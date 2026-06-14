Die Türkei vergeigt ihren Auftakt in die WM: Arda Güler ist der riesigen Verantwortung nicht gewachsen

An diesem Samstag erwischte die türkische Nationalmannschaft zum Entsetzen ihrer Anhänger in der Heimat und in Kanada - Tausende hatten die Stadt vor dem Spiel auf ihrem Fanmarsch in Rot und Weiß getaucht - einen schwachen Abend. Die Australier, sagte Trainer Vincenzo Montella, hätten allerdings auch "sehr gut verteidigt und ein starkes Spiel gemacht". Recht hatte der Italiener, dass seine Mannschaft gegen dieses einfache Stilmittel aber kaum ein Durchkommen fand, gehörte ebenso zur bitteren Wahrheit.

Güler mühte sich sichtlich, doch der Mittelfeld-Hoffnung von Real Madrid war die Last der Verantwortung anzumerken, seine gefährlichste Aktion war ein direkter Freistoß in der zweiten Halbzeit, den Australiens Torwart Patrick Beach stark parierte. Der frühere Bayern-Profi Nestory Irankunda (27.) traf dagegen für die Australier, Abdülkerim Bardakci (30.) wenig später nur den Pfosten. Die Türken rannten vergeblich an und nach 75 Minuten in den entscheidenden Konter, den Connor Metcalfe abschloss.

Für die Türkei war es nach 1954 und 2002 im dritten Auftaktspiel einer Fußball-WM die dritte Niederlage, doch noch lebt in der Mannschaft die Hoffnung auf die K.o.-Phase. "Wir haben noch Zeit und werden unser Bestes geben, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen", sagte Montella.

Im nächsten Spiel gegen Paraguay am Samstag (5.00 Uhr MESZ/MagentaTV), das die Fans wieder zu nachtschlafender Zeit aus den Betten zwingt, dürfte der Druck bereits immens sein. Eine weitere Enttäuschung und das Comeback der Türkei nach 24 Jahren Abwesenheit auf der WM-Bühne könnte schneller vorbei sein als erwartet, immerhin wartet der in der Gruppe D auch noch der euphorisch und erfolgreich gestartete Hauptgastgeber USA.