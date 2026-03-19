Nächster Meilenstein für Lionel Messi: Der argentinische Superstar hat sein 900. Karrieretor erzielt.
"Die Zahl, über die wir sprechen, ist verrückt": Lionel Messi erreicht den nächsten Meilenstein seiner Karriere
Messi traf beim 1:1 (1:0) mit Inter Miami gegen Nashville, der 38 Jahre alte Weltmeister konnte das Aus seines Klubs im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup aufgrund der Auswärtstorregel aber nicht verhindern. Das Hinspiel in Nashville war torlos geendet.
Messi brachte seine Mannschaft bereits in der siebten Minute in Führung, doch Cristian Espinoza glich in der 74. Minute für die Gäste aus Tennessee aus, die damit ins Viertelfinale einzogen. Für Miami war es nach sechs Jahren das letzte Heimspiel im Chase Stadium in Fort Lauderdale, das Team zieht nun in ein neues Stadion mit 26.700 Plätzen.
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900. Karrieretor: Nächster Meilenstein für Lionel Messi
Für Messi, der in Miami einen Vertrag bis 2028 besitzt, war es Tor Nummer 81 für den MLS-Klub seit seinem Wechsel 2023 (96 Spiele). 672 Treffer erzielte er bei 778 Einsätzen für den FC Barcelona, für Paris Saint-Germain 32 (75 Spiele) sowie 115 in 196 Länderspielen für die argentinische Nationalmannschaft. Damit liegt der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner in der ewigen Torschützenliste auf Platz zwei hinter Cristiano Ronaldo (965 Tore).
"Die Zahl, über die wir sprechen, ist verrückt, und deshalb ist Leo einzigartig", sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: "Ich hatte das Glück, die meisten oder viele seiner Tore aus nächster Nähe zu sehen, und das ist ein Privileg." Messis 900. Karrieretor fiel übrigens rund 21 Jahre nach seinem erstem Tor im Profifußball. Am 1. Mai 2005 traf er als 17-Jähriger für Barcelona beim 2:0-Sieg gegen Albacete.
Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".