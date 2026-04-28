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Nino Duit

Die Stars des FC Bayern nach dem Spektakel gegen PSG in Noten: Ein Verteidiger kriegt die 5, die Angreifer überragen

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Der FC Bayern hat ein spektakuläres Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 4:5 verloren, darf aber dennoch vom ersten Titelgewinn seit 2020 träumen. FCB-Profis in der Einzelkritik.

Trainer Vincent Kompany setzte links hinten überraschend auf Alphonso Davies statt Konrad Laimer. Er selbst fehlte gelb-gesperrt und schaute das Spiel von der Tribüne, am Seitenrand vertrat ihn Co-Trainer Aaron Danks. 

Harry Kane brachte die Münchner per Elfmeter in Führung (17.), Khvicha Kvaratskhelia (24.) und Joao Neves (33.), drehten das Spiel, Michael Olise egalisierte (41.), kurz vor der Pause stellte Ousmane Dembele auf 3:2 für PSG (45.+5). Nach dem Seitenwechsel erhöhten erst Kvaratskhelia (56.) und Dembele (58.), ehe Dayot Upamecano (65.) und Luis Diaz (68.) zum Endstand von 4:5 aus Sicht der Gäste trafen. 

Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena. Im anderen Halbfinale duellieren sich der FC Arsenal und Atletico Madrid.

Hier geht es zum Spielbericht.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Manuel Neuer

    Ganz undankbarer Abend für den 40-jährigen Keeper: Bei sämtlichen Gegentoren war Neuer machtlos, Chancen sich auszuzeichnen bekam er keine. Note: 3,5.

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  • PSG - FC Bayern, Noten: Josip Stanisic

    Hatte rechts hinten riesige Probleme mit seinem Gegenspieler Khvicha Kvaratskhelia, der ihn bisweilen schwindelig spielte. Bei Kvaratskhelias 1:1 kam Stanisic dem flinken Georgier nicht hinterher, beim 2:4 verlor er ihn völlig aus den Augen. Note: 5.

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    PSG - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano

    In der 35. klärte Upamecano als letzter Mann überragend gegen seinen Kumpel Dembele - vor den Augen ihrer gemeinsamen Kindheitsfreunde. Upamecano und Dembele stammen beide aus der gleichen Ecke der französischen Kleinstadt Evreux und luden ihr ganzes Viertel zum Spiel ein. Beim 5:2 von PSG kam es zum nächsten direkten Duell der beiden, diesmal blieb Upamecano zu passiv und Dembele schoss ein. Diesen Fehler machte Upamecano kurz danach mit seinem Kopfballtor zum 3:5 wieder wett. Note: 2,5.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Jonathan Tah

    Beim 1:1 etwas desorientiert, ansonsten trotz der zahlreichen Gegentore weitestgehend stabil. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klärte Tah eine gefährliche Hereingabe stark. Note: 3,5.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Alphonso Davies

    Begann links hinten überraschend anstelle von Konrad Laimer - und präsentierte sich aufmerksam. Desire Doue hatte er insgesamt gut im Griff. Mit seiner Kopfball-Klärung im eigenen Strafraum leitete Davies den Konter ein, der letztlich im Elfmeter zum 1:0 resultierte. Mit seinem Handspiel verschuldete er kurz vor der Pause aber auch den Elfmeter zum 2:3. Dann musste er für Laimer weichen. Note: 3,5.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich

    In diesem wilden Spiel wurde das Mittelfeld meist schnell überbrückt - und damit auch Kimmich. Die Münchner Passmaschine stotterte eklatant. Bis zur Pause sammelte Kimmich nur 23 Ballaktionen, die zweitwenigsten nach Kane und Musiala. Nach der Pause fand Kimmich immerhin etwas besser ins Spiel, am Ende waren es (immer noch bescheidene) 63 Ballaktionen. Mit einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld legte er Upamecanos 3:5 auf. Note: 3,5.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Mit einem üblen Fehlpass leitete Pavlovic Dembeles Großchance in Minute 23 ein. Dafür legte er Olises 2:2 auf. Insgesamt etwas auffälliger als Kimmich. Pavlovic gewann einige wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld. Note: 3.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Michael Olise

    Nach Anfangsschwierigkeiten fand Olise schnell zu seinem Spiel. Vor dem Elfmeter-Foul setzte er Diaz in Szene, in der 20. scheiterte er freistehend an PSG-Keeper Matvey Safonov, in der 32. dribbelte er spektakulär in den Strafraum, wo der Ball über den Umweg Joao Neves am Aluminium landete - ehe Olise nach einem nicht minder spektakulären Dribbling zum 2:2 traf. Note: 2.

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    PSG - FC Bayern, Noten: Jamal Musiala

    Durchaus bemüht, aber ohne die letzte Konsequenz in seinen Aktionen - etwa bei einer Großchance in Minute 37. Bis zu seiner Auswechslung in der 79. an keinem einzigen Torschuss beteiligt. Hinten der Hauptschuldige am 1:2, als er nach einer Ecke das Kopfballduell gegen den Torschützen Joao Neves verlor. Note: 4,5.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Luis Diaz

    Beim 2:1-Sieg in der Ligaphase schoss Diaz zwei Tore, flog dann aber vom Platz - und auch diesmal stand er im Fokus. Sein erster gefährlicher Konter resultierte in einer Verwarnung von Marquinhos (12.), sein zweiter im Elfmeter zum 1:0. Anschließend baute Diaz auf ordentlichem Niveau etwas ab, ehe er nach einer tollen Einzelaktion zum 4:5 traf. Note: 1,5.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Harry Kane

    Wie Olise und Diaz traf auch Kane, auf OKD ist beim FC Bayern aktuell einfach immer Verlass. Gewohnt souverän verwandelte Kane den Elfmeter zum 1:0, kurz darauf setzte er Olise mit einem starken Pass perfekt in Szene - genau wie Diaz vor dem 4:5. Note: 2.

  • PSG - FC Bayern, Noten: Einwechselspieler

    Konrad Laimer: Kam zur Pause für Davies ins Spiel und übernahm dessen Posten links hinten. In der 54. scheiterte Laimer mit einem Schuss, vor dem 2:4 ließ er seine Seite viel zu offen. Note: 4. 

    Leon Goretzka: Ersetzte in der 79. Musiala. Keine Bewertung.

    Nicolas Jackson: Wurde in der Nachspielzeit für Pavlovic eingewechselt. Keine Bewertung.

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