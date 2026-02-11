„Die Versöhnung mit Lionel Messi sollte Priorität haben!“ – Der Präsidentschaftskandidat von Barcelona verspricht, dem Superstar von Inter Miami ein „dreiteiliges“ Angebot für eine Rückkehr zu unterbreiten.

Font hat den Druck auf den derzeitigen Präsidenten von Barcelona, Laporta, erhöht und der Vereinsführung vorgeworfen, eine Todsünde begangen zu haben, indem sie den größten Spieler ihrer Geschichte verprellt habe. In einem Interview mit Cadena SER kritisierte der ehemalige Präsidentschaftskandidat den aktuellen Vorstand scharf dafür, dass er einer strategischen Allianz mit Real Madrid Vorrang vor der Wiederherstellung der Beziehungen zu Messi eingeräumt habe.

Font, der bei den Wahlen 2021 hinter Laporta den zweiten Platz belegte, hob den krassen Gegensatz zwischen Laportas freundschaftlichem Verhältnis zu Madrids Präsident Florentino Perez – das vor allem auf ihre gemeinsamen Interessen in Bezug auf die Super League zurückzuführen ist – und der eisigen Distanz hervor, die zwischen dem Verein und seinem ehemaligen Kapitän weiterhin besteht.

„Die Tatsache, dass er sich heimlich ins Camp Nou schleichen muss, dass wir die Beziehungen zu Leo abgebrochen haben und nicht zu Real Madrid, ist unverzeihlich“, erklärte er und fügte hinzu, dass „die Versöhnung mit Messi seit seinem Weggang Priorität haben sollte“.