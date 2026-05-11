Die Stichelei geht weiter! Lamine Yamal knöpft sich bei Clasico-Triumph des FC Barcelona Real Madrids Jude Bellingham vor

Noch vor Spielende bei Barcas 2:0-Erfolg über den Erzrivalen am Sonntagabend postete der momentan verletzte Yamal das entsprechende Video bei Instagram. Darauf war der Spielstand auf der Anzeigentafel zu sehen, dazu schrieb der 18-Jährige vielsagend: "Talk is cheap", frei übersetzt: "Große Reden schwingen kann jeder."

Warum Yamal damit sehr wahrscheinlich Bellingham ansprechen wollte? Reals Mittelfeldstar hatte nach dem 2:1-Sieg der Königlichen im Hinspiel gegen Barcelona im Oktober mit den gleichen Worten ein Jubelbild von sich bei Instagram untertitelt. Vor Genugtuung strotzend zahlte es Yamal Bellingham nun heim.

Der Engländer hatte seinen Post seinerzeit nämlich indirekt an Barcas spanischen Offensiv-Superstar gerichtet. Denn vor dem ersten von insgesamt drei Clasicos in dieser Saison war Yamal es gewesen, der die Madrilenen mit einem Foto von sich vor pöbelnden Real-Fans provoziert hatte.