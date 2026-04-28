Trainer Vincent Kompany setzte links hinten überraschend auf Alphonso Davies statt Konrad Laimer. Er selbst fehlte gelb-gesperrt und schaute das Spiel von der Tribüne, am Seitenrand vertrat ihn Co-Trainer Aaron Danks.

Harry Kane brachte die Münchner per Elfmeter in Führung (17.), Khvicha Kvaratskhelia (24.) und Joao Neves (33.), drehten das Spiel, Michael Olise egalisierte (41.), kurz vor der Pause stellte Ousmane Dembele auf 3:2 für PSG (45.+5). Nach dem Seitenwechsel erhöhten erst Kvaratskhelia (56.) und Dembele (58.), ehe Dayot Upamecano (65.) und Luis Diaz (68.) zum Endstand von 4:5 aus Sicht der Gäste trafen.

Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena. Im anderen Halbfinale duellieren sich der FC Arsenal und Atletico Madrid.

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