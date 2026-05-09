Die Zahlen lügen nicht: Nimmt Julian Nagelsmann den besten deutschen Scorer wirklich nicht mit zur WM?

Zwei Spieler wird Borussia Dortmund garantiert stellen, Nico Schlotterbeck und Felix Nmecha sind für das DFB-Team gesetzt. Auch Waldemar Anton wird vermutlich den Sprung auf den WM-Zug schaffen. Dann bleiben noch zwei Wackelkandidaten: Karim Adeyemi - dessen Chancen nach zwischenzeitlich vier Partien ohne Einsatz und aufgrund überschaubarer Leistungen zuletzt deutlich gesunken sind - und Maximilian Beier.

Dass Letzterer noch um sein Ticket für den Kader bangen muss, ist beim bloßen Blick auf die Statistik schwer nachvollziehbar. Beier ist schließlich, reine Stürmer freilich ausgenommen, der beste deutsche Scorer. Bei 20 Torbeteiligungen (zehn Treffer, zehn Vorlagen) steht der 23-Jährige nach mittlerweile 43 Pflichtspielen in dieser Saison.

Solche Werte hat keiner seiner Positionskonkurrenten vorzuweisen. Nicht Leroy Sane (16 Scorerpunkte), nicht Kevin Schade (11), nicht Said El Mala (17), nicht Chris Führich (16) und nicht Adeyemi (15). Natürlich sind die Unterschiede nur marginal. Nagelsmann muss dazu eine Truppe zusammenstellen, die idealerweise harmonisch und ausgewogen daherkommt. Nur auf die Zahlen und sonst nichts zu blicken, wäre also etwas kurz gedacht.