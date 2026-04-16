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Vinicius JuniorGetty Images
Christian Guinin

Die unsympathischste Mannschaft im Weltfußball! Real Madrid zeigt gegen den FC Bayern wieder sein hässliches Gesicht

Champions League
Opinion
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Bayern München - Real Madrid
Bayern München
Real Madrid
A. Arbeloa
Arda Güler
E. Camavinga
Vinicius Junior
Kylian Mbappé

Die Niederlage gegen den FC Bayern offenbart einmal mehr das hässliche Gesicht von Real Madrid. Im Stil eines verzogenen Kleinkindes schimpfen und jammern die Königlichen über alles und jeden. Das Narrativ, in München "beraubt" worden zu sein, untermauert einmal mehr, dass Real wahrlich die unsympathischste Mannschaft im Weltfußball ist. Dabei war es der Rekordmeister, der sich über weite Strecken hätte benachteiligt fühlen müssen.

Es sollte die allerletzte Aktion des Spiels sein, die sämtliche Hoffnungen Real Madrids auf eine Wende im Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern zunichtemachte. Während Michael Olise nach einem seiner unnachahmlichen Kunstschüsse in der letzten Minute der Nachspielzeit Richtung Eckfahne abdrehte und ihm auf dem Weg dorthin ein Meer an bayerischer Ekstase über den Einzug ins Halbfinale der Königklasse entgegenschwappte, gab es auf Seiten der Blancos allerdings nur wenig Zeit und Raum für Resignation über die am Ende doch irgendwie bittere 3:4 (3:2)-Pleite in der Münchner Allianz Arena.

Kein Moment des Innehaltens, kein Moment der Trauer oder Niedergeschlagenheit und vor allem: kein Moment des Respekts für die sportliche Leistung des Gegners. Stattdessen hatte ein Großteil des königlichen Starensembles inklusive Trainer Alvaro Arbeloa nach dem Schlusspfiff schnell den Alleinschuldigen für die Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister ausgemacht. Sie hatten jemanden gefunden, der für das aus ihrer Sicht unerklärliche Aus alleine verantwortlich war: Schiedsrichter Slavko Vincic.

  • Dessen Pfeife war kaum ertönt, da sprinteten zahlreiche Real-Stars um Doppeltorschütze Arda Güler, Kapitän Federico Valverde und Vinicius Junior auf den slowenischen Unparteiischen zu und belagerten ihn auf dessen Weg in die Kabine. Was genau gesagt wurde, ist selbstverständlich Gegenstand reiner Spekulationen, dennoch dürften die gewählten Worte alles andere als herzlich gewesen sein. Allen voran Güler bekam sich überhaupt nicht mehr ein und musste von seinen Teamkollegen im Zaum gehalten werden, um nicht gar noch handgreiflich zu werden. Von Schiri Vincic bekam er zunächst Gelb gezeigt, als er sich in der Folge nicht beruhigen wollte, zeigte ihm Vincic den Roten Karton.

    Einmal mehr zeigten sich Real Madrid und seine Repräsentanten im Angesicht einer natürlich schmerzhaften Niederlage als atemberaubend - ja fast peinlich - schlechte Verlierer. Es war ein Schauspiel, das zum Fremdschämen einlud.

    Nachdem es der Unparteiische abseits einiger Beschimpfungen unversehrt in seine Kabine geschafft hatte, ging die Wut-Tirade vor den Mikrofonen der Presse weiter. Von einer "total unerklärlichen" Entscheidung sprach Arbeloa, der Vincic vorwarf, das Spiel "zerstört" zu haben. Ähnlich drastisch formulierte es Jude Bellinhham: "Das ist ein Witz. Es kann unmöglich Gelb sein. Zwei Vergehen und zwei Gelbe Karten", schimpfte der Ex-BVB Star. Und Danil Carvajal polterte noch auf dem Platz in Richtung des Slowenen: "Es ist deine Schuld. Es ist deine verdammte Schuld!"

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  • Real MadridGetty Images

    Schiedsrichter Vincic lässt Real Madrid zwei strittige Tore durchgehen

    Nun lässt sich natürlich trefflich darüber diskutieren, ob die gegen Eduardo Camavinga ausgesprochene Gelb-Rote Karte, die aus Sicht der Königlichen allein die Niederlage in München begründete, gerechtfertigt gewesen sei. Manche mögen mit einer strengen, aber durchaus korrekten Anwendung des Regelwerks argumentieren, was faktisch wäre. Andere wiederum auf das fehlende Fingerspitzengefühl Vincics verweisen, der mit der Hinausstellung allzu streng und durchaus entscheidend auf das Spiel einwirkte.

