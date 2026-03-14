"Die schlechteste Leistung, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe": Auch Uli Hoeneß meldet sich nach Bayern Münchens Schiedsrichterärger zu Wort

Während der Platzverweis gegen Jackson nach grobem Foulspiel im Mittelfeld gegen Martin Terrier unstrittig war, erhitzten sich die Bayern-Gemüter an den beiden wegen Handspielen aberkannten Treffern von Jonathan Tah und Harry Kane und vor allem an der zweiten Verwarnung gegen Diaz wegen einer vermeintlichen Schwalbe.

"Wieso er Gelb-Rot bekommt, weiß keiner im Stadion", sagte Trainer Vincent Kompany, der sich mehr Fingerspitzengefühl vom Unparteiischen gewünscht hätte, bei DAZN. "Er steht sofort wieder auf. Er hat nicht einmal versucht, einen Elfmeter zu bekommen. Er ist hingefallen, es gab einen Kontakt, er steht aber sofort wieder auf und bekommt trotzdem die Gelbe Karte und dann eben Gelb-Rot."

Dingert räumte nach der Partie ein, Diaz fälschlicherweise vom Platz gestellt zu haben.