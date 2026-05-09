Er selbst wird schon etwas früher Bescheid wissen. Die Öffentlichkeit muss sich jedoch noch zwölf Tage gedulden. Dann wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am 21. Mai sein Aufgebot für die Weltmeisterschaft bekannt geben.
Die Zahlen lügen nicht: Nimmt Julian Nagelsmann den besten deutschen Scorer wirklich nicht mit zur WM?
Zwei Spieler wird Borussia Dortmund garantiert stellen, Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha sind für das DFB-Team gesetzt. Auch Waldemar Anton wird vermutlich den Sprung auf den WM-Zug schaffen. Dann bleiben noch zwei Wackelkandidaten: Karim Adeyemi - dessen Chancen nach zwischenzeitlich vier Partien ohne Einsatz und aufgrund überschaubarer Leistungen zuletzt deutlich gesunken sind - und Maximilian Beier.
Dass Letzterer noch um sein Ticket für den Kader bangen muss, ist beim bloßen Blick auf die Statistik schwer nachvollziehbar. Beier ist schließlich, reine Stürmer freilich ausgenommen, der beste deutsche Scorer. Bei 20 Torbeteiligungen (zehn Treffer, zehn Vorlagen) steht der 23-Jährige nach mittlerweile 43 Pflichtspielen in dieser Saison.
Solche Werte hat keiner seiner Positionskonkurrenten vorzuweisen. Nicht Leroy Sane (16 Scorerpunkte), nicht Kevin Schade (11), nicht Said El Mala (17), nicht Chris Führich (16) und nicht Adeyemi (15). Natürlich sind die Unterschiede nur marginal. Nagelsmann muss dazu eine Truppe zusammenstellen, die idealerweise harmonisch und ausgewogen daherkommt. Nur auf die Zahlen und sonst nichts zu blicken, wäre also etwas kurz gedacht.
- Getty Images Sport
Maximilian Beier: "So etwas benötigen wir bei einer WM"
Doch Beier hätte sich seinen Platz durchaus verdient. Zuletzt kickte er am 13. Oktober beim 1:0 in Nordirland für die Nationalelf. Anschließend nominierte ihn Nagelsmann nicht mehr. Beier ließ sich davon nicht beirren, im Jahr 2026 drehte er regelrecht auf. Sechs Tore und sieben Vorlagen stehen da für ihn zu Buche.
Hinzu kommen die Faktoren, die Beiers Dortmunder Trainer Niko Kovac kürzlich so auf den Punkt brachte: "So etwas benötigen wir bei einer WM." Gemeint war Beiers durchgängig hohe Arbeitsmoral gepaart mit einer erstaunlichen Ausdauer. Der siebenfache Nationalspieler reißt in jeder Partie ein irres Pensum ab, egal wo er genau spielt.
Denn das kommt bei ihm ja hinzu: Auf seiner Idealposition als Halbstürmer darf Beier beim BVB nur sporadisch ran. Zuletzt kam er vermehrt als linker Schienenspieler zum Einsatz und beackerte die gesamte Seite unermüdlich mit hoher Energie. Defensiv war das ordentlich, offensiv ließ sein Output nicht nach.
- Getty Images Sport
Nimmt Nagelsmann einen oder zwei Konterstürmer mit?
Beim 3:2 gegen Frankfurt am Freitagabend glänzte Beier mit zwei weiteren blitzsauberen Torvorlagen. "Ja klar ist es wichtig für mich", sagte er anschließend bei Sky. "Ich probiere, mein Bestes zu geben. Mein Ziel ist die WM."
Beim DFB-Lehrgang im März gab auch Nagelsmann gewohnt offenherzige Einblicke in seine Überlegungen und sagte mit Blick auf Beier, Adeyemi und Schade: "Wir werden Stand heute wahrscheinlich einen, maximal zwei dieser Konterstürmer mitnehmen." Der Bundestrainer attestierte Beier zudem da schon eine "sehr gute Quote".
Es wäre für Nagelsmann ein mehrdimensionales Paket, das der Dortmunder abdecken könnte - anders als etwa seine Konkurrenten. Beier ist ein Musterprofi und Mannschaftsspieler, der vielseitig einsetzbar und sich für nichts zu schade ist. Er macht keinen Stunk und wäre sich seiner Rolle als Herausforderer bewusst.
- Getty Images Sport
Profitiert Beier von Gnabrys Verletzung?
Dass Nagelsmann zuletzt auf ihn verzichtete, hat beim BVB bereits für Irritationen gesorgt. "Ich denke, es gibt viele, viele Gründe. Sehr viel mehr Gründe, als ihn nicht zu nominieren", hatte Kovac vor knapp zwei Monaten gesagt, als Beier in Dortmund bleiben musste. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nannte Beiers Leistung gar "seit Wochen herausragend".
Was sich positiv für Beier auswirken könnte, ist die Verletzung Serge Gnabrys. Dadurch ist eine Tür aufgegangen, diese Baustelle muss Nagelsmann schließen - womöglich dann doch mit zwei Spielern der Kategorie Konterstürmer.
Eine Partie hat Beier jetzt noch, um seine sehr ordentlichen Werte weiter in die Höhe zu treiben und Werbung für sich zu machen. Am kommenden Samstag gastiert die Borussia in Bremen.
Kurz darauf wird Beiers Telefon klingeln. "Sehr nervös" sei er gewesen, als ihn Nagelsmann einst im März 2024 erstmals nominierte, hatte er damals verraten: "Ich habe keinen gescheiten Satz rausbekommen." Das dürfte dieses Mal anders sein, unabhängig von der Botschaft des Bundestrainers.
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Wettbewerb Spiel 16. Mai Bundesliga Werder Bremen vs. BVB 18. Juli Testspiel Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29. Juli Testspiel Cerezo Osaka vs. BVB 1. August Testspiel FC Tokyo vs. BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.