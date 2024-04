Lothar Matthäus als Trainer des FC Bayern? Mehmet Scholl hält den TV-Experten für die beste Wahl und glaubt, die Spieler würden ihn akzeptieren.

Mehmet Scholl hat im Gespräch mit der Bild seinen ehemaligen Mitspieler und TV-Experten Lothar Matthäus als Trainer beim FC Bayern München ins Spiel gebracht. Der ehemalige Bayern-Spieler und Coach in der FCB-Jugend erklärte, dass er mit seiner Ausstrahlung auch die vielen Stars unter Kontrolle bekommen könnte: "Die Spieler werden so einem Mann folgen - immer!", so Scholl.