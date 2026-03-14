Uli Hoeneß hat sich nach dem turbulenten Unentschieden des FC Bayern bei Bayer Leverkusen mit scharfer Kritik an Schiedsrichter Christian Dingert zu Wort gemeldet.
"Die schlechteste Leistung, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe": Auch Uli Hoeneß meldet sich nach Bayern Münchens Schiedsrichterärger zu Wort
Bayern München: Auch Uli Hoeneß kritisiert den Schiedsrichter
"Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichterteams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe", wird der 74-jährige Ehrenpräsident der Münchner von der Bild zitiert.
Vorausgegangen war eine Partie, die die Bayern trotz eines frühen Rückstands (Aleix Garcia, 6.), trotz zweier aberkannter Tore und trotz der Platzverweise gegen Nicolas Jackson (Rot, 42.) und Luis Diaz (Gelb-Rot, 84.) ausgeglichen gestaltet und fast gewonnen hätten. Diaz sorgte nach Vorarbeit von Michael Olise für den 1:1-Endstand (69.).
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Gelb-Rot für Bayerns Luis Diaz? Schiedsrichter Christian Dingert gesteht Fehler ein
Während der Platzverweis gegen Jackson nach grobem Foulspiel im Mittelfeld gegen Martin Terrier unstrittig war, erhitzten sich die Bayern-Gemüter an den beiden wegen Handspielen aberkannten Treffern von Jonathan Tah und Harry Kane und vor allem an der zweiten Verwarnung gegen Diaz wegen einer vermeintlichen Schwalbe.
"Wieso er Gelb-Rot bekommt, weiß keiner im Stadion", sagte Trainer Vincent Kompany, der sich mehr Fingerspitzengefühl vom Unparteiischen gewünscht hätte, bei DAZN. "Er steht sofort wieder auf. Er hat nicht einmal versucht, einen Elfmeter zu bekommen. Er ist hingefallen, es gab einen Kontakt, er steht aber sofort wieder auf und bekommt trotzdem die Gelbe Karte und dann eben Gelb-Rot."
Dingert räumte nach der Partie ein, Diaz fälschlicherweise vom Platz gestellt zu haben.
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Bayern-Boss Max Eberl nennt Dingerts Eingeständnis "sehr ehrenvoll"
Anders als Hoeneß ließ sich Kompany trotz aller Kritik nicht zu einem Superlativ hinreißen: "Für mein Gefühl war das heute eine schlechte Leistung des Schiedsrichters, aber das ändert nichts an meinem Respekt vor ihm. Das kann passieren."
Versöhnliche Worte für Dingert fand auch Max Eberl. Der Bayern-Sportchef sprach von einem "guten Dialog" mit dem Unparteiischen und nannte dessen Eingeständnis im Fall Diaz "sehr ehrenvoll".
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