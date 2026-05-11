Lamine Yamal konnte sich bei Barcelonas Clasico-Triumph über Real Madrid einen Seitenhieb in Richtung Jude Bellingham nicht verkneifen.
Die Stichelei geht weiter! Lamine Yamal knöpft sich bei Clasico-Triumph des FC Barcelona Real Madrids Jude Bellingham vor
"Talk is cheap": Lamine Yamal provoziert Jude Bellingham
Noch vor Spielende bei Barcas 2:0-Erfolg über den Erzrivalen am Sonntagabend postete der momentan verletzte Yamal das entsprechende Video bei Instagram. Darauf war der Spielstand auf der Anzeigentafel zu sehen, dazu schrieb der 18-Jährige vielsagend: "Talk is cheap", frei übersetzt: "Große Reden schwingen kann jeder."
Warum Yamal damit sehr wahrscheinlich Bellingham ansprechen wollte? Reals Mittelfeldstar hatte nach dem 2:1-Sieg der Königlichen im Hinspiel gegen Barcelona im Oktober mit den gleichen Worten ein Jubelbild von sich bei Instagram untertitelt. Vor Genugtuung strotzend zahlte es Yamal Bellingham nun heim.
Der Engländer hatte seinen Post seinerzeit nämlich indirekt an Barcas spanischen Offensiv-Superstar gerichtet. Denn vor dem ersten von insgesamt drei Clasicos in dieser Saison war Yamal es gewesen, der die Madrilenen mit einem Foto von sich vor pöbelnden Real-Fans provoziert hatte.
- Getty/GOAL
Lamine Yamal fehlt Barcelona seit Ende April verletzt - WM wohl nicht in Gefahr
Umso bitterer für Real und umso süßer für Yamal: Mit dem Heimsieg über Real im Rückspiel tütete Barca den zweiten spanischen Meistertitel in Folge ein. Mit nunmehr 14 Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus der Hauptstadt sind die Katalanen in LaLiga nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.
Marcus Rashford hatte Barcelona im Camp Nou schon in der 9. Minute mit einem traumhaften Freistoßtor in Führung gebracht. Nach knapp 20 Minuten legte Ferran Torres nach, beim 2:0 blieb es bis zum Schluss.
Yamal schaute sich die Partie von der Tribüne aus an, seit Ende April fehlt er dem frischgebackenen spanischen Meister aufgrund einer Muskelverletzung. Auch in den restlichen Saisonspielen wird Yamal Trainer Hansi Flick nicht zur Verfügung stehen, eine Teilnahme des spanischen Nationalspielers an der WM soll aber nicht in Gefahr sein.
Real Madrid kann Barca nicht mehr einholen: Die Top-4 in LaLiga
Platz
Mannschaft
Spiele
Punkte
1
FC Barcelona
35
91
2
Real Madrid
35
77
3
FC Villarreal
35
69
4
Atletico Madrid
35
63
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.