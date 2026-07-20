Die totale Entkernung des Spiels! Die FIFA hat das WM-Finale zur seelenlosen Farce degradiert

Kramer, Rooneys Gegenpart beim ZDF ging diplomatischer zu Werke. "Ich glaube, dass sich der Fußball schweren Herzens daran gewöhnen muss", sagte er. "Die Show ist in Ordnung, die Ticketpreise sind es nicht."

Man möchte Kramer schütteln und entgegnen: Nein, eine solche Show ist nicht in Ordnung - und man muss sich eben nicht an solche Auswüchse der hyperventilierenden Eventisierung des Sports gewöhnen! Das ist kein harmloser Zeitgeist, sondern die nächste Eskalationsstufe einer Entwicklung, die das pure Fußballspiel seit Jahren aushöhlt.

Aber klar, Kramer liegt nicht falsch, man sollte sich nichts vormachen: Es wird auf globaler Ebene mit solchen Einlagen weitergehen. Die Spirale des Gigantismus wird bei den nächsten Gelegenheiten weitergedreht werden. Jede Großveranstaltung scheint die vorherige noch übertreffen zu müssen.