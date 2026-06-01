"Die sind hierhergekommen, um sich Real Madrid zu holen!" Florentino Perez erhebt schwere Vorwürfe gegen Konkurrent Enrique Riquelme

Er könne "nicht zulassen, dass sie sich den Klub wieder aneignen. Es sind dieselben Personen: die Söhne, die Freunde, die Brüder". Besonders die Tatsache, dass Riquelme mit großen Transferversprechen die Wähler auf seine Zeite ziehen will, erzürnte den langjährigen Real-Boss über alle Maßen. "Gibt es wirklich jemanden, der glaubt, dass unter mir nicht die besten Spieler der Welt bei Real spielen?", fragte Perez auf das Gebahren der Gegenseite angesprochen. In dieser Debatte sichere Perez "die Geschichte" ab.

Riquelme hatte sich kürzlich in einem Interview mit der Tageszeitung ABC in puncto Transfer-Aktivitäten im Falle seiner Wahl sehr weit aus dem Fenster gelehnt. "Wir haben zwei internationale Stars unter Vertrag genommen", tönte der 37-Jährige: "Ich habe eine Vereinbarung, wonach zwei große internationale Stars bei Real Madrid spielen werden, wenn ich Präsident bin. Zwei Stars, die für das sportliche Projekt auf kurze, mittlere und lange Sicht notwendig sind."

Um welche Spieler es sich dabei handeln soll, verriet Riquelme nicht, sparte aber nicht mit beißender Kritik am aktuellen Zustand des Klubs und den handelnden Personen. Aus seiner Sicht hat der Weltverein seine DNA verloren: "Als Real-Madrid-Fan muss ich sagen, dass es diesem Verein derzeit an Hierarchie, Professionalität, Werten und dem Gefühl dafür mangelt, was Real Madrid eigentlich ausmacht. All das fehlt ein wenig."