa in der ersten Hälfte ein "klarer" Handelfmeter verwerhrt. In Minute 24 war ein Schuss von Brahim Diaz aus kurzer Distanz am Arm von Ex-Wolfsburger Ricardo Rodriguez abgeprallt, der jedoch nicht unnatürlich abgespreizt war. Dennoch sei die "Enttäuschung" auch der mangelnden Chancenverwertung geschuldet, räumte der 43-Jährige ein. Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich Verantwortliche der Königlichen von den Unparteiischen benachteiligt fühlten.
Real Madrid kann Barca kaum noch einholen - Arbeloa vor dem Aus
Für die Madrilenen ist die Saison durch den verpassten Dreier so gut wie beendet. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst acht Punkte, mit einem Sieg gegen den FC Getafe am Samstag kann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick auf elf Zähler davonziehen. Unter Umständen könnte die Meister-Entscheidung damit ausgerechnet im Clasico in zwei Wochen fallen.
In der Champions League war bekanntlich im Viertelfinale gegen den FC Bayern München Schluss, weshalb Real die Saison höchstwahrscheinlich ohne Titel beenden wird. Derweil deutet vieles daraufhin, dass Arbeloa seinen Hut im Sommer schon wieder nehmen muss. Der Spanier hatte das Amt erst vor wenigen Monaten von seinem Landsmann Xabi Alonso übernommen. In den Gazetten wird seit Wochen intensiv über mögliche Trainer-Kandidaten spekuliert.