"Die sind hierhergekommen, um sich Real Madrid zu holen!" Florentino Perez erhebt schwere Vorwürfe gegen Konkurrent Enrique Riquelme
Real Madrid: Transfer-Versprechen von Riquelme bringen Perez auf die Palme
Er könne "nicht zulassen, dass sie sich den Klub wieder aneignen. Es sind dieselben Personen: die Söhne, die Freunde, die Brüder". Besonders die Tatsache, dass Riquelme mit großen Transferversprechen die Wähler auf seine Zeite ziehen will, erzürnte den langjährigen Real-Boss über alle Maßen. "Gibt es wirklich jemanden, der glaubt, dass unter mir nicht die besten Spieler der Welt bei Real spielen?", fragte Perez auf das Gebahren der Gegenseite angesprochen. In dieser Debatte sichere Perez "die Geschichte" ab.
Riquelme hatte sich kürzlich in einem Interview mit der Tageszeitung ABC in puncto Transfer-Aktivitäten im Falle seiner Wahl sehr weit aus dem Fenster gelehnt. "Wir haben zwei internationale Stars unter Vertrag genommen", tönte der 37-Jährige: "Ich habe eine Vereinbarung, wonach zwei große internationale Stars bei Real Madrid spielen werden, wenn ich Präsident bin. Zwei Stars, die für das sportliche Projekt auf kurze, mittlere und lange Sicht notwendig sind."
Um welche Spieler es sich dabei handeln soll, verriet Riquelme nicht, sparte aber nicht mit beißender Kritik am aktuellen Zustand des Klubs und den handelnden Personen. Aus seiner Sicht hat der Weltverein seine DNA verloren: "Als Real-Madrid-Fan muss ich sagen, dass es diesem Verein derzeit an Hierarchie, Professionalität, Werten und dem Gefühl dafür mangelt, was Real Madrid eigentlich ausmacht. All das fehlt ein wenig."
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Real Madrid und das Investoren-Thema: "Sie lügen!"
Zudem erhob er schwere Vorwürfe gegen die Privatisierungs-Pläne von Perez. "Sie wollen den Mitgliedern den Klub wegnehmen", behauptete Riquelme. Perez soll tatsächlich das Ziel haben, den zu hundert Prozent den Mitglieder gehörenden Klub für Investoren zu öffnen - wenn auch nur für fünf bis zehn Prozent. "Es könnten die letzten Wahlen sein, das denken viele bei Real Madrid! Denn die Privatisierung kommt", hatte Riquelme gesagt.
Auch das wollte Perez aber nicht auf sich sitzen lassen. "Sie lügen. Real Madrid wird immer seinen Mitgliedern gehören", polterte er zurück und verwies darauf, dass er sein eigenes "Vermögen riskiert" habe, "um Real Madrid zu Retten".
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Real Madrid erlebt chaotische Saison nach Alonso-Aus
Das sportliche Desaster der Königlichen in der abgelaufenen Saison, die ohne Titel und mit großen Turbulenzen abgelaufen war, hat auch Perez angreifbar gemacht. Besonders die Trainer-Entscheidungen mit der Trennung von Xabi Alonso nach nur sechs Monaten und der Inthronisierung von Alvaro Arbeloa brachte keinen Erfolg. Im Gegenteil. Unter Arbeloa war es letztlich auch innerhalb der Mannschaft zu offenen Feindschaften gekommen (Stichwort Valverde und Tchouamenie), der Klub versank zum Saisonende im Chaos und öffentlicher Streitigkeiten.
Für Perez gehe es bei der Nachbesetzung von Arbeloa nun darum, einen Trainer zu haben, sich "mit der Kultur von Real Madrid identifiziert" und die Stars richtig einsetzt. Diesbezüglich herrscht seit geraumer Zeit eine Einigkeit mit Jose Mourinho, der im Falle eines Wahlsiegs von Perez am 7. Juni für eine zweite Amtszeit in die spanische Hauptstadt zurückkehren wird.
Dass die vergangene Saison so unerfolgreich verlaufen ist, begründete Perez indes auch mit der großen Belastung direkt zum Start. "Die Klub-WM hat uns umgebracht. Nach drei oder vier Monaten hatten wir 28 Verletzte in der ersten Mannschaft."