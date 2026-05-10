Die ultimative Demütigung für Real Madrid! FC Barcelona macht Meistertitel mit Sieg gegen den Erzrivalen im Camp Nou perfekt

Marcus Rashford per Traum-Freistoß (9.) und Ferran Torres (18.) schossen die Tore für die Katalanen. Bereits drei Spiele vor dem Saisonende ist die Meisterschaft entschieden. Der fünfte Titel mit Barca war für Flick besonders emotional. Wenige Stunden vor der Partie teilte der Klub des Deutschen mit, dass Flicks Vater Hans verstorben sei.

Die Königlichen bleiben damit auch in der zweiten Saison nacheinander ohne einen Titelgewinn. Zur nächsten enttäuschten Spielzeit kam zuletzt auch noch der Eklat um die Streithähne Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni hinzu.

Während Vizekapitän Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und für den Clásico ausfiel, stand Tchouaméni in der Startelf, wie auch Nationalspieler Antonio Rüdiger. Auf Superstar Kylian Mbappé musste Trainer Alvaro Árbeloa verzichten, der Franzose konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken. Bei Barca saß Robert Lewandowski zunächst auf der Bank.