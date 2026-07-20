Wayne Rooney hatte Recht, leider aber auch Christoph Kramer. Englands Legende sagte als Experte der BBC über die groteske, 27-minütige (!) Halbzeitshow während des WM-Endspiels zwischen dem späteren Sieger Spanien und Argentinien, dass seine Lieblingsszene jene war "als es vorbei war". Und: "Ich mag viele der Künstler, aber ich denke, es war Mist."
Die totale Entkernung des Spiels! Die FIFA hat das WM-Finale zur seelenlosen Farce degradiert
Muss sich der Fußball wirklich daran gewöhnen?
Kramer, Rooneys Gegenpart beim ZDF ging diplomatischer zu Werke. "Ich glaube, dass sich der Fußball schweren Herzens daran gewöhnen muss", sagte er. "Die Show ist in Ordnung, die Ticketpreise sind es nicht."
Man möchte Kramer schütteln und entgegnen: Nein, eine solche Show ist nicht in Ordnung - und man muss sich eben nicht an solche Auswüchse der hyperventilierenden Eventisierung des Sports gewöhnen! Das ist kein harmloser Zeitgeist, sondern die nächste Eskalationsstufe einer Entwicklung, die das pure Fußballspiel seit Jahren aushöhlt.
Aber klar, Kramer liegt nicht falsch, man sollte sich nichts vormachen: Es wird auf globaler Ebene mit solchen Einlagen weitergehen. Die Spirale des Gigantismus wird bei den nächsten Gelegenheiten weitergedreht werden. Jede Großveranstaltung scheint die vorherige noch übertreffen zu müssen.
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FIFA unter Gianni Infantino: Fußball als Trägermedium für maximale Vermarktung
Gerade die FIFA agiert unter Alleinherrscher Gianni Infantino seit Jahren schon gänzlich von der Realität und Basis entrückt. Wie ein Konzern, der den Fußball nur noch als Trägermedium für maximale Vermarktung begreift. Der Präsident legt sich seine eigenen Wahrheiten zurecht, wie es ihm beliebt und vor allem nützlich ist. Gegenwehr gibt es keine, eine potenzielle Endstufe des Irrsinns ist in Infantinos Kosmos nicht in Sicht.
Insofern verhallen die noch immer wahrzunehmenden Warnrufe vonseiten der Fans, wonach der Fußball durch Kohle, Kommerz und Kapitalismus zerstört werde - denn mit der WM 2026 bewies die FIFA eindrücklich, dass dies bereits geschehen ist.
Da werden kurzerhand hydration breaks erfunden und eingeführt, die nicht anderes als zusätzliche Werbefenster zur Profitmaximierung darstellen. Damit wird das Spiel künstlich zerstückelt. Und im Finale bricht der Weltverband eben einfach seine eigenen Statuten, wonach die Dauer einer Halbzeitpause 15 Minuten betragen muss. Wenn selbst die eigenen Regeln dem Entertainment im Weg stehen, werden sie eben passend gemacht.
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Die FIFA handelt konsequent gegen den Kern des Fußballs
Das WM-Finale mit seinen dystopischen Eintrittspreisen kam bis kurz vor dem Anpfiff wie ein seelenloses Musical daher, wie ein aufgeblasenes Mega-Konzert - inklusive schlecht kaschiertem Playback der Künstler und künstlich inszenierten Emotionen. Die dröhnenden Fangesänge der argentinischen Anhänger kamen per Lautstärkeregler zum Verstummen. Schauspieler Tom Cruise, das prominenteste Mitglied von Scientology, las eine nichtssagende Rede ab, die in ihrer Belanglosigkeit wie von einer KI verfasst klang.
Echte Begeisterung und leidenschaftliche Fußballstimmung auf den Rängen kamen damit nicht auf. Das will man offensichtlich auch gar nicht haben, es wird vielmehr ganz bewusst geopfert. Das Spiel an sich und die Fans, durch die es lebt, rücken damit vollkommen in den Hintergrund und verkommen zu Statisten einer globalen Marketing-Sause.
Wofür soll all das also in seiner Gesamtheit überhaupt dienen? Die Reaktionen sind schließlich eindeutig, ob im Netz oder in repräsentativen Umfragen. Kaum jemand wünscht sich noch mehr Eventisierung. Kaum jemand verlangt nach längeren Shows, mehr Prominenz oder zusätzlichen Unterbrechungen. Die FIFA handelt nicht im Interesse des Fußballs, sondern konsequent gegen dessen Kern.
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Was man in Deutschland vom WM-Finale 2026 lernen sollte
Gerade deshalb sollte man in Deutschland - und darüber hinaus in Europa - ganz genau hinschauen. Die WM 2026 zeigte, wie Fußball aussieht, wenn wirtschaftliche Interessen keinerlei Grenzen mehr kennen und es keine wirksamen Korrektive gibt. Wenn es keine lauten Gegenstimmen und keinen unnachgiebigen Protest mehr gibt. Wenn etwa die 50+1-Regel in Deutschland fallen würde und sich reiche Investoren in den Klubs einnisten, um ihre Version des Spiels zu verwirklichen. Dann würden FIFA-eske Auswüchse auch im Alltag des Klubfußballs hoch wahrscheinlich.
Man sollte also tunlichst daraus lernen und die richtigen Lehren ziehen. Dass etwa 50+1 bleiben muss, hinter dieser Idee versammelt sich seit Jahren schon die Gesamtheit der organisierten Fangruppen - und dies bei weitem nicht nur in Deutschland. Der oft angesichts der angewandten Mittel kritisch beäugte Kampf der Ultraszenen gegen diese Tendenzen ist an allen Standorten unterstützenswert und lohnt sich.
Es ist schließlich ein verdammt hohes Gut, Vereinsmitglied werden und sich aktiv einbringen zu können, um die Möglichkeit zu besitzen, sich gegen unliebsame Entwicklungen zu wehren. Diese Mitbestimmung ist kein nostalgischer Anachronismus, sondern eines der letzten wirksamen Korrektive gegen einen Fußball, der sich immer weiter von seinen Wurzeln entfernt.
Die Macht von Mitgliedern und Fanszenen ist groß und hat schon die eine oder andere Grenzüberschreitung verhindert. Dem muss man sich bewusst sein und das muss so bleiben - damit die schon arg in Mitleidenschaft gezogene Seele des Fußballs nicht noch stärker entkernt wird.
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