Die unsympathischste Mannschaft im Weltfußball! Real Madrid zeigt gegen den FC Bayern wieder sein hässliches Gesicht

Nun lässt sich natürlich trefflich darüber diskutieren, ob die gegen Eduardo Camavinga ausgesprochene Gelb-Rote Karte, die aus Sicht der Königlichen allein die Niederlage in München begründete, gerechtfertigt gewesen sei. Manche mögen mit einer strengen, aber durchaus korrekten Anwendung des Regelwerks argumentieren, was faktisch wäre. Andere wiederum auf das fehlende Fingerspitzengefühl Vincics verweisen, der mit der Hinausstellung allzu streng und durchaus entscheidend auf das Spiel einwirkte.

Grundsätzlich tut der späte Platzverweis gegen den französischen Mittelfeldspieler auf die gesamte Spieldauer gesehen allerdings wenig zur Sache, da Real Madrid im Vorfeld selbst einige Male von strittigen Entscheidungen des Schiedsrichter profitierte. Bis zu Camavingas Hinausstellung kann man also auch sagen: Die einzige Mannschaft, die an diesem Abend von strittigen Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt wurde, waren nicht die am Ende vor Wut schäumenden Madrilenen, sondern die Bayern.

So ging dem Freistoßtor von Güler zum 2:0 ein wenn überhaupt nur hauchzarter Kontakt von Konrad Laimer an Brahim Diaz voraus. Der Freistoßpfiff war einerseits vollkommen unberechtigt und passte andererseits überhaupt nicht in Vincics Linie. Bester Beweis dafür: Ein klares Foulspiel von Vinicius Junior an Joshua Kimmich ließ er zuvor in der neunten Minute ungeahndet und beließ es auch nach dem Schubser des Brasilianers gegen den am Boden liegenden Bayern-Spieler bei eindringlichen Worten, statt Vinicius die hochverdiente dritte Gelbe Karte zu zeigen, durch die er in einem da noch möglichen Halbfinale gesperrt gewesen wäre.

Kontrovers ging es dann auch beim dritten Tor der Königlichen zu, als Josip Stanisic im Vorfeld mit einem klar mannorientierten Bodycheck von Antonio Rüdiger zu Boden gestreckt wurde und beim anschließenden Konter über seine Seite deshalb hinten fehlte. Vincic stand nur wenige Meter daneben und griff nicht ein, nach dem Tor durfte der VAR nicht mehr korrigierend wirken, weil die Münchner gleich zweimal Ballkontrolle hatten, diesen aber durch eine untypisch fahrlässige Annahme von Harry Kane wieder verschluderten.

In den teils wüsten Beschimpfungen der Real-Verantwortlichen fanden diese Aktionen freilich keinerlei Erwähnung. Im Gehabe eines verzogenen Kindes musste der Schuldige überall sonst, nur auf gar keinen Fall bei sich selbst gesucht werden. So hätte man Camavinga freilich auch für sein dämliches und zudem wiederholtes Zeitspiel mit einer Gelben Karte im Gepäck tadeln können. Denn schließlich war es der Franzose selbst, der die Königlichen mit seinem völlig überflüssigen Ballklau am Ende in die personelle Unterzahl schickte.

Aber so ticken die Uhren in Madrid nun mal nicht: Wie ein roter Faden zieht sich das unausstehliche "Um-Sich-Gehaue" mittlerweile und schon seit Jahren durch den gesamten Verein. Angefangen beim bockigen Boykott des Ballon d’Ors 2024, über das unfaire und teils armselige und haarsträubende Verhalten einiger Protagonisten auf dem Platz, bis hin zur immergleichen Schuldzuweisung an die Schiedsrichter, wenn Entscheidungen mal nicht in den eigenen Kram passen.