    Grundsätzlich tut der späte Platzverweis gegen den französischen Mittelfeldspieler auf die gesamte Spieldauer gesehen allerdings wenig zur Sache, da Real Madrid im Vorfeld selbst einige Male von strittigen Entscheidungen des Schiedsrichter profitierte. Bis zu Camavingas Hinausstellung kann man also auch sagen: Die einzige Mannschaft, die an diesem Abend von strittigen Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt wurde, waren nicht die am Ende vor Wut schäumenden Madrilenen, sondern die Bayern.

    So ging dem Freistoßtor von Güler zum 2:0 ein wenn überhaupt nur hauchzarter Kontakt von Konrad Laimer an Brahim Diaz voraus. Der Freistoßpfiff war einerseits vollkommen unberechtigt und passte andererseits überhaupt nicht in Vincics Linie. Bester Beweis dafür: Ein klares Foulspiel von Vinicius Junior an Joshua Kimmich ließ er zuvor in der neunten Minute ungeahndet und beließ es auch nach dem Schubser des Brasilianers gegen den am Boden liegenden Bayern-Spieler bei eindringlichen Worten, statt Vinicius die hochverdiente dritte Gelbe Karte zu zeigen, durch die er in einem da noch möglichen Halbfinale gesperrt gewesen wäre.

    Kontrovers ging es dann auch beim dritten Tor der Königlichen zu, als Josip Stanisic im Vorfeld mit einem klar mannorientierten Bodycheck von Antonio Rüdiger zu Boden gestreckt wurde und beim anschließenden Konter über seine Seite deshalb hinten fehlte. Vincic stand nur wenige Meter daneben und griff nicht ein, nach dem Tor durfte der VAR nicht mehr korrigierend wirken, weil die Münchner gleich zweimal Ballkontrolle hatten, diesen aber durch eine untypisch fahrlässige Annahme von Harry Kane wieder verschluderten.

    In den teils wüsten Beschimpfungen der Real-Verantwortlichen fanden diese Aktionen freilich keinerlei Erwähnung. Im Gehabe eines verzogenen Kindes musste der Schuldige überall sonst, nur auf gar keinen Fall bei sich selbst gesucht werden. So hätte man Camavinga freilich auch für sein dämliches und zudem wiederholtes Zeitspiel mit einer Gelben Karte im Gepäck tadeln können. Denn schließlich war es der Franzose selbst, der die Königlichen mit seinem völlig überflüssigen Ballklau am Ende in die personelle Unterzahl schickte.

    Aber so ticken die Uhren in Madrid nun mal nicht: Wie ein roter Faden zieht sich das unausstehliche "Um-Sich-Gehaue" mittlerweile und schon seit Jahren durch den gesamten Verein. Angefangen beim bockigen Boykott des Ballon d’Ors 2024, über das unfaire und teils armselige und haarsträubende Verhalten einiger Protagonisten auf dem Platz, bis hin zur immergleichen Schuldzuweisung an die Schiedsrichter, wenn Entscheidungen mal nicht in den eigenen Kram passen.

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    Stars von Real Madrid sollen sich Beispiel an Kylian Mbappe nehmen

    Und dabei geht es im Kern nicht einmal darum, DASS nach so einem Spiel Kritik an der Leistung eines Schiedsrichters geäußert wird. Unzählige andere Klubs wären wohl ähnlich ungehalten über die von Vincic getroffene Entscheidung gewesen. Der FC Barcelona etwa sparte nur rund 24 Stunden zuvor nach dem Viertelfinal-Aus gegen Atletico Madrid in Person von Raphinha und Hansi Flick nicht damit, alle Welt wissen zu lassen, wie ungerecht man sich vom Unparteiischen doch behandelt fühle. Es ist allerdings die Art und Weise und vor allem die Häufigkeit, in der solche Aktionen letztlich passieren, die am Ende ganz klar gegen die Königlichen aus Madrid sprechen.

    Und dabei hätte man am späten Mittwochabend in der Allianz Arena so viele andere Themen gehabt, über die man aus Real-Sicht stattdessen hätte sprechen können. Gegen die derzeit vielleicht beste Mannschaft im Weltfußball zeigte ein personell geschwächtes und in dieser Saison alles andere als funktionales Madrid eine mehr als ansprechende Leistung. Über zwei Spiele gesehen war man den Bayern letztlich nur in Kleinigkeiten unterlegen.

    Ein Beispiel, wie man mit solch frustrierenden Rückschlägen stattdessen umgehen kann, können sich einige der Real-Profis und -Funktionäre dabei ausgerechnet an Kylian Mbappe nehmen. Während seine Teamkollegen nach Spielende auf die Jagd nach Vincic gingen, hielt der französische Weltmeister die Füße still, ließ sich nicht auf Diskussionen ein und klatschte sogar artig mit dem Bayern-Stuff um Laimer und Trainer Vincent Kompany ab. Doch das fand angesichts Reals wirrem Sturm der Entrüstung leider (einmal mehr) kaum Beachtung.

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