„Die Versöhnung mit Lionel Messi sollte Priorität haben!“ – Der Präsidentschaftskandidat von Barcelona verspricht, dem Superstar von Inter Miami ein „dreiteiliges“ Angebot für eine Rückkehr zu unterbreiten.
Font kritisiert Laportas „unverzeihlichen“ Fehler
Font hat den Druck auf den derzeitigen Präsidenten von Barcelona, Laporta, erhöht und der Vereinsführung vorgeworfen, eine Todsünde begangen zu haben, indem sie den größten Spieler ihrer Geschichte verprellt habe. In einem Interview mit Cadena SER kritisierte der ehemalige Präsidentschaftskandidat den aktuellen Vorstand scharf dafür, dass er einer strategischen Allianz mit Real Madrid Vorrang vor der Wiederherstellung der Beziehungen zu Messi eingeräumt habe.
Font, der bei den Wahlen 2021 hinter Laporta den zweiten Platz belegte, hob den krassen Gegensatz zwischen Laportas freundschaftlichem Verhältnis zu Madrids Präsident Florentino Perez – das vor allem auf ihre gemeinsamen Interessen in Bezug auf die Super League zurückzuführen ist – und der eisigen Distanz hervor, die zwischen dem Verein und seinem ehemaligen Kapitän weiterhin besteht.
„Die Tatsache, dass er sich heimlich ins Camp Nou schleichen muss, dass wir die Beziehungen zu Leo abgebrochen haben und nicht zu Real Madrid, ist unverzeihlich“, erklärte er und fügte hinzu, dass „die Versöhnung mit Messi seit seinem Weggang Priorität haben sollte“.
Ein „dreigliedriger“ Plan für Messis Rückkehr
Font hat nicht nur Kritik geübt, sondern auch eine konkrete Vision für eine Versöhnung vorgelegt. Er gab bekannt, dass sein Team an einem „dreigliedrigen“ Vorschlag gearbeitet hat, um Messi zurück nach Katalonien zu locken, der institutionelle, kommerzielle und sportliche Aspekte umfasst. Obwohl Messi derzeit bei Inter Miami in der MLS unter Vertrag steht, besteht Font darauf, dass die Tür für ein letztes Kapitel bei Barcelona nicht geschlossen ist.
„Das ist etwas, das die Barca-Fans begeistern wird“, sagte er über seinen Plan für den „besten Spieler der Geschichte“.
Fonts Kampagne wird von dem legendären ehemaligen Mittelfeldspieler und Trainer Xavi unterstützt, der seiner Meinung nach die Notwendigkeit einer vollständigen Umgestaltung der Vereinsführung sieht.
„Er ist sehr enttäuscht vom aktuellen Vorstand. Xavi fühlt sich sehr betrogen und wünscht sich eine Veränderung des Modells, eine Modernisierung des Vereins und dass die Präsidentschaft nicht mehr so personalistisch ist“, fügte er hinzu.
„Real Madrid war mein ganzes Leben lang mein Favorit.“
In dem Interview ließ Font auch eine wütende Breitseite gegen den Erzrivalen Real Madrid und die Schiedsrichter in der La Liga los und wies auf das seiner Meinung nach eindeutige Parteinnehmen zugunsten von Los Blancos hin.
„Es ist klar, dass die Schiedsrichter Real Madrid immer bevorzugt haben“, sagte er. „Das war schon so, bevor es RMTV gab. Seit meiner Kindheit leide ich unter Schiedsrichterentscheidungen, die Real Madrid begünstigen. Das sind die Fakten: Madrid hat in 23 Spielen 16 Elfmeter zugesprochen bekommen. Ich beziehe mich auf historische Tatsachen, und was keinen Sinn ergibt, ist die populistische Rhetorik, die Rhetorik, mit der die Mitglieder von Barcelona getäuscht werden.“
Von Haaland träumen und Flick unterstützen
Mit Blick auf die Zukunft skizzierte Font seine sportliche Vision für den Fall, dass er jemals die Leitung im Camp Nou übernehmen sollte. Er sprach sich dafür aus, dass Hansi Flick als Cheftrainer bleiben solle, erklärte jedoch, dass er Deco nicht als Sportdirektor behalten würde.
Der Teil seiner Zukunftspläne, der jedoch die meisten Schlagzeilen machte, betraf den Stürmer Erling Haaland von Manchester City. Font bezeichnete den norwegischen Torjäger als den „typischen Stürmer”, den er als Präsident verpflichten würde, wenn sich der Verein auf die Zeit nach dem erfahrenen Stürmer Robert Lewandowski vorbereitet. Er räumte jedoch ein, dass City den torgefährlichen Stürmer nicht verkaufen wollen werde.
