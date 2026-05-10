Der FC Barcelona hat ausgerechnet im Clásico gegen Real Madrid den 29. Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick, dessen Vater kurz vor dem Spiel verstorben war, gewann das Duell mit dem kriselnden Erzrivalen am 35. Spieltag der spanischen La Liga mit 2:0 (2:0) und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung.
Die ultimative Demütigung für Real Madrid! FC Barcelona macht Meistertitel mit Sieg gegen den Erzrivalen im Camp Nou perfekt
Marcus Rashford brachte Barcelona im Clasico früh in Führung
Marcus Rashford per Traum-Freistoß (9.) und Ferran Torres (18.) schossen die Tore für die Katalanen. Bereits drei Spiele vor dem Saisonende ist die Meisterschaft entschieden. Der fünfte Titel mit Barca war für Flick besonders emotional. Wenige Stunden vor der Partie teilte der Klub des Deutschen mit, dass Flicks Vater Hans verstorben sei.
Die Königlichen bleiben damit auch in der zweiten Saison nacheinander ohne einen Titelgewinn. Zur nächsten enttäuschten Spielzeit kam zuletzt auch noch der Eklat um die Streithähne Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni hinzu.
Während Vizekapitän Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und für den Clásico ausfiel, stand Tchouaméni in der Startelf, wie auch Nationalspieler Antonio Rüdiger. Auf Superstar Kylian Mbappé musste Trainer Alvaro Árbeloa verzichten, der Franzose konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken. Bei Barca saß Robert Lewandowski zunächst auf der Bank.
Real Madrid wacht zu spät auf
Beide Mannschaften spielten Flick zu Ehren mit schwarzem Trauerflor, vor dem 264. Duell der Rivalen wurde eine Schweigeminute gehalten. Hansi Flick kämpfte mit den Tränen, die Fans riefen seinen Namen.
Die Gastgeber gingen sofort energisch zur Sache. Nach einem Foul von Rüdiger an der Strafraumkante versenkte Rashford den fälligen Freistoß im linken Winkel. Wenig später legte der frühere Leipziger Dani Olmo sehenswert per Hacke auf, Torres vollendete. Die Madrilenen, deren Mannschaftsbus bei der Busankunft am Camp Nou von Barca-Ultras mit Steinen beworfen worden war, wachten erst danach auf.
- AFP
FC Barcelona vs. Real Madrid 2:0 (2:0) - die Daten zum Clasico
Spiel
FC Barcelona vs. Real Madrid
Ergebnis
2:0 (2:0)
Tore
1:0 Rashford (9.), 2:0 Torres (18.)
Wettbewerb
LaLiga, 35. Spieltag
Spielort
Camp Nou (Barcelona)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